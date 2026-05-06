Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Se zlem je nutné bojovat denně, zaznělo u památníku Díky, Ameriko!

Jaroslav Nedvěd
  16:25
Hlavní vzpomínková slavnost u památníku Díky, Ameriko! dnes ukončila Slavnosti svobody, kterými si Plzeň od roku 1990 připomíná osvobození v roce 1945 americkými a belgickými vojáky a konec druhé světové války. Akce, které se účastní desítky tisíc lidí, patří k největším svého druhu v Evropě.

Zástupci českého státu i USA a Belgie u památníku připomínali, že v současné době je třeba bránit hodnoty, za které spojenci před 81 lety bojovali. Nejváženějšími hosty oslav tradičně byli váleční veteráni a jejich rodiny.

Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! v rámci plzeňských Slavností svobody. Na snímku američtí veteráni Gideon Kantor a Joseph Thurmond (zleva). (6. května 2026)
Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! v rámci plzeňských Slavností svobody. (6. května 2026)
Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! v rámci plzeňských Slavností svobody. Na snímku místopředseda sněmovny Jan Skopeček. (6. května 2026)
Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! v rámci plzeňských Slavností svobody. (6. května 2026)
39 fotografií

„Historie nám ukazuje, jak křehká může být svoboda a jak snadno o ni můžeme přijít, pokud ji nebudeme chránit. Buďme připraveni chránit hodnoty svobody, demokracie a lidské důstojnosti,“ prohlásil primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Místopředseda poslanecké sněmovny Jan Skopeček z ODS řekl, že druhá světová válka nás i naše spojence bolestně naučila, že politika ústupků agresorovi se nevyplácí. „Žijeme ve svobodné zemi, takové štěstí ale nemá každý. Znovu si připomínáme, že mír a svobodu nedostáváme automaticky, že o ně musíme bojovat každý den,“ uvedl.

OBRAZEM: Šeřík, americké vlajky a Convoy of Liberty. Plzeň slaví konec války

Senátor Lumír Aschenbrenner z ODS upozornil, že svět se za poslední roky nezměnil k lepšímu. „Agresivní ruská válka proti Ukrajině stále trvá, pokračuje migrační krize, v posledních týdnech pokračuje i konflikt na území Íránu. Se zlem je nutno bojovat denně,“ připomínal.

Podle velvyslance USA Nicholase Merricka historie ukazuje, že svoboda vyžaduje aktivní obranu. „V době obnovené nejistoty a války v Evropě je takové ponaučení o to více aktuální. Naše aliance je nejsilnější ve své historii, ovšem její trvalost závisí na odhodlání každého člena brát naši společnou bezpečnost vážně,“ apeloval.

4. května 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sisters vystoupily nad zem, odteď porostou tempem zhruba jedno patro za měsíc

Obě věže projektu Sisters v těchto dnech vystoupily nad zem a stavba je tak...

Obě věže výškových budov Sisters v Plzni vystoupily nad zem, a stavba třetího nejvyššího obytného domu v Česku je tak poprvé viditelná i nad úrovní okolního terénu. Podle harmonogramu má nyní jedno...

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

Účastníci zájezdu eliminovali zákeřného útočníka. V Česku se objevila asijská sršeň

První potvrzený výskyt sršně asijské v České republice. Obří hnízdo našli...

Letos se poprvé na české území vyskytla nebezpečná sršeň asijská. Místem nálezu byla benzinová stanice u hraničního přechodu v Rozvadově. Jde o invazní druh nebezpečný pro včelstva a volně žijící...

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

OBRAZEM: Šeřík, americké vlajky a Convoy of Liberty. Plzeň slaví konec války

Tisíce lidí zhlédly v neděli 3. května Konvoj svobody – Convoy of Liberty,...

Plzeň od pátku žije Slavnostmi svobody. Ani letos na oslavách 81. výročí osvobození města na konci druhé světové války americkými a belgickými vojáky nechyběl tradiční Convoy of Liberty. Nedělní...

Se zlem je nutné bojovat denně, zaznělo u památníku Díky, Ameriko!

Pietní akt u pomníku Díky, Ameriko! v rámci plzeňských Slavností svobody. Na...

Hlavní vzpomínková slavnost u památníku Díky, Ameriko! dnes ukončila Slavnosti svobody, kterými si Plzeň od roku 1990 připomíná osvobození v roce 1945 americkými a belgickými vojáky a konec druhé...

6. května 2026  16:25

Senior po srážce s autem mluvil, za pár hodin zemřel. Řidič dostal podmínku

Okresní soud Plzeň-město, budova Hamburk u plzeňského hlavního nádraží (17....

Za loňské sražení pětasedmdesátiletého důchodce na přechodu pro chodce v Plzni vyměřila samosoudkyně šestačtyřicetiletému řidiči Miloši S. podmínku a zákaz řízení. Senior byl jedním z pěti pěších,...

6. května 2026  13:53

Bouřky vtrhly na západ Česka. Hrozí nárazy větru v rychlosti až 60 kilometrů v hodině

Bouřková situace v Česku (5. května 2026)

Do západní části Česka dorazily silné bouřky. Nejsilnější jsou aktuálně v Karlovarském kraji a postupně i na západě Ústeckého kraje, uvedli meteorologové.

5. května 2026  21:34

Americká třída v Plzni bude příjemnější. Silnici zúží, přibudou stromy

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...

Část Americké třídy v centru Plzně v úseku mezi Klatovskou třídou a Mrakodrapem bude příjemnější. Zlepší se na ní podmínky pro chodce nebo cyklisty a podél silnice, která bude zúžená, přibudou...

5. května 2026  16:07

Musíme se chystat i na ozbrojený konflikt velkého rozsahu, vyzval Řehka

Na zahájení Velitelského shromáždění náčelníka Generálního štábu AČR promluvil...

Pokud na obranu budeme dávat maximálně dvě procenta, znamená to faktické zastavení modernizace armády. Na bezpečnostní konferenci v plzeňském Západočeském muzeu to dnes řekl náčelník Generálního...

5. května 2026  15:26

Do Česka míří silné bouřky. Provázet je budou i přívalové deště

Předpovědní mapa srážek za 24 hodin.

Od odpoledne do noci hrozí silné bouřky s přívalovými srážkami kolem 30 milimetrů. Zasáhnou hlavně západ a severozápad Čech. Vítr dosáhne v nárazech až 70 km/h. Meteorologové v této souvislosti...

5. května 2026  15:25

Měla i popáleniny na intimních místech. Invalidu soudí za znásilňování známé

Šestašedesátiletý V. L. u Krajského soudu v Plzni. (5. května 2026)

Krajský soud v Plzni se v úterý začal zabývat znásilněním a vydíráním. K lavici obžalovaných na invalidním vozíku přijel šestašedesátiletý muž, který podle obžaloby svoji známou na Plzeňsku donutil k...

5. května 2026  12:59

Do Česka přijedou američtí veteráni. Nejstaršímu je 105 let, vrací se i Harry Humason

Tři američtí veteráni se vrací po 81 letech do Česka. Do Plzně dorazí stoletý...

Do České republiky ve druhé polovině května zamíří trojice Američanů, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození Evropy. Veteráni druhé světové války navštíví Plzeň a další místa v západních...

5. května 2026  11:44

Herajt deptal Karvinou. Když je brankář nahoře, brzdička se u střelců objeví

Plzeňský brankář Filip Herajt ve čtvrtém finálovém utkání s Karvinou.

Úspěšnost zákroků vytáhl blízko k padesáti procentům. Především v klíčovém úseku prvního poločasu čtvrtého finále extraligy házenkářů plzeňský brankář Filip Herajt deptal karvinské střelce, v utkání...

5. května 2026  10:10

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdemolovaná školka. Zloděj řádil jako smyslů zbavený, dětem rozbil i hrnečky

Totální zkáza. Neznámý pachatel se vloupal do školky v Černošíně a kromě toho,...

Do Mateřské školy v Černošíně na Tachovsku se vloupal zloděj a choval se v ní jako smyslů zbavený. Rozbil vše, co mu přišlo pod ruku, a ukradl peníze. Školské zařízení muselo zůstat zavřené. Po ...

4. května 2026  11:49

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.