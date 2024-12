Řeči o zabití i sebevraždě rodiny, soud ale vidí činy vůdce sekty jako přestupek

Samosoudce rozhodl o zastavení trestního stíhání Lukáše S. a postoupení jeho věci úředníkům do Plas v závěru listopadu. Redakce iDNES.cz nyní zjistila z databáze soudních případů, že je proti rozhodnutí od konce minulého týdne podaná stížnost.

To znamená, že případ dostane k posouzení Krajský soud v Plzni, aby rozhodl, jestli věc skončí jako přestupek, nebo zda případ bude muset dál řešit Okresní soud Plzeň-sever.

Rozhodnutí o zastavení trestního stíhání a vyřešení případu jako možný přestupek tak není pravomocné.

Šestačtyřicetiletý zakladatel náboženské sekty Cesta světla Lukáš S., který si říká bůh šašek, je obviněný z pěti přečinů - šíření poplašné zprávy, pomluvy, vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a podněcování k trestnému činu.

Od září, kdy došlo v domě náboženské sekty k tragickému domácímu porodu, totiž přijali policisté několik desítek oznámení o protiprávním jednání vůdce sekty. Na Youtube vyhrožoval lidem zabitím, přál jim smrt, ať všichni dostanou rakovinu, vyhrožoval i kriminalistům, kteří ho vyslýchali.

Lukáš S. čelí obvinění mimo jiné kvůli veřejným výhrůžkám policistovi, který pracoval na jeho případu. Po obvinění byl muž několik desítek hodin v cele, soudkyně nakonec neshledala důvody k uvalení vazby. Uložila mu dohled probačního úředníka a nařídila, že nesmí vystupovat ve videích, která zveřejňoval na internetu.

„Pokud to nebude respektovat, bude důvod pro uvalení vazby,“ uvedla v říjnu soudkyně Zuzana Sperková.

Obviněný tehdy přišel k soudu v šaškovském obleku s rolničkami. Potvrdil, že má zakázáno točit a zveřejňovat videa. Verdikt soudkyně respektoval měsíc. Jedenáctého listopadu zveřejnil video, kde předpovídal konec apokalypsu, umírání a konec světa. Naštvalo ho, že policisté ten den hlídkovali před plaskými školami a také blízko domu, kde v Plasích přebývá zmíněná náboženská skupina.

12. listopadu 2024

„Jste vedle, ale já to přijímám. Narodil jsem se sem a nikdy jsem nikomu předtím ani potom neukřivdil! Tak co je! Mám zakázáno jako člověk hovořit pravdu a lásku do mainstreamu a internetu. A já se ptám za co? Co jsem komu udělal? Tak mě tedy zavřete! Můžete na mě. Vystoupil jsem tedy,“ křičel ve videu a očekával příjezd kriminalistů.

„Jste psychopati, vy všichni. Jste svině. Policie České republiky je svině! Celá policie! To, co dneska (11. 11. 2024) udělala, že tady hlídkuje?! Že tu bude atentát a že je to jasné? Zakázali jste mi vysílat, tak jak jsem mohl zveřejnit videa o konci světa? To se pos*al svět? Jste svině a já se vám dávám. Jsem člověk bitej vámi všemi. A mě to nevadí. Ukažte, co ve vás je. Vy svině!“ připomněl se 11. listopadu ve videu.

Tragický domácí porod

Žena na podzim porodila v domku sekty holčičku, ale zůstala s ní dlouhé hodiny spojená pupeční šňůrou. Až když rodička zkolabovala, zavolali jí členové domácnosti záchranku. To už ale bylo pozdě, žena zemřela v nemocnici.

Záchranáři měli obavy i o život novorozené dívenky, ta přežila a je u pěstounů. I tento případ vyšetřuje policie, kvůli smrti rodičky ale zatím nikoho neobvinila. Mimo jiné se čeká na znalecké posudky.

Lukáš S. už dříve vysvětloval, proč žena po porodu zemřela. „Vypnula ji Bába šedivá, na tom se s ní Linda domluvila. Ale zároveň je to medicínsky postavené na tom, že je to mozková mrtvice. Koho byste tedy chtěli vinit z toho, že se tady stalo něco špatně? Nechceme se z toho vykroutit, ale tady vše proběhlo v pořádku. Akorát Linda si sama v místnosti v rozhovoru s Bábou šedivou řekla, že pokud Bába šedivá chce dítě, ať si raději vezme ji a dítě nechá žít,“ prohlásil.

Zakladatel sekty a jeho přívrženci se netají tím, že nemají peníze, nechodí do práce a odmítají se stát součástí sociálního systému. Snaží se žít láskou v srdci a tento cit prý celý den rozvíjejí. Na videích ale Lukáš S. často používá vulgarismy a přeje lidem rakovinu či smrt.