Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně

Lukáš Stančík, který o sobě mluví jako o Bohu, opět stanul před soudem. Státní zástupce ho tentokrát obžaloval z výtržnictví kvůli vulgárním nadávkám, kterými loni častoval ve zveřejněných videích pracovnice OSPOD i soudkyni rozhodující o odebrání novorozené holčičky ze společenství v Plasích. Její matka zemřela po domácím porodu. Muži hrozí maximálně dva roky vězení.

„Video vyvolalo v pracovnicích OSPOD obavy,“ shrnul státní zástupce Jiří Růžička.

Dívčina matka zemřela v září 2024 po domácím porodu. Biologický otec žijící v komunitě se Stančíkem chtěl holčičku do své péče. Soudkyně loni v únoru dítě svěřila do péče pěstounů.

Démoni u porodu holčičky. Co se dělo v pozadí tragické události v Plasích

„Nikoho jsem zastrašovat nechtěl. Mému kamarádovi arogantně berou dítě bez jakékoli možnosti toho, že by soudkyně dala možnost vyslechnout naše svědky. Proč mluvím hanlivě? Protože vím, že na tohle ego slyší. Když bych řekl, že soudy nekonají správně, nikoho to nezaujme. My rozvíjíme poznání lásky, jsme v srdci prožívající. Jsme prožitkové interaktivní divadlo, žádná sekta, jakou z nás média dělají,“ odmítl Stančík alias bůh šašek u soudu obžalobu.

Videa, kvůli kterým skončil nyní před soudem, jsou mimo jiné plná výrazů typu sv*ně, kráva, arogantní z**di směrem k lidem, kteří rozhodovali o tom, kdo bude vychovávat malou holčičku.

U soudu se budou pouštět na návrh Stančíka obě videa, kvůli kterým je obžalovaný. Jedno má půl hodiny, druhé je přes dvě hodiny dlouhé.

Svi.. zaujatá! Vůdce sekty vyhrožuje soudkyni, dítě ze společenství dala pěstounům

Podle znalců, kteří ho v minulosti vyšetřovali, je bývalý zaměstnanec v hotelu a dýdžej Lukáš Stančík narcistní, sebestředný, k druhým lidem méně senzitivní, špatně snáší situace, kdy není nadřazený. „Negativně snáší kritiku, potřebuje vzrušení a pozornost, aby se nenudil. Chybí mu pocity viny. Označování sebe za Boha je součást svévole,“ citoval soudce z posudku znalců.

Reakce obžalovaného byla krátká. „Celý důkaz zpochybňuji. Je to sračka,“ prohlásil dnes Stančík u soudu.

V tomhle případě je výjimečné, že se z jeho projednávání vyloučili kvůli možné podjatosti všichni soudci Okresního soudu Plzeň-sever, kteří původně věc měli podle rozpisu řešit. Nakonec byl případ poslaný k rozhodnutí na Okresní soud Plzeň-město.

Z boha šaška je Joker. Za výhrůžky soudci sektář z Plas nesmí vystupovat ve videích

Kromě toho soudce v Tachově řeší další Stančíkův problém. Podle obžaloby vyhrožoval právě soudci Okresního soudu Plzeň-sever Radku Vydrovi, který ho již dříve potrestal trestním příkazem za přečiny vyhrožování a výtržnictví. Vyměřil mu podmínku za napadení holí muže v Plasích.

Loni na podzim samosoudce za tyhle výhrůžky potrestal Stančíka podmínkou, zákazem zveřejňování videí a vystupování v nich, odvolací soud ale verdikt zrušil a případ vrátil zpátky do Tachova.

Lukáš Stančík alias bůh šašek opět stanul před soudem. Tentokrát přišel v paruce. (13. dubna 2026)
Lukáš Stančík u Okresního soudu v Tachově (30. října 2025)
Lukáš Stančík přišel k Okresnímu soudu v Tachově v obleku záporné komiksové postavy Jokera. (30. října 2025)
Bůh šašek v paruce. Tentokrát ho viní z urážení sociálních pracovnic i soudkyně

Lukáš Stančík alias bůh šašek opět stanul před soudem. Tentokrát přišel v paruce. (13. dubna 2026)

13. dubna 2026  16:26

