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Začala stavba obchvatu Plas, jeho součástí bude i rekordní most

Petr Ježek
  15:47
Budování nejvyššího silničního mostu v České republice u městečka Plasy na Plzeňsku začalo před rokem, dnes na něj navázala výstavba 5,6 kilometru dlouhého obchvatu města. První auta by měla objet Plasy na podzim 2028.
Výstavba mostu ve směru od Nebřezin. (25. června 2026)
Občané Plas se dočkali. Dnes oficiálně začala výstavba 5,6 kilometru dlouhého obchvatu města. Na základní kámen poklepali (zleva) předseda představenstva STRBAG SIS Martin Bašár, generální ředitel ŘSD Radek Mátl, náměstek hejtmana Petr Vanka, starostka Plas Eva Kantor Pořádková a šéf ŘSD v Plzni Miroslav Blabol. (25. června 2026)
Obyvatelé Plas čekali na obchvat města dlouho, nyní se dočkali, výstavba začala. První auta mají po něm začít jezdit na podzim 2028. (25. června 2026)
Místo, kde vyroste silniční most přes údolí řeky Střely. Fotografováno od obce Nebřeziny. (25. června 2026)
Kamiony jedoucí po silnici I/27 nad Plasy ve směru do Plzně. (25. června 2026)
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„Most, který bude v nejvyšším místě 87,3 metru nad hladinou řeky Střely, bude dominantou stavby,“ řekl republikový šéf Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

„Jako prozíravé se ukázalo rozdělení obchvatu na dvě samostatné stavby - jednou je most, druhou zbývající část. Most jsme soutěžili v režimu projektuj a stav a soutěž nechali pootevřenou z hlediska návrhu nejoptimálnějšího řešení samotné výstavby. Myslím, že se to vyplatilo, protože už v přípravných pracích se objevují ve svahu obrovské problémy nejen s geologií,“ míní.

Podle něho si zhotovitel sám navrhuje optimální řešení výstavby. „Myslím, že právě tohle dokáže stavbu urychlit, než kdyby bylo klasické řešení, kdy bychom my zpracovávali zadávací dokumentaci stavby,“ vysvětlil Mátl.

Peníze na obchvat Plas jsou, ŘSD podepsalo smlouvu se zhotovitelem

Na obou stranách hlubokého údolí řeky Střely už jsou obnažené pruhy svahů, začíná odtěžování zeminy i kameniva. Stavbaři musejí nejdříve vybudovat opěrné patky, teprve poté bude moct začít výstavba subtilní mostní konstrukce, která podle podmínek památkářů musí být při pohledu od plaského kláštera téměř neviditelná.

Zhotovitelem dnes zahájené silniční části obchvatu je společnost Strabag, zvítězila s nabídkovou částkou 762,9 milionu korun bez DPH. Předseda představenstva stavební firmy Martin Bašár vypočítal, že na staveništi budou muset převážet 1,2 milionu tun zeminy, postavit čtyři mosty o celkové délce přibližně 660 metrů, vybudovat jednu mimoúrovňovou křižovatku, přeložit nespočet inženýrských sítí včetně přeložek silnic nižších tříd.

Začala stavba nejvyššího mostu v Česku, v 87 metrech překlene Střelu

„Pak by to snad po pokládce asfaltu a namalování kilometrů bílých čar mohlo vše klapnout tak, aby se ještě v roce 2028 mohlo po obchvatu jezdit,“ shrnul šéf Strabagu Martin Bašár.

Podle posledních sčítání intenzity dopravy projede přes Plasy po téhle silnici každý den zhruba deset tisíc vozidel, a to včetně kamionů. Jezdí jen pár metrů od zdí památkově chráněného plaského kláštera. Všechna auta, která jedou mezi Plzní a Žatcem, musejí dlouhými serpentinami nejprve sjíždět do centra města s necelými 2,7 tisíci obyvateli, aby pak při výjezdu podobně strmý kopec vysupěla dalšími serpentinami.

Starostka Plas Eva Kantor Pořádková připomněla obavy, jestli na dlouho očekávanou stavbu budou finance. „Pro obyvatele Plas znamená obchvat především naději na zklidnění dopravy v centru města, zvýšení bezpečnosti a lepší kvalitu života. Tranzitní doprava výrazně ovlivňuje život místních obyvatel. Obchvat vnímáme nejen jako investici do dopravní infrastruktury, ale i do budoucnosti našeho města,“ řekla starostka.

Podle šéfa ŘSD Radka Mátla by na obchvat Plas měly navázat 8,4 kilometru dlouhý obchvat Kaznějova a přeložka silnice mezi Kaznějovem a Třemošnou. „Obchvat Kaznějova je v přípravě, plánujeme, že by do dvou let mohl být připravený. Myslím, že obchvat Kaznějova by mohl být hotový někdy v letech 2030 nebo 2031,“ soudí Mátl.

2. ledna 2022
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