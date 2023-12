Hejtman Špoták nebude kandidovat na předsedu Pirátů, nikdo ho nenominoval

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták nebude v lednu kandidovat na předsedu Pirátů, nikdo ho nenominoval. Hejtman to dnes řekl ČTK. Rozhodnutí členské základny čekal a respektuje ho, ale s ohledem na kraje ho to mrzí. Domnívá se, že Praha asi nechce do centrály regionálního politika. O novém vedení budou Piráti rozhodovat 13. ledna v Brně.