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Švejk slaví kulatiny novým pivem. V Plzni ho chmelili vnuci Haška i Lady

Jitka Kubíková Šrámková
  9:41
Richard Hašek, vnuk spisovatele Jaroslava Haška, a Josef Lada, vnuk malíře Josefa Lady, se v úterý sešli v Plzni. Oba jsou totiž těmi, kteří provázejí franšízingový projekt Švejk restaurant. Ten letos oslaví 30 let od svého vzniku a čítá 27 restaurací po celé republice. Vrcholem oslav bude speciální polotmavé pivo.

Franšízingový projekt Švejk restaurant založil Radovan Sochor starší, který provozuje dvě plzeňské restaurace z celého řetězce, ostatní jsou v rukou takzvaných franšízantů, což jsou provozovatelé, kteří si otevřou pobočku a platí zakladateli poplatky.

První česká frenšíza Švejk restaurant nepomuckého podnikatele Radka Sochora (uprostřed) funguje už třicet let. Sochor v úterý k tomuto výročí v experimentálním pivovaru Elektrárna založil speciální várku ležáku a to spolu s potomky slavných autorů - Richardem Haškem (vlevo) a Josefem Ladou. (4. srpna 2026)
Nepomucký podnikatel Radek Sochor se ženou českého haškologa Radko Pytlíka Věrou a se svou manželkou Ondřejkou. (4. srpna 2026)
První česká frenšíza Švejk restaurant nepomuckého podnikatele Radka Sochora (uprostřed) funguje už třicet let. Sochor v úterý k tomuto výročí v experimentálním pivovaru Elektrárna založil speciální várku ležáku a to spolu s potomky slavných autorů - Richardem Haškem (vlevo) a Josefem Ladou. (4. srpna 2026)
První česká frenšíza Švejk restaurant nepomuckého podnikatele Radka Sochora funguje už třicet let. Sochor v úterý k tomuto výročí v experimentálním pivovaru Elektrárna založil speciální várku ležáku a to spolu s potomky slavných autorů - Richardem Haškem a Josefem Ladou. Na snímku je sládková Elektrárny Lenka Straková. (4. srpna 2026)
První česká frenšíza Švejk restaurant nepomuckého podnikatele Radka Sochora funguje už třicet let. Sochor v úterý k tomuto výročí v experimentálním pivovaru Elektrárna založil speciální várku ležáku a to spolu s potomky slavných autorů - Richardem Haškem (vlevo) a Josefem Ladou. (4. srpna 2026)
11 fotografií

Vrcholem oslavy má být speciální polotmavé pivo, které bude mít Švejka v názvu. V úterý se na jeho výrobě v Elektrárně – minipivovaru Plzeňského Prazdroje – podíleli Hašek i Lada, kteří do základů budoucího zlatavého moku sypali chmel.

S chmelením pomáhala i Věra Dyková, manželka Radko Pytlíka, který byl velkým znalcem Haškova díla a zemřel v roce 2022. „Byl u otvírání všech Švejk restaurantů,“ uvedla Dyková, která je matkou herce a hudebníka Vojtěcha Dyka.

Při slavnostním chmelení vše organizovala sládková Elektrárny Lenka Straková. „Není to česká klasika, tedy Žatecký poloraný Červeňák, ale používáme dvě nové odrůdy chmele,“ popsala. K počátečnímu chmelení piva Švejk využila odrůdu Kazbek, která je lehce ovocná a dodá pivu hořkost. K pozdnímu chmelení, které proběhlo právě včera, využila Straková odrůdu Most, což je kříženec mezi českými a anglickými chmely.

„Je ještě ovocnější s citrusovým nádechem. Má krásné aroma, které má šanci se v polotmavém pivu prosadit,“ vysvětlovala sládková. Pivo se bude v restauracích čepovat na podzim. Obohatí tak nabídku restaurací Švejk, kde se podle smlouvy čepují jen piva Plzeňského Prazdroje.

První česká frenšíza Švejk restaurant nepomuckého podnikatele Radka Sochora funguje už třicet let. Sochor v úterý k tomuto výročí v experimentálním pivovaru Elektrárna založil speciální várku ležáku a to spolu s potomky slavných autorů - Richardem Haškem a Josefem Ladou. (4. srpna 2026)

Poznávacím znamením Švejk restaurantů jsou i obrázky Švejka od malíře Josefa Lady. „U projektu Švejk restaurantů jsem od počátku, protože jsme udělali smlouvu na využití obrázků Josefa Lady,“ říká Lada mladší. Právě Ladovy charakteristické ilustrace k románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška vdechly postavě její známou podobu.

A co by malíř řekl poté, co by vstoupil do Švejk restaurantu vyzdobeného jeho obrázky Švejka? „Dědeček by byl asi překvapený, kde všude se jeho obrázky mohou objevit, ale určitě by se mu líbilo, že jsou jeho malby hezky využité. Kdyby do takové hospody přišel, určitě by si ale dal pivo,“ uvedl potomek Josefa Lady, který spravuje se svými syny dědovu pozůstalost.

Připomněl, že dědeček maloval nejen Švejka, ale v rámci volné tvorby i různé hospody, ale i hospodské rvačky.

Myšlenka se zrodila na počátku 90. let

Projekt Švejk restaurant provázel i vnuk spisovatele Haška Richard. „Když se mě ptají, do jakých hospod Jaroslav Hašek chodil, odpovídám: spíš se mě ptejte, do kterých hospod nechodil,“ smál se, když chmelil Sochorovo slavnostní pivo.

Připomněl, že si Hašek se svou básnickou a poetickou duší v hospodě také rád zazpíval. Na adresu Haškova nejslavnějšího díla, kterým Švejk je, citoval nejmenovaného spisovatele: „Čtěte Švejka, smějte se, ale nezapomeňte při tom myslet, protože se jedná o tragický protiválečný román přibližující ironii dějin.“

Experimentální pivovar Elektrárna v areálu Plzeňského Prazdroje. (4. srpna 2026)

Radovan Sochor starší popsal, že myšlenka na vznik Švejk restaurantů se zrodila na počátku 90. let, kdy do republiky ze západu pronikaly různé italské či francouzské restaurace, které se chytily hlavně v Praze, ale v regionech méně.

„V té chvíli se zrodila myšlenka na vznik restaurace pro každého s klasickou českou dobrou kuchyní a dobrým pivkem. Začali jsme v Plzni ve Svazáčku. Tuto restauraci jsme provozovali od 30. listopadu 1996,“ popsal Sochor.

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