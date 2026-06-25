„Most, který bude v nejvyšším místě 87,3 metru nad hladinou řeky Střely, bude dominantou stavby,“ řekl republikový šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.
„Jako prozíravé se ukázalo rozdělení obchvatu na dvě samostatné stavby - jednou je most, druhou zbývající část. Most jsme soutěžili v režimu projektuj a stav a soutěž nechali pootevřenou z hlediska návrhu nejoptimálnějšího řešení samotné výstavby. Myslím, že se to vyplatilo, protože už v přípravných pracích se objevují ve svahu obrovské problémy nejen s geologií,“ míní.
Podle něho si zhotovitel sám navrhuje optimální řešení výstavby. „Myslím, že právě tohle dokáže stavbu urychlit, než kdyby bylo klasické řešení, kdy bychom my zpracovávali zadávací dokumentaci stavby,“ vysvětlil Mátl.
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Peníze na obchvat Plas jsou, ŘSD podepsalo smlouvu se zhotovitelem
Na obou stranách hlubokého údolí řeky Střely už jsou obnažené pruhy svahů, začíná odtěžování zeminy i kameniva. Stavbaři musejí nejdříve vybudovat opěrné patky, teprve poté bude moct začít výstavba subtilní mostní konstrukce, která podle podmínek památkářů musí být při pohledu od plaského kláštera téměř neviditelná.
Zhotovitelem dnes zahájené silniční části obchvatu je společnost Strabag, zvítězila s nabídkovou částkou 762,9 milionu korun bez DPH. Předseda představenstva stavební firmy Martin Bašár vypočítal, že na staveništi budou muset převážet 1,2 milionu tun zeminy, postavit čtyři mosty o celkové délce přibližně 660 metrů, vybudovat jednu mimoúrovňovou křižovatku, přeložit nespočet inženýrských sítí včetně přeložek silnic nižších tříd.
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„Pak by to snad po pokládce asfaltu a namalování kilometrů bílých čar mohlo vše klapnout tak, aby se ještě v roce 2028 mohlo po obchvatu jezdit,“ shrnul šéf Strabagu Martin Bašár.
Podle posledních sčítání intenzity dopravy projede přes Plasy po téhle silnici každý den zhruba deset tisíc vozidel, a to včetně kamionů. Jezdí jen pár metrů od zdí památkově chráněného plaského kláštera. Všechna auta, která jedou mezi Plzní a Žatcem, musejí dlouhými serpentinami nejprve sjíždět do centra města s necelými 2,7 tisíci obyvateli, aby pak při výjezdu podobně strmý kopec vysupěla dalšími serpentinami.
Starostka Plas Eva Kantor Pořádková připomněla obavy, jestli na dlouho očekávanou stavbu budou finance. „Pro obyvatele Plas znamená obchvat především naději na zklidnění dopravy v centru města, zvýšení bezpečnosti a lepší kvalitu života. Tranzitní doprava výrazně ovlivňuje život místních obyvatel. Obchvat vnímáme nejen jako investici do dopravní infrastruktury, ale i do budoucnosti našeho města,“ řekla starostka.
Podle šéfa ŘSD Radka Mátla by na obchvat Plas měly navázat 8,4 kilometru dlouhý obchvat Kaznějova a přeložka silnice mezi Kaznějovem a Třemošnou. „Obchvat Kaznějova je v přípravě, plánujeme, že by do dvou let mohl být připravený. Myslím, že obchvat Kaznějova by mohl být hotový někdy v letech 2030 nebo 2031,“ soudí Mátl.
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2. ledna 2022