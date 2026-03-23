Peníze na obchvat Plas jsou, ŘSD podepsalo smlouvu se zhotovitelem

Petr Ježek
  15:23
Skončilo období nejistoty, jestli se najdou peníze na výstavbu obchvatu městečka Plasy na Plzeňsku. Šéf plzeňského pracoviště Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Blabol v pondělí podepsal za investora smlouvu s vítězem výběrového řízení.
Prostor, kudy povede nový most na obchvatu Plas, už je vykácený. Čekalo se ale na finance. | foto: ŘSD

Prostor, kudy povede nový most na obchvatu Plas, už je vykácený. Čekalo se ale na finance. | foto: ŘSD

„V pondělí dopoledne jsem smlouvu ze strany ŘSD podepsal. Nyní je na podpisu u zhotovitele,“ potvrdil Blabol. Pokud smlouvu podepíše i vítěz tendru, což je společnost Strabag SIS, na předání staveniště dojde ještě v prvním pololetí letošního roku.

Starostka Plas Eva Kantor Pořádková řekla, že v brzký podpis smlouvy věřila. „Je parádní, že to vyšlo,“ byla její první reakce.

Firma Strabag SIS zvítězila v loňském výběrovém řízení s cenou 763 milionů korun bez DPH. Výsledky tendru zveřejnil loni v srpnu republikový šéf ŘSD Radek Mátl. Jenže na očekávaný podzimní podpis smlouvy nedošlo, když tehdejší ministr dopravy Martin Kupka avizoval, že v dopravním rozpočtu scházejí miliardy korun.

Most u Plas, přestavby železničních tratí. Start výstavby je v mlze

„Smlouvu se staviteli jsme zatím nepodepsali. Čekáme na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury ( SFDI). Věříme, že začátek stavby bude mít sekeru maximálně pár měsíců,“ vysvětlil loni v říjnu v České televizi Mátl.

Rozpočet před několika dny schválil parlament, v pátek ho podepsal prezident. Jeho podpisem tak byly potvrzené i finance pro SFDI, ze kterého se bude platit i stavba obchvatu.

Obchvat Plas je dlouhý 5,6 kilometru, dalšího půl kilometru připadá na nejvyšší silniční most v České republice přes údolí řeky Střely. Ten ŘSD soutěžilo zvlášť. Vítězné sdružení Stavby mostů, Eurovia CZ a inženýrské firmy Sagasta ho vybuduje za 571 milionů korun bez DPH.

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

U stavby mostu loni začaly přípravné práce zahrnující například budování cest na místo stavby pro těžkou techniku. Komplikací je ale nález chráněné rostliny kavyl Ivanův v trase jedné z cest.

Budoucí silniční most s chodníkem, vyhlídkovým místem i stezkou pro cyklisty se překlene ve výšce 87,3 metru nad hladinou řeky Střely. Hotový má být v roce 2028. Projektanti museli vymyslet subtilní most, protože památkáři trvali na tom, že nesmí narušit zdejší panorama s dominantním klášterem.

V současné době hlavní silniční tah Plzeň – Žatec vede přes centrum Plas, těžké kamiony jezdí jen pár metrů od památkově chráněného kláštera. Navíc všechna auta jedoucí po silnici první třídy musejí nejprve na jedné straně sjet prudkými serpentinami do centra Plas, aby pak na druhé straně údolí podobně strmý kopec zase vyjela nahoru. Obchvat odvede veškerou tranzitní dopravu mimo město.

Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou

Závar před sparťanským brankářem Josefem Kořenářem v zápase s Plzní.

Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...

Ředitel gymnázia podal trestní oznámení i na sebe. Kvůli kostýmům Ku-klux-klanu

Premium
Členové klanu nosí typická roucha s kápí, která jsou jedním z největších...

Policisté prověřují dva studenty gymnázia v Rokycanech, kteří se při halloweenské soutěži převlékli za členy rasistického hnutí Ku-klux-klan. S těmito maskami dokonce vyhráli 1. místo. Tenkrát to...

Strach o Villeho Petmana, Plzeň čeká na výsledky vyšetření. Spoluhráče mrazilo

Plzeňský Ville Petman opouští zápas se Spartou na nosítkách.

Nebyl to hezký pohled. Ve 48. minutě úvodního čtvrtfinále hokejové extraligy mezi Plzní a Spartou se domácí útočník Ville Petman snažil z vlastní třetiny odpálit kotouč do bezpečí, vzápětí jej čistě...

23. března 2026  15:23

Muž chtěl zničit nalezený střelný prach, skončil s popáleným obličejem

Ilustrační snímek

S popáleninami skončil v nemocnici čtyřiapadesátiletý muž z Plzně, který se pokusil neodborně zlikvidovat střelný prach. Látka se při manipulaci vznítila a popálila ho v obličeji.

23. března 2026  9:49

Tohle vítězství může být rozhodující, tuší Malík. Sparťany deptal hlavně v nájezdech

Brankář Nick Malík přijímá gratulace od Jakuba Lva po vychytaných samostatných...

Zase patřil ke klíčovým postavám týmu. Ačkoliv inkasoval nejvíc gólů z dosavadních zápasů série, zaslouženě sklízel od hostujících fandů ovace. „Hráli jsme skvěle, Spartu jsme do ničeho moc...

22. března 2026  23:01

Exhejtman Rudolf Špoták chce kandidovat v Domažlicích, sází na vlastní tým

Nový hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták z Pirátů.(14. 2. 2022)

Bývalý hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták se chystá do říjnových komunálních voleb v Domažlicích. Špoták loni v létě odešel z České pirátské strany. Potom měl zájem navázat spolupráci s hnutím...

22. března 2026  7:32

Děti jsou méně obratné a přibývá úrazů ve školách. Pojistky proto prudce zdražují

Premium
ilustrační snímek

V tuzemských školách přibývá úrazů dětí. Některé školy v Plzeňském kraji proto zvyšují pojistky. Část škol si kvůli výpovědím pojišťoven, kterým se vysoká plnění za úrazy nevyplatí, hledá pojištění...

21. března 2026

Bouřlivé jednání o větrných elektrárnách na Plzeňsku: jsou obavy z hluku i o krajinu

ilustrační snímek

Na tři stovky lidí dorazily na páteční veřejné projednávání vlivu dvou větrných elektráren v obci Vlčtejn v okresu Plzeň-jih na životní prostředí. Konalo se na Krajském úřadě v Plzni. Hlavními...

20. března 2026  20:09

Přepnuli jsme do jiného módu, líčil po výhře nad Spartou plzeňský Měchura

Adam Měchura z Plzně slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Plzně se ve čtvrtfinálové sérii se Spartou nedokázali dlouho gólově prosadit. Střelecké trápení zlomil až těsně před polovinou druhého duelu útočník Adam Měchura, který v početní výhodě...

20. března 2026  14:30

VIDEO: Koloběžkář kvůli výmolu spadl přímo na obličej, ležel na silnici v bezvědomí

Muž na elektrokoloběžce najel do nerovnosti a spadl, zůstal v bezvědomí

Vážnou nehodu elektrokoloběžky zachytila městská kamera poblíž plzeňského hlavního nádraží. Muž, který najel do výmolu, zůstal po nekontrolovaném pádu na obličej ležet v bezvědomí na vozovce. První...

20. března 2026  11:14

OBRAZEM: Motýlí louka i projekce na vodní stěně. Prošli jsme festival světel

Festival světla BLIK BLIK v ulicích Plzně. (19. března 2026)

Plzeň se ve čtvrtek večer proměnila ve velkolepý světelný park. Sedmnáct instalací festivalu BLIK BLIK od českých i světových umělců je rozmístěno na trase od Roudné přes náměstí Republiky až do DEPO...

20. března 2026  10:43

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

19. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:35

Dopravní peklo v Plzni. Rekonstrukce tramvajové trati výrazně omezí dopravu

Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně...

Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně nejnáročnější fáze. Od pondělí 23. března se kvůli ní zcela uzavře křižovatka u Nového divadla, na jeden jízdní pruh se...

19. března 2026  16:50

Vytíženost českých dálnic roste. Nejvíc aut jezdí úsekem na okraji Prahy

Dálnice D1. Ilustrační foto

Intenzita dopravy na českých dálnicích se za posledních pět let zvýšila o 12 procent, denně po nich projede v průměru 34 400 vozidel. Nejvytíženějším úsekem je dálnice D1 mezi Chodovem a Průhonicemi,...

19. března 2026  13:46,  aktualizováno  15:34

