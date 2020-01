Zkrachovalé kovárny a hutě Pilsen Steel propustí 430 zaměstnanců

Propouštění by mělo být přípravou na převzetí podniku strategickým partnerem. Informovala o tom jako první Česká televize.

Investora na začátku loňského prosince vybral věřitelský výbor podniku, který byl ještě před patnácti lety srdcem plzeňské Škodovky. Správce zatím nezveřejnil jeho jméno.

Do insolvenčního řízení, které začalo loni 19. června, se přihlásilo 87 věřitelů, kterým podnik dluží zhruba 9,4 miliardy korun. Insolvenční správce tehdy popřel asi na 7,8 miliardy korun včetně pohledávek tří největších věřitelů - ruských bank Vněšekonombanka, VEB Kapital a Mezinárodní investiční banky.

O většinu popřených pohledávek přihlásily právě ruské banky. O jejich uznání se soudí v incidenčních sporech. Smolková upřesnila, že propouštění bude následovat po uplynutí třicetidenní lhůty, kterou nařizuje zákon po nahlášení hromadného propouštění na úřad práce.

To podle šéfky tamní odborové organizace Ivanky Smolkové insolvenční správce Jaroslav Brož nahlásil 20. prosince. Smolková si posteskla, že došlo na její slova. Odborářka totiž po prosincovém jednání věřitelského výboru avizovala, že s propouštěním se počká na 1. leden 2020, kdy přestane platit kolektivní smlouva s odstupným ve výši sedmiměsíční mzdy.

Upozornila i na to, že odejít by měli hlavně zaměstnanci z výroby a zůstat by měly hlavně nevýrobní pracovní síly.

