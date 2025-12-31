Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Jitka Kubíková Šrámková
  10:48
Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení je to darované. Toho je však v některých obdobích nedostatek. To se ovšem nedá říci o době od poloviny dubna letošního roku, kdy se narodil Martínek Bunda z Plas na Plzeňsku. Od té doby měli zdejší neonatologové s životodárnou tekutinou vystaráno.

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi Lilianou a Martinem. (6. prosince 2025) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

Martínkova maminka Aneta Bundová totiž doslova trhala rekordy a řidič, který mléko sváží, se rodičům svěřil, že za třicet let, co práci vykonává, nic podobného nezažil.

Za pět a půl měsíce Aneta Bundová pro nemocná a nedonošená miminka darovala téměř 270 litrů mléka. Když se toto množství rozpočítá, na každý den vychází přes 1,6 litru mléka.

Nejvíc ho však bylo v červnu, kdy si nemocnice do banky mateřského mléka ve čtvrtlitrových skleněných lahvičkách postupně odvezla na 60 litrů zdraví a život zachraňující tekutiny.

„Když jsem viděla, že je mléka až moc, řekla jsem si, že by byla hloupost ho vylévat do umyvadla, když mnohé ženy mají problémy kojení rozběhnout,“ vyprávěla v polovině prosince Aneta Bundová v plzeňské kavárně CrossCafe, kam přijela s manželem Martinem, s téměř osmiměsíčním roztomilým Martínkem i s dcerou Liliankou, které jsou tři roky.

Děti potřebují 100–200 ml mateřského mléka denně

Pro dárcovství, které vždy končí v půlroce věku dítěte, se rozhodla i přesto, že to sebralo hodně času, kterého maminky s malými dětmi opravdu nazbyt nemají.

„Mléko jsem odsávala ráno, předtím, než šel manžel do práce, potom večer, než jsme šli spát a když jsem měla mléka nejvíc, což bylo v květnu a v červnu, jsem odsávala i v noci a během dne, takže vlastně čtyřikrát denně,“ vypráví Aneta Bundová.

Tělo si pak řeklo třeba o tři litry tekutiny denně. „Také jsem se snažila jíst zdravě a na stole jsem vždy měla vitamíny pro kojící matky,“ popisuje mladá žena, která je šťastná, že děti jsou zdravé a hodné.

„Martínek je takový hodný andílek,“ chválí synka maminka. Tatínek zase chválí Lilianku, která je prý moc bystrá, protože během cesty pozoruje v navigaci, kudy auto jede a pak tatínkovi radí.

Že je v rodině všechno v pořádku, je možná odměnou za to, že darování je taková rodinná tradice, protože dárcem je i manžel. Pravidelně si totiž nechává odebírat krevní destičky.

U mateřského mléka je dárcovství žádoucí i proto, že je mléka dlouhodobý nedostatek. V průměru pro nedonošené či nemocné děti, které nemají k dispozici vlastní mateřské mléko, potřebují neonatologové plzeňské fakultní nemocnice (FN) 100 až 200 mililitrů mateřského mléka denně.

„Dítě o váze pod kilogram v počáteční fázi dostane během dne osmkrát dva až tři mililitry mateřského mléka, celkem potřebuje 16 až 24 mililitrů,“ popsala zástupkyně primáře Neonatologického oddělení FN Plzeň Alice Mocková.

Připomněla, že čím víc bude dárkyň, tím větší šanci na zdravý růst budou mít ty nejmenší nedonošené děti. „U nezralých dětí, jejichž matky nemají mateřského mléka dostatek, pak musíme používat takzvané počáteční umělé formule, které jsou sice připravené podle potřeb miminek, ale mateřské mléko je pro ně významně lepší,“ vysvětlila Mocková.

Tepelná úprava ničí bakterie, zachovává laktoferin

Darované mateřské mléko prochází před podáním tepelnou úpravou. Inaktivuje viry a ničí bakterie, ale zachovává důležité imunoprotektivní látky například imunoglobuliny, laktoferin. „Právě tyto látky významně podporují imunitní systém nezralého a nemocného dítěte,“ dovysvětlila zástupkyně primáře.

Jisté však podle ní je, že odstříkávání mléka není škodlivé. „Čím víc žena odstříkává, tím víc mléka se jí tvoří. Má tedy pozitivní vliv,“ říká Mocková. Odstříkávání mateřského mléka má významnou roli při úlevě přeplněným prsům kojící ženy a pomáhá předejít zánětu prsů.

„Je obrovská škoda, pokud matka tyto přebytky odstříká a vylije. Naši malí pacienti budou nesmírně vděční za ochotné a trpělivé maminky, které své mateřské mléko do sběrny ve FN Plzeň přinesou,“ uzavírá lékařka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

Přiznal vraždu milenky. Kauza exprimáře míří po odvoláních k vrchnímu soudu

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Případ bývalého primáře Vojtěcha Č., který loni v Plzni zavraždil mladou lékařku a podle spisu se pokusil zabít i rodinnou známou, míří k Vrchnímu soudu v Praze. V kauze totiž padla dvě odvolání....

Za pět měsíců darovala téměř 270 litrů svého mateřského mléka nedonošeným dětem

Dárkyně mateřského mléka Aneta Bundová s manželem Martinem Bundou a dětmi...

Na neonatologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni leží nezralá miminka vážící i 500 gramů a k tomu i miminka nemocná. Pokud jejich maminky nemají vlastní mateřské mléko, náhradou k nezaplacení...

31. prosince 2025  10:48

Od hořící dodávky chytl i dům sousedů. Ve voze našli hasiči propanbutanové lahve

Hasiče zaměstnal požár dodávky v Tlučné na Plzeňsku. Oheň se přenesl i na...

V Tlučné na severním Plzeňsku hořela v úterý odpoledne obytná dodávka stojící pod přístřeškem rodinného domu. Oheň se částečně přenesl i na sousední obytný dům. Nikdo nebyl zraněn, škoda bude...

30. prosince 2025  18:56

Muž ztratil při placení nákupu ledvinku naditou penězi, měl však štěstí na nálezkyni

Muž zapomněl při placení na samoobslužné pokladně ledvinku. Měl štěstí, našla...

O velkém povánočním dárku může hovořit muž, který pár dní po svátcích zapomněl v plzeňském obchodě ledvinku. Kromě dokladů a platebních karet v ní ukrýval i vysokou hotovost. Měl ale štěstí, ledvinku...

30. prosince 2025  13:34

Dodávka se při nehodě zřítila ze srázu, dopadla na bok před rodinný dům

Dodávka vyjela ze silnice a skončila pod srázem u rodinnému domu na boku....

Velké štěstí měla posádka dodávky, která v úterý časně ráno havarovala v Kozolupech na Plzeňsku. Vozidlo vyjelo ze silnice, přejelo travnatý pás, zřítilo se ze srázu na pozemek přímo před vchod domu...

30. prosince 2025  9:16

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus, skončil s ním v příkopu

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Policisté, hasiči i záchranáři v pondělí vyjížděli k nehodě autobusu, který havaroval na silnici z Plzně do Záluží. Při kolizi se zranil jeho řidič. Jak se později ukázalo, muž autobus ukradl. Navíc...

29. prosince 2025  15:32

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka, lidé poslali přes 5 milionů

Neziskovce okradené kyberšmejdy pomohla sbírka

Téměř celá potřebná částka 5,3 milionu korun se za necelý měsíc podařila vybrat ve sbírce na dárcovském portálu pro plzeňskou neziskovou organizaci Tady a teď. V říjnu se stala obětí podvodu....

29. prosince 2025  13:40

Fiasko při zavádění systému za miliony, systém Croseus na kraji končí

Budova Krajského úřadu Plzeňského kraje ve Škroupově ulici v Plzni. (1. února...

Fiaskem končí pro plzeňské hejtmanství zavedení systému Croseus od společnosti Dynatech. Softwarový systém měl mimo jiné zlepšit hospodaření příspěvkových organizací a posílit dohled kraje nad nimi....

29. prosince 2025  9:39

Maminky budou moci využít pomoc porodních asistentek, přijdou za nimi domů

Ilustrační snímek

Rady, jak podpořit kojení, jak novorozence nosit, jak ho přebalovat a další pomoc poskytují v období šestinedělí ženám u nich doma porodní asistentky. Tuto službu měly plně hrazenou z veřejného...

28. prosince 2025  9:44

Nejen Klostermannův smrk či pivo. Spisovatele nově přibližuje muzeum v Srní

Dům Karla Klostermanna v Srní začal veřejnosti sloužit od 19. prosince.

Těsně před Vánocemi se v šumavském Srní otevřel Dům Karla Klostermanna. Nejde o klasické muzeum, ale nová expozice v opravené bývalé faře je zaměřená především na zážitek a na práci s...

27. prosince 2025  9:51

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili,...

26. prosince 2025  9:54

Ženy měly v armádách leckdy lepší výsledky než muži, říká studentka

Natálie Šmejkalová na snímku pořízeném na Slavnostech svobody v Plzni při...

Šestnáctiletá Natálie Šmejkalová z Tachova miluje vojenskou historii, uniforem má prý plnou skříň. „Mrzí mě, že se většinou vyzdvihovaly zásluhy mužů, mluvilo se o obráncích státu, obráncích země,...

26. prosince 2025  8:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.