Každoroční oslavu piva v Plzni si letos nenechaly ujít tisíce návštěvníků

Přímo v Plzeňském Prazdroji, tak i na druhém místě festivalu, na náměstí Republiky, bylo také mnoho cizinců. Slyšet byla němčina, angličtina, ukrajinština i ruština. Nechyběli ale ani návštěvníci z Asie. Dorazily lidé všech generací, nejčastěji partnerské páry, ale i party lidí.



Středobodem letošních slavností byly velkokapacitní stany, které fungovaly jako hospody. „Letos, kdy je nasazen poprvé tento koncept, jich máme pět. Myslíme si, že do budoucna budou přibývat. Je to podle nás cesta, kterou by se měl Pilsner Fest ubírat i v dalších ročnících,“ konstatoval před zahájením Ján Porada z pořádající agentury.



Třeba stan přímo na nádvoří pivovaru s názvem Na Spilce, což je kamenná restaurace o kousek vedle, měl úspěch obrovský. Kolem 17. hodiny byl stan obsazený do jediného místa, lidé jedli a popíjeli, zhruba dvacítku z nich kapela vyprovokovala k tanci. Na parketu nechyběl osmdesátník, ale ani přibližně tříletá holčička kroužící parketem s tatínkem.

Na festivalu se představily restaurace ze všech koutů republiky. Plzeňský ležák si mohly návštěvníci vychutnat i v karlovarské restauraci Nároďák nebo v brněnském podniku U Čápa.

Pokud chtěl člověk právě kolem 17. hodiny projít od hlavní brány Prazdroje do zadního traktu, kde byly malé pivovary, musel jít hodně pomalu, protože dav rychlejší tempo neumožnil.

Pivo Pilsner Urquell se prodávalo do vratných kelímků za 45 korun, nealkoholický Birell za 38, Pivovar Mazák prodával zlatavý mok za cenu od 50 do 60 korun, Pivovar Kamenice nad Lipou za 45. Lidé mohli ochutnat i pivo Zhůřák.

Za 100 gramů halušek návštěvníci zaplatili 35 korun, za klobásu 80, za bramborák a hranolky 50, dvousetgramový burger pak přišel na 190 korun. Připravený byl i trdelník za 70 korun.

Lidé měli zájem i o suvenýry s logem pivovaru. Hodně lidí mělo proto na hlavách černé kšiltovky s bílým logem Pilsner Urquell.

Setkání s přáteli

Zamilovaný mladý pár Verča a Tomáš vzali akci jako příjemnou procházku, při které ochutnají jak plzeňskou dvanáctku, tak i piva malých pivovarů. „Pivo udělá dobrou náladu a to je náš cíl,“ uvedla Verča.



Dvacetiletá Anežka přišla se dvěma stejně starými spolužačkami proto, aby tu potkala přátele, ochutnala dobré pivo, dobré jídlo. „Mám ráda plzeňskou dvanáctku,“ uvedla. Další ze skupinky Klára jedla halušky a moc si je pochvalovala, Eliška si vychutnávala pivo Zhůřák. Radovaly se z toho, že na akci potkaly hodně kamarádů. To, že nevystupovaly ty nejznámější kapely, ale spíše méně známé formace, dívkám nevadilo, prý akci berou spíš jako společenskou událost.

Každoročně se na Pilsner Festu scházejí i Petra z Mariánských Lázní a Lucka z Plzně. „Nechodíme sem kvůli kapelám, ale spíš kvůli pivu a stánkům a hlavně abychom si popovídaly, protože jsme každá z jiného města, takže se vidíme vždy po delší době,“ uvedla Petra. Obě mladé ženy vytáhly zimní bundy.

„Zatímco při některých uplynulých ročnících si v teple šlo sednout na lavičku a povídat si, letos je třeba kvůli chladnému počasí chodit, aby se člověk zahřál,“ svěřila se Petra, která si prý dává i pivo, zatímco Lucka spíše něco na zub a k tomu nealkoholický mok.