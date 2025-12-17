Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Autor:
  11:55
Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná rostlina kavyl Ivanův. Ředitelství silnic a dálnic teď hledá náhradní řešení. Problém je, že terén v okolí výskytu vzácné trávy je obtížný.
Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě, kudy by měla vést přístupová cesta k budovanému mostu přes údolí řeky Střely. Na snímku z roku 2017 jsou vidět dva trsy kavylu. | foto: Krajský úřad Plzeňského kraje

Chráněný kavyl Ivanův
Chráněný kavyl Ivanův
Kavyl Ivanův, lipnicovitá tráva, také patří k ohroženým druhům naší květeny.
Kavyl Ivanův, lipnicovitá tráva, také patří k ohroženým druhům naší květeny.
40 fotografií

Nový most povede přes údolí řeky Střely, překoná ho ve výšce 87 metrů a jeho délka bude 496 metrů. Chráněný kavyl Ivanův roste na skalním masivu o rozměrech 5 krát 5 metrů čtverečních ve směru od Plas, jedná se zhruba o 15 rostlin.

„Tato chráněná rostlina roste v Plzeňském kraji pouze ve čtyřech lokalitách. Většina se nachází podél Berounky, u Plas je to jediná lokalita v údolí řeky Střely,“ upozornila Lenka Pivoňková, referentka na úseku ochrany přírody a krajiny Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Už před lety, kdy se posuzoval vliv projektu stavby obchvatu Plas na životní prostředí (EIA), se zjistilo, že kavyl Ivanův v oblasti roste, a bylo rozhodnuto, že stavba ho nesmí ohrozit, a přístupové cesty ke stavbě proto musí vést jinudy a v dostatečné vzdálenosti.

Začala stavba nejvyššího mostu v Česku, v 87 metrech překlene Střelu

Jenže nyní geodeti jednu, horní přístupovou cestu vedoucí od Nebřezin, zaměřili právě přes ni. Podle krajského šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Plzni Miroslava Blabola se rostlina v období mezi projektem a zahájením stavebních prací rozrostla.

ŘSD se tedy bude snažit cestu znovu přeprojektovat do jiné polohy, ale podle Blabola to nebude úplně jednoduché. Komplikuje to obtížný terén, jako skalní masiv a svah. „Je otázka, jestli vůbec to půjde vést jinudy, hlavně kvůli bezpečnosti,“ upozornil Blabol.

ŘSD problém konzultuje také s odborníky na chráněné rostliny, o pomoc se obrátilo na botaničku z Moravy, která se přijede do Plas podívat, a také s krajským úřadem. Ve hře je podle ŘSD i varianta, že se vzácná tráva přemístí jinam.

To je podle Lenky Pivoňkové nereálné. Rostlina by se musela jednak vyndat i se skálou a pak je otázka, kam by se nově umístila. „Vhodných stanovišť je málo. Kdyby v okolí existovalo nějaké vhodné stanoviště, rostlina by si ho sama vybrala, semena létají vzduchem, a rostla by tam. Ale jinde neroste,“ uvažuje referentka.

Upozornila, že nápad s přesazováním rostlin je naoko skvělý, ale z dlouhodobého hlediska bývají výsledky tristní. Přesazená rostlina sice rok dva přežívá, kvete, další roky už ale nevytváří semena a rostlin ubývá.

Existuje i třetí varianta, která by ale stavbu mostu a tudíž celého obchvatu Plas výrazně prodražila o několik milionů. Stavaři by do místa umístili dva speciální jeřáby, jež by materiál pro stavbu mostu přes skalní masiv se vzácnou trávou přenášely. Na jednání zastupitelstva Plas, kde starostka města Eva Kantor Pořádková o nečekané komplikaci zastupitele informovala, zazněla částka až 150 milionů korun navíc.

ŘSD už ví, kdo postaví unikátní most u Plas se speciální vyhlídkou

„Řeší se nová projektová cesta, která by vedla přes naše pozemky. Pokud se to uskuteční, budeme v nejbližší době jednat o tom, že bychom ŘSD pozemky odprodali, nebo je varianta, že půjdou do dočasného záboru. Abychom nezdržovali samotnou stavbu, je možné, že svolám mimořádné zastupitelstvo,“ řekla na jednání zastupitelstva minulý týden starostka Plas.

Krajský šéf ŘSD v Plzni Miroslav Blabol věří, že nynější problémy stavbu mostu nezdrží. Stavební práce v zimním období od 1. listopadu až do 31. března stejně neprobíhají a do té doby se adekvátní řešení snad najde.

Zhotovitel si stavbu mostu převzal letos 9. června a od 16. června má tisíc dní na to, aby ji uvedl do provozu.

Tendr vyhrálo s nejnižší cenou 571 milionů korun bez DPH sdružení Stavby mostů, Eurovia CZ a inženýrské firmy Sagasta. Obloukový most s vyhlídkovou plošinou, který se stane nejvyšším silničním mostem v Česku, bude součástí šest kilometrů dlouhého obchvatu Plas. Hotový má být do března 2028 a celý obchvat vyjde asi na 1,3 miliardy korun.

2. ledna 2022
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

Existuje touha vidět Evropu na kolenou, říká šéfka zastoupení Evropské komise

Premium
Monika Ladmanová stojí v čele českého Zastoupení Evropské komise třetím rokem.

Její dědeček byl sedlák. V místech, kde hospodařil, tedy v Zahorčičkách u Kasejovic v okrese Plzeň-jih, byl už po Bílé hoře statek Ladmanů. Monika Ladmanová je již třetím rokem šéfkou Zastoupení...

DEPO2015 má novou střechu. Světlíky jsou z pětistovky atypických tabulí skla

DEPO2015 v Plzni se dočkal výrazné rekonstrukce. Objekt získal novou střechu a...

Areál DEPO2015 v Plzni, který kdysi sloužil dopravnímu podniku, má za sebou první etapu rekonstrukce. Trolejbusová hala, v níž se nacházejí výstavní prostory, kreativní dílny a kavárna, má opravenou...

Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů...

Zdrogovaný policista, který obrátil auto na střechu, u sboru skončil. Dostal však výsluhu

GIBS se zabývá dopravní nehodou, která se stala o víkendu v Dobřanech na...

Od 30. listopadu je v civilu kriminalista, který pod vlivem drog letos v srpnu havaroval v Dobřanech na Plzeňsku. Na vlastní žádost odešel v době, kdy byl postavený mimo službu a krajský policejní...

Chráněná rostlina komplikuje stavbu unikátního mostu, hledá se jiné řešení

Chráněná rostlina kavyl Ivanův roste na skalním masivu u Plas. Zrovna v místě,...

Nečekané komplikace provázejí stavbu nejvyššího silničního mostu v Česku na chystaném obchvatu Plas na Plzeňsku. Jedna z přístupových cest k mostní konstrukci vede přes lokalitu, kde roste chráněná...

17. prosince 2025  11:55

Na Ukrajině padl další Čech, několik se pohřešuje nebo je v zajetí

Ukrajinské vlajky vlají nad hroby padlých vojáků na hřbitově poblíž vesnice...

Na ukrajinském bojišti padl další Čech. Český rozhlas informoval o dobrovolníkovi z Plzeňska, který odešel z armády, aby mohl bojovat proti ruské agresi. Včera se s ním rozloučila rodina. Podle údajů...

17. prosince 2025  9:35

Policie hledá účastníky diskotéky, kteří se rvali před kulturním domem. Znáte je?

Rvačka před kulturním domem v Horní Bříze na Plzeňsku. Policie hledá její...

Policisté vyšetřují rvačku několika lidí z diskotéky, která se konala v Horní Bříze na Plzeňsku. Potyčka se odehrála před kulturním domem. Někteří aktéři utrpěli zranění, která si vyžádala ošetření v...

17. prosince 2025  9:35

Žena nesla do bankomatu téměř stotisícovou tržbu, obálku s penězi ztratila

Prodejem pervitinu si dealeři přišli na půl milionu korun (14.4.2016).

Ve Stříbře na Plzeňsku ztratila devětapadesátiletá žena obálku s tržbou, kterou v poslední listopadový den odnášela do bankomatu. Nešlo vůbec o malou sumu, obálka obsahovala 96 tisíc korun. Po cestě...

16. prosince 2025  17:38

Extraligová házená bude jiná. Talent tým znovu pomůže dětem s autismem

Momentka z extraligového semifinále Talent Plzeň - Dukla Praha

Házená bude jiná. Extraligová, ovšem s nádechem pomoci těm, kteří to potřebují. Talent tým Plzeňského kraje stejně jako v minulých letech nachystal před koncem roku benefiční duel. Dnes v 18 hodin...

16. prosince 2025  14:37

Kuplíři zlákali na západ Čech cizinky. Část peněz z prostituce jim musely odevzdávat

Ilustrační snímek

Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu obvinili kvůli provozování nočních klubů na Domažlicku a Klatovsku osm lidí. Šest Čechů a dva cizinci jsou za kuplířství stíháni na svobodě.

16. prosince 2025

Dusno na plzeňském hejtmanství kvůli lázním a galerii. Stavba má začít v roce 2027

Budova lázní na Denisově nábřeží u řeky Radbuzy v centru Plzně chátrá tři...

Kolem projektu na rekonstrukci bývalých městských lázní v Plzni spojenou s vybudováním sídla pro Západočeskou galerii dlouho panuje napětí mezi zástupci krajské koalice a opozice. Situaci vystupňoval...

16. prosince 2025  10:12

Rekonstrukce náměstí, doprava i byty. Zastupitelé Plzně schválili rozpočet

Až do konce března příštího roku budou místo tramvají jezdit na Skvrňany...

Start rekonstrukce historické části kulturního domu Peklo, úprava Nové scény Divadla J. K. Tyla, stavba lávky přes Rokycanskou ulici, vylepšení hlavní budovy městské knihovny, úprava náměstí...

15. prosince 2025  11:27

Plzeň - Dukla 2:0, domácí přezimují na čtvrtém místě. Jemelka se vykoupil gólem

Útočník Plzně Rafiu Durosinmi střílí přes obránce Mariose Pourzitidise ve 41....

Červenou kartu ze zápasu Evropské ligy na půdě Panathinaikosu odčinil obránce Plzně Václav Jemelka ligovým gólem do sítě Dukly. I díky jeho trefě Viktoria zvládla zápas 19. kola, v neděli na domácím...

14. prosince 2025  15:07,  aktualizováno  17:58

Senior nedal přednost náklaďáku při odbočování, v nemocnici zemřel

Ilustrační snímek

Na následky těžkých zranění ze sobotní dopravní nehody zemřel o den později čtyřiaosmdesátiletý senior. U Oseka na Rokycansku se v osobním autě střetl s nákladním vozidlem, kterému podle informací...

14. prosince 2025  16:41

Advantage Consulting, s.r.o.
PROFÍK V METROLOGII - OD 45.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 45 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

DEPO2015 má novou střechu. Světlíky jsou z pětistovky atypických tabulí skla

DEPO2015 v Plzni se dočkal výrazné rekonstrukce. Objekt získal novou střechu a...

Areál DEPO2015 v Plzni, který kdysi sloužil dopravnímu podniku, má za sebou první etapu rekonstrukce. Trolejbusová hala, v níž se nacházejí výstavní prostory, kreativní dílny a kavárna, má opravenou...

14. prosince 2025  8:30

Zřícení stropu na motokárové dráze v Plzni zranilo dva muže

Ilustrační foto.

Na podzemní motokárové dráze v Plzni došlo v sobotu k nehodě, při níž se zřítila část stropu. Propadl se jí bezdomovec, který spadl z výšky zhruba osmi metrů. Zranil se jednačtyřicetiletý muž, stejně...

13. prosince 2025  20:21,  aktualizováno  20:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.