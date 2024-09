Partner ženy zemřelé po domácím porodu žádá o peníze, lidé mu přejí smrt

Ahoj lidé, obracím se na vás s prosbou o pomoc. Dostal jsem se do složité situace. Narodila se nám v neděli holčička Evelínka, po porodu zemřela moje partnerka Linda. Evelínka je od chvíle, kdy se narodila úplně zdravá, ale je v porodnici a jediné co teď je překážkou k tomu, aby nám ji dali domů, je finanční situace. Nemám téměř žádné peníze a když budu pro OSPOD neschopen finančně zajistit veškerou péči pro dcerku, půjde do pěstounské péče. Moc váš prosím o pomoc, protože ne...mohu dopustit, aby Evelínka ztratila oba rodiče. Pokud ucítíte pomoci nám, ozvěte se prosím. Nejsem trvale na telefonu, protože jezdím za Evelínkou do porodnice, ale ozvu se zpět, jak jen to bude možné. Věřím ve vás lidé, že ve svém srdci najdete lásku a nebudete lhostejní k malé Evelínce. Lidskost se projevuje skrze skutky a bez skutků my lidé nejsme lidmi.

Pokud můžete sdílet, příspěvek je veřejný.

Děkuji vám