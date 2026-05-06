Zástupci českého státu i USA a Belgie u památníku připomínali, že v současné době je třeba bránit hodnoty, za které spojenci před 81 lety bojovali. Nejváženějšími hosty oslav tradičně byli váleční veteráni a jejich rodiny.
„Historie nám ukazuje, jak křehká může být svoboda a jak snadno o ni můžeme přijít, pokud ji nebudeme chránit. Buďme připraveni chránit hodnoty svobody, demokracie a lidské důstojnosti,“ prohlásil primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.
Místopředseda poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS řekl, že druhá světová válka nás i naše spojence bolestně naučila, že politika ústupků agresorovi se nevyplácí. „Žijeme ve svobodné zemi, takové štěstí ale nemá každý. Znovu si připomínáme, že mír a svobodu nedostáváme automaticky, že o ně musíme bojovat každý den,“ uvedl.
Senátor Lumír Aschenbrenner z ODS upozornil, že svět se za poslední roky nezměnil k lepšímu. „Agresivní ruská válka proti Ukrajině stále trvá, pokračuje migrační krize, v posledních týdnech pokračuje i konflikt na území Íránu. Se zlem je nutno bojovat denně,“ připomínal.
Podle velvyslance USA Nicholase Merricka historie ukazuje, že svoboda vyžaduje aktivní obranu. „V době obnovené nejistoty a války v Evropě je takové ponaučení o to více aktuální. Naše aliance je nejsilnější ve své historii, ovšem její trvalost závisí na odhodlání každého člena brát naši společnou bezpečnost vážně,“ apeloval.
4. května 2026