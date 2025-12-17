Nový most povede přes údolí řeky Střely, překoná ho ve výšce 87 metrů a jeho délka bude 496 metrů. Chráněný kavyl Ivanův roste na skalním masivu o rozměrech 5 krát 5 metrů čtverečních ve směru od Plas, jedná se zhruba o 15 rostlin.
„Tato chráněná rostlina roste v Plzeňském kraji pouze ve čtyřech lokalitách. Většina se nachází podél Berounky, u Plas je to jediná lokalita v údolí řeky Střely,“ upozornila Lenka Pivoňková, referentka na úseku ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Už před lety, kdy se posuzoval vliv projektu stavby obchvatu Plas na životní prostředí (EIA), se zjistilo, že kavyl Ivanův v oblasti roste, a bylo rozhodnuto, že stavba ho nesmí ohrozit, a přístupové cesty ke stavbě proto musí vést jinudy a v dostatečné vzdálenosti.
Jenže nyní geodeti jednu, horní přístupovou cestu vedoucí od Nebřezin, zaměřili právě přes ni. Podle krajského šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzni Miroslava Blabola se rostlina v období mezi projektem a zahájením stavebních prací rozrostla.
ŘSD se tedy bude snažit cestu znovu přeprojektovat do jiné polohy, ale podle Blabola to nebude úplně jednoduché. Komplikuje to obtížný terén, jako skalní masiv a svah. „Je otázka, jestli vůbec to půjde vést jinudy, hlavně kvůli bezpečnosti,“ upozornil Blabol.
ŘSD problém konzultuje také s odborníky na chráněné rostliny, o pomoc se obrátilo na botaničku z Moravy, která se přijede do Plas podívat, a také s krajským úřadem. Ve hře je podle ŘSD i varianta, že se vzácná tráva přemístí jinam.
To je podle Lenky Pivoňkové nereálné. Rostlina by se musela jednak vyndat i se skálou a pak je otázka, kam by se nově umístila. „Vhodných stanovišť je málo. Kdyby v okolí existovalo nějaké vhodné stanoviště, rostlina by si ho sama vybrala, semena létají vzduchem, a rostla by tam. Ale jinde neroste,“ uvažuje referentka.
Upozornila, že nápad s přesazováním rostlin je naoko skvělý, ale z dlouhodobého hlediska bývají výsledky tristní. Přesazená rostlina sice rok dva přežívá, kvete, další roky už ale nevytváří semena a rostlin ubývá.
Existuje i třetí varianta, která by ale stavbu mostu a tudíž celého obchvatu Plas výrazně prodražila o několik milionů. Stavaři by do místa umístili dva speciální jeřáby, jež by materiál pro stavbu mostu přes skalní masiv se vzácnou trávou přenášely. Na jednání zastupitelstva Plas, kde starostka města Eva Kantor Pořádková o nečekané komplikaci zastupitele informovala, zazněla částka až 150 milionů korun navíc.
„Řeší se nová projektová cesta, která by vedla přes naše pozemky. Pokud se to uskuteční, budeme v nejbližší době jednat o tom, že bychom ŘSD pozemky odprodali, nebo je varianta, že půjdou do dočasného záboru. Abychom nezdržovali samotnou stavbu, je možné, že svolám mimořádné zastupitelstvo,“ řekla na jednání zastupitelstva minulý týden starostka Plas.
Krajský šéf ŘSD v Plzni Miroslav Blabol věří, že nynější problémy stavbu mostu nezdrží. Stavební práce v zimním období od 1. listopadu až do 31. března stejně neprobíhají a do té doby se adekvátní řešení snad najde.
Zhotovitel si stavbu mostu převzal letos 9. června a od 16. června má tisíc dní na to, aby ji uvedl do provozu.
Tendr vyhrálo s nejnižší cenou 571 milionů korun bez DPH sdružení Stavby mostů, Eurovia CZ a inženýrské firmy Sagasta. Obloukový most s vyhlídkovou plošinou, který se stane nejvyšším silničním mostem v Česku, bude součástí šest kilometrů dlouhého obchvatu Plas. Hotový má být do března 2028 a celý obchvat vyjde asi na 1,3 miliardy korun.
2. ledna 2022