Prazdroj slaví sto osmdesát let. Pivovar ožil hudbou i zástupy návštěvníků

Plzeňský pivovar otevřel své brány účastníkům festivalu Pilsner Fest po dvouleté odmlce způsobené pandemií covidu-19 už v pátek odpoledne, hlavním dnem oslav ale byla sobota.

Užít si narozeninovou oslavu dnes již legendárního piva přišly do pivovaru tisíce návštěvníků. Zájem byl tak enormní, že v sobotu před osmou hodinou večer organizátoři přestali do areálu, který praskal ve švech, pouštět nově příchozí.

Na pódiu se během dvou dnů vystřídaly kapely Jelen, ABBA World Revival, Pops, X-Cover, Monkey Business a písničkář Pokáč, zpěvák David Koller, Anna K. či skupina Alice & Danem Bártou.

Vyvrcholením oslav, jak už bývá zvykem, byl slavnostní hromadný přípitek v 18:42 hodin, který symbolicky připomíná rok vzniku legendárního piva. Soudek před zraky milovníků plzeňského piva opět narazil emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.

Zatímco někteří návštěvníci si s přáteli pochutnávali na nefiltrovaném pivu Pilsner Urquell, jiní využili možnosti speciálních prohlídek pivovaru, kde se dozvěděli, jak pivo zraje, jak se o něj musí pečovat, zajímavosti o tankovém pivu, historii hospody Na Spilce nebo o legendární restauraci Prazdroj, která kdysi sídlila přímo v pivovaru. V obležení zvědavých fajnšmekrů byla též škola čepování piva, kterou předváděli ti nejlepší účastníci soutěže Pilsner Urquell Master Bartender.

Kromě nefiltrovaného ležáku byly na čepu speciály z minipivovarů jako Pivovar Proud, Pivovar Chroust, Pivo Falkon či Zlatá kráva. K tomu všemu se podávaly pochutiny jako syrečkový tatarák či několik druhů burgerů, které se dobře hodily právě k pivu.

Historie piva se píše od 5. října 1842

Pivo se v Plzni vařilo střídavě u jednotlivých právovárečných měšťanů. Kvalita byla různá, a proto se v hlavách plzeňských měšťanů zrodí myšlenka na vlastní pivovar s dobrým pivem. Na to ale potřebovali kvalitního sládka. A pro něj vyrazili do sousedního Bavorska.

Německý sládek Josef Groll navařil v Plzni první várku plzeňského ležáku 5. října 1842. Vznikl tak legendární typ piva, který pod označením pilsner tvoří nejrozšířenější pivní druh na světě.

„Groll tehdy spojil výjimečnou plzeňskou vodu z podzemních pramenů s hořkým žateckým chmelem poloraným červeňákem a se světlým ječným sladem. Dal tak vzniknout pivu se zářivě zlatou barvou, sněhobílou pěnou a říznou chutí, jakou svět do té doby nepoznal,“ uvedl Václav Berka.

Dne 1. března 1859 si pivovar nechal zaregistrovat u Obchodní a živnostenské komory v Plzni ochrannou známku Pilsner Bier – Plzeňské pivo a v roce 1898 Plzeňský Prazdroj – Pilsner Urquell. Mezi další známky užívané v 19. století patří Plzeňský pramen, Prapramen, Měšťanské plzeňské či Plzeňský pravý zdroj.

Již v prvním desetiletí existence si Měšťanský pivovar získal stabilní pozice v Praze a záhy expandoval i do Vídně. V roce 1862 slavil úspěch v Paříži, odkud byl jen krůček do Ameriky. V roce 1869 byl v Plzni založen akciový pivovar Gambrinus jako přímá konkurence Měšťanskému pivovaru. Ovšem do 30. let 20. století se Měšťanskému pivovaru podařilo získat většinu akcií pivovaru Gambrinus.

Dnes se plzeňské pivo vyváží do více než padesáti zemí na světě.