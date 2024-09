Zeptal se, jestli jsme Ukrajinky, a zmlátil nás, popsala útok v Plasích cizinka

„Seděly jsme na obrubníku. Já, Táňa a dvě děti. Najednou projíždělo kolem nás auto s přívěsem a muž na nás začal křičet. Myslely jsme si, že mu překáží kočárky, tak jsme je otočily. Jel ale po trávě, tedy jinudy, než měl. Nepřekážely jsme mu, byla tam ještě široká cesta. Táňa se ho zeptala, o co jde? On se jí zeptal, jestli jsme Ukrajinky? Odpověděla, že ano,“ popsala začátek incidentu pětatřicetiletá Lilia, která po sporu skončila zraněná v obličeji v nemocnici. Nechápe, proč byl útočník na ně agresivní.

Řidič pak podle ní vyšel z auta a začal její o deset let starší kamarádku mlátit a tahat za vlasy. „Přišla jsem k němu zezadu a uhodila ho. Ptala jsem se ho, co dělá. Byly u toho děti a hrozně moc brečely. Dvakrát mě uhodil pěstí a jednou loktem. To je všechno, co si pamatuju. Probrala jsem se až v nemocnici,“ líčila napadená cizinka, kterou Okresní soud Plzeň-sever dnes vyslýchal bez přítomnosti obžalovaného muže. Útočníka předtím neznala a prý by ho nepoznala ani teď.

Přiznala, že ten den popíjela alkohol. V nemocnici ji lékaři naměřili 2,4 promile, což je těžká opilost. „Nepiju často, tehdy byl svátek, pili všichni. Měla jsem sklenici piva a vodku. Kolik jsem toho vypila, nevím, ale byla jsem v pořádku, cítila jsem se normálně. Pili jsme tři a zbyla v lahvi půlka,“ odůvodnila žena z Ukrajiny, která žije v Čechách spolu se třemi malými dětmi necelé dva roky. Zatím nikde nepracuje, žije z dávek. Vysokou hladinu alkoholu vysvětlovala svou nízkou hmotností.

Po napadení na louce v Plasích, kde právě končila pouť, se necítí bezpečně. „Ven se bojí chodit i dcera, která vše viděla,“ řekla žena.

Incident se odehrál vloni na konci srpna kolem osmé hodiny večer. Osmačtyřicetiletý Zdeněk Holzknecht, provozovatel kolotočů, podle žalobkyně požádal ženy z Ukrajiny, aby mu udělaly místo, aby mohl projet autem, kde měl naložené pouťové atrakce.

„Holzknecht vystoupil z vozidla a poté, co zjistil, že jsou Ukrajinky, začal na ně křičet: ukrajinský s...ě, ukrajinský k...y vypadněte. Bezdůvodně starší z dvojice nejméně třikrát udeřil dlaní do obličeje, dále ji chytil za vlasy a tahal ji za ně, vytrhl ji chomáč vlasů, poté ji vzal za tričko a zvedl ji ze země. Poškozené se podařilo obviněného odstrčit, sedla si do jeho auta a vzala mu klíčky, aby nemohl odjet,“ popsala žalobkyně Marie Čechová.

Muž začal cizinku opět tahat za vlasy a tričko, aby ji dostal ven z auta. V tu chvíli za ním přišla zezadu druhá Ukrajinka a udeřila ho do zad a krku. Na to zareagoval tak, že ji alespoň dvakrát dal pěstí do obličeje. Postižená upadla na trávník, kde zůstala bezvládně ležet. „Žena utrpěla zranění v obličeji, musela být převezena na ošetření do nemocnice, kde ji také operovali,“ uzavřela Čechová.

Obžalovaný Holzknecht tvrdí opak. Ženy mu prý nechtěly uvolnit cestu a nadávaly mu. Už dříve upozorňoval, že byly opilé a konflikt vyvolaly právě ony.

