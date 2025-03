ŘSD už ví, kdo postaví unikátní most u Plas se speciální vyhlídkou

Firmy už pokácely stromy v místech, kde vyroste nový most přes údolí řeky Střely a odvede dopravu z Plzně na sever Čech mimo centrum města Plasy. (27. února 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Soutěž byla na dílo v režimu Design and Build, tedy vyprojektuj a postav. „Na stavbu je vydané stavební povolení, je v právní moci. Zahájení realizace plánujeme ve druhém čtvrtletí tohoto roku,“ napsal Mátl na síti X.

Vítězná cena je vyšší, než původně spočítali projektanti. Ti se pohybovali v částce 530 milionů korun. Od podpisu smlouvy do dokončení stavby budou mít firmy přesně tři roky.

Režim Design and Build znamená, že zhotovitel odpovídá nejen za stavbu, ale i projektovou dokumentaci. „Je to první akce v kraji, kterou vypisujeme tímto způsobem,“ řekl na podzim krajský šéf ŘSD v Plzni Miroslav Blabol.

Most v sobě navíc musí skloubit na první pohled nemožné požadavky – vydržet intenzivní zatížení dopravou na hlavním silničním tahu z Plzně do severních Čech a zároveň být v krajině téměř neviditelný, jak požadují památkáři kvůli zachování vizuální dominance areálu kláštera v Plasích.

Půl kilometru dlouhý most bude široký 12,6 metru, pro každý směr bude jeden jízdní pruh. Na straně k Plasům bude stezka pro chodce široká 1,5 metru, v místě vyhlídky bude rozšířena na tři metry. Na druhé straně pak povede společná stezka pro chodce a cyklisty. Vozovka bude 87 metrů nad hladinou řeky Střely a hlavní oblouk mostu má mít rozpětí 180 metrů.

Dřevorubci už vykáceli pás stromů v lese ve směru od Plzně a na druhé straně vyčistili i plochu pro budoucí křižovatku s napojením do Plas. ŘSD v loňském roce vypsalo výběrové řízení také na 5,6 kilometru dlouhý obchvat. Most i kompletní silnice by měly být společně dokončené v roce 2028.