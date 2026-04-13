„Video vyvolalo v pracovnicích OSPOD obavy,“ shrnul státní zástupce Jiří Růžička.
Dívčina matka zemřela v září 2024 po domácím porodu. Biologický otec žijící v komunitě se Stančíkem chtěl holčičku do své péče. Soudkyně loni v únoru dítě svěřila do péče pěstounů.
„Nikoho jsem zastrašovat nechtěl. Mému kamarádovi arogantně berou dítě bez jakékoli možnosti toho, že by soudkyně dala možnost vyslechnout naše svědky. Proč mluvím hanlivě? Protože vím, že na tohle ego slyší. Když bych řekl, že soudy nekonají správně, nikoho to nezaujme. My rozvíjíme poznání lásky, jsme v srdci prožívající. Jsme prožitkové interaktivní divadlo, žádná sekta, jakou z nás média dělají,“ odmítl Stančík alias bůh šašek u soudu obžalobu.
Videa, kvůli kterým skončil nyní před soudem, jsou mimo jiné plná výrazů typu sv*ně, kráva, arogantní z**di směrem k lidem, kteří rozhodovali o tom, kdo bude vychovávat malou holčičku.
U soudu se budou pouštět na návrh Stančíka obě videa, kvůli kterým je obžalovaný. Jedno má půl hodiny, druhé je přes dvě hodiny dlouhé.
Podle znalců, kteří ho v minulosti vyšetřovali, je bývalý zaměstnanec v hotelu a dýdžej Lukáš Stančík narcistní, sebestředný, k druhým lidem méně senzitivní, špatně snáší situace, kdy není nadřazený. „Negativně snáší kritiku, potřebuje vzrušení a pozornost, aby se nenudil. Chybí mu pocity viny. Označování sebe za Boha je součást svévole,“ citoval soudce z posudku znalců.
Reakce obžalovaného byla krátká. „Celý důkaz zpochybňuji. Je to sračka,“ prohlásil dnes Stančík u soudu.
V tomhle případě je výjimečné, že se z jeho projednávání vyloučili kvůli možné podjatosti všichni soudci Okresního soudu Plzeň-sever, kteří původně věc měli podle rozpisu řešit. Nakonec byl případ poslaný k rozhodnutí na Okresní soud Plzeň-město.
Kromě toho soudce v Tachově řeší další Stančíkův problém. Podle obžaloby vyhrožoval právě soudci Okresního soudu Plzeň-sever Radku Vydrovi, který ho již dříve potrestal trestním příkazem za přečiny vyhrožování a výtržnictví. Vyměřil mu podmínku za napadení holí muže v Plasích.
Loni na podzim samosoudce za tyhle výhrůžky potrestal Stančíka podmínkou, zákazem zveřejňování videí a vystupování v nich, odvolací soud ale verdikt zrušil a případ vrátil zpátky do Tachova.
30. října 2025