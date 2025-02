Před lety chtěli chovanci z Hostouně zabít vychovatele, teď šlo o život spolubydlícímu

Policejní mluvčí Pavla Burešová uvedla, že policisté případ řeší v jednom z ústavních zařízení v Plzeňském kraji. Potvrdila, že mladík zopakoval při převozu do nemocnice policistům to samé, co už předtím řekl zaměstnanci ústavu.

Policisté našli i nůž, který měl mladík připravený. Krajští kriminalisté případ řeší jako přípravu vraždy. „Mladistvý podezřelý byl na základě doporučení lékařky nedobrovolně hospitalizován,“ uvedla policistka.

Medvědí kámen patří pod Výchovný ústav v Hostouni. Ani přes opakované pokusy se MF DNES nepodařilo kontaktovat ředitele.

Zřizovatelem výchovných ústavů je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). „S mimořádní událostí je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy seznámeno. Záležitost v současnosti vyšetřuje Policie ČR, do ukončení vyšetřování nelze podávat bližší informace,“ uvedla mluvčí ministerstva Veronika Lucká Loosová.

Terapeutické výchovné centrum Medvědí kámen je schované v lesích u českoněmecké hranice. V místě zaniklé osady později sídlila pohraniční rota. Teď jsou tu v kompletně opravených budovách problémové děti.

Od posledního obydleného domu v obci Rybník je to do Medvědího kamene po vyasfaltované cestě kolem tří kilometrů. Ve čtvrtek po poledni byly na cestě v čerstvém sněhu vyjeté stopy od několika aut. I ty ale postupně mizely pod novým sněhem.

Ticho rušil jen slabý hluk z dopravních letadel, které nad touto oblastí mají ve výšce několika kilometrů letový koridor.

Vjezd do terapeutického areálu byl zahrazený kládou, která vytváří závoru. U ní je výstražná cedule zakazující vstup nepovolaným. Hned vedle ní další zakazuje kouření. U cesty stojí z kmene stromu vyřezaný velký dřevěný medvěd, nedávno zřejmě dostal nový hnědý nátěr.

Velké sněhové vločky padající z nebe jsou to jediné, co se tu hýbalo. Před hlavní budovou, která je uvnitř oploceného území, stála asi dvě auta. Areál vypadal opuštěně. V budově nebylo žádné rozsvícené světlo, od brány nebyly ve sněhu stopy svědčící o tom, že by tu v posledních desítkách minut šel někdo pěšky.

Ještě před sedmi lety si obyvatelé Hostouně stěžovali, že děti z ústavu utíkají a pak v městečku kradou nebo dělají jiné nepřístojnosti. To už podle místních skončilo. „Je tu už klid, nejsou s nimi žádné problémy. Ředitel to vzal za správný konec, pracuje tam hodně bývalých policistů,“ prozradil muž, který u jednoho z domů nastupoval do auta a odjížděl pryč.

O aktuálně řešeném případu policisty místní podle svých vyjádření detaily nevědí. „Něco jsem jen zaslechla, ale pořádně nikdo nic neví. Hledala jsem i na facebooku, ale nic se neobjevilo. S dětmi tu žádné problémy nemáme, ale na druhou stranu, nikomu do hlavy nevidíte. Ty děti nejsou v ústavu pronic zanic,“ dodala asi čtyřicetiletá žena na hostouňském náměstí.

Podobně to viděl i starší muž. „Co se dělo na Medvědím kamenu nevím, jen jsem něco zaslechl. Já s dětmi nikdy problémy neměl a v poslední době jsem si nevšiml, že by tu něco dělaly. V Hostouni je klid, možná až moc velký. Není tu ani hospoda,“ dodal.

Mladíci plánovali vraždu vychovatele

Ministerstvo školství poté, co v roce 2017 tři mladiství chlapci z Medvědího kamene plánovali vraždu vychovatele, a výchovný ústav se potýkal s dlouhodobými problémy spojenými s útěky a krádežemi, chtělo zpřísnit podmínky v ústavu.

Situaci chtělo ministerstvo školství, které je zřizovatelem ústavu, řešit společně s ministerstvy práce a sociálních věcí, spravedlnosti a vnitra. Úředníci ale neupřesnili, jaké konkrétní kroky podniknou.

Jestli se podmínky opravdu zpřísnily, jsme se zeptali nyní, kdy šestnáctiletý hoch chtěl sprovodit ze světa svého spolubydlícího.

„Co se týká bezpečnosti v zařízeních ochranné a ústavní výchovy, s těmito je MŠMT jednak v pravidelném kontaktu, přičemž v tomto roce připravilo podporu z OP JAK pro takzvané týmy duševního zdraví při střediskách výchovné péče, které mají podpořit prevenci na úrovni škola – žák – rodina. Tato zařízení rovněž zpracovávají tzv. minimální preventivní programy pro školu, které danou oblast také upravují dle individuální situace v zařízení,“ vysvětlila mluvčí MŠMT Veronika Lucká Loosová.

„Co se týče záměrů MŠMT v oblasti koncepce ústavní výchovy, MŠMT přistoupilo spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem pro místní rozvoj a úřadem vlády – zmocněnkyní pro lidská práva ke společné deklaraci o nutnosti komplexní transformace péče o ohrožené děti, včetně služeb náhradní péče. Je to v souladu se záměrem MŠMT předložit návrh úpravy služeb náhradní péče do roku 2026,“ uvedla mluvčí.

Podle ní MŠMT ve středu odeslalo školám a školským zařízením aktualizované doporučení Bezpečnost ve školách a školských zařízeních.

„Jeho součástí je praktický průvodce, který je vytvořen na základě informací a podkladů od Odboru prevence kriminality MV ČR a MŠMT a upozorňuje na činnosti, které pomáhají předcházet, resp. řešit krizové a mimořádné situace a stavy. Materiál dále obsahuje například doporučení k postupu v případě, že se bezpečnostní incident už odehrál, rady, jak mluvit s dětmi, které cítí ohrožení, doporučení v přístupu k žákovi/klientovi, který se stal obětí trestného činu, doporučení školám, jak komunikovat s veřejností či důležité kontakty,“ osvětlila mluvčí ministerstva.