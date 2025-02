Evelínka, jejíž matka zemřela při porodu v domě sekty, jde k pěstounům

Pětiměsíční Evelínka půjde k trvalým pěstounům. Jsou to manželé, kteří mají dlouholetou praxi s výchovou dětí v pěstounské péči.

„Jsem si vědoma toho, že otec by měl být první osobou, která by měla zajišťovat péči o nezletilé dítě. A tak jsem k tomu i přistupovala. Opatrovnický soud dokáže pochopit, když rodič žije alternativním způsobem života, ale nesmí to být natolik odlišný způsob života, že by to nebylo v zájmu dítěte. Dítě musí žít v prostředí, kde je i řádné psychické vybavení. Jsem si vědoma, že otec má zájem o Evelínu, domnívám se, že kdyby o ni pečoval sám, byl by schopen o ni pečovat. Otec ale sdílí společenství s dalšími lidmi a toto prostředí není z dokazování vhodné pro výchovu nezletilé. Je to prostředí, kde se řešily návykové látky. Ve videích je vidět, že otec poslouchá Lukáše Stančíka, je to až na hranici srážení lidské důstojnosti, a otec se proti těmto postojům nevymezí. Bylo to zřejmé i z jeho výslechu jako účastníka řízení. Sám otec řekl, že se z obsahem videí ztotožňuje. Z těchto důvodů se domnívám, že výchovné prostředí u otce není vhodné pro výchovu nezletilé,“ odůvodnila soudkyně.

Pokračovala, že Marian P. nepracuje, i když musí splácet hypotéku. „Mohl pracovat a dokázat soudu, že má pracovní návyky. To se ale nestalo,“ přidala další důvod soudkyně.