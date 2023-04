Pro majitele historické vojenské techniky už oslavy osvobození začaly

Členové Klubu 3. armády Plzeň v uniformách dnes mají největší akci mimo region. S historickou technikou americké armády jsou v Praze. V Konvoji osvobození povezou velvyslance a další lidi z americké ambasády od Vltavy na velvyslanectví. Je to tradice.

„Z Kampy pojede 24 vozidel a dvě motorky, další historické vozy s osádkami v uniformách budou na Malostranském náměstí. Technika je připravená, lidi také,“ uvedl František Polívka z Klubu 3. armády.

V úterý asistovali u pietního aktu v Plzni-Liticích u pomníku připomínajícího smrt pěti letců z amerického bombardéru B-17G sestřeleného 25. dubna 1945 mezi Liticemi a Lhotou.

V neděli se velká sláva uskuteční v Hostouni a Bělé nad Radbuzou na Domažlicku, kam přijedou se svojí současnou technikou američtí vojáci ze základny v Německu. V Hostouni si připomínají válečnou operaci s krycím názvem Cowboy, při které američtí vojáci zachránili i 650 vzácných koní z celé Evropy. Němci je na konci války soustředili v tamních stájích. V nedaleké Bělé zase vojáci osvobodili 150 válečných zajatců.

Jezdci na koních s širokými americkými klobouky na hlavách, historické jeepy i současní američtí vojáci se v neděli v půl třetí odpoledne sejdou u pomníčku v už zaniklé obci Růžov, kde zemřeli 30. dubna 1945 při pětihodinové přestřelce s Němci dva američtí vojáci z průzkumné jezdecké skupiny.

Už dnes si konec války připomenou sportovci. „V pátek 28. dubna vyběhnou čtyřčlenné týmy na štafetový běh nazvaný Po stopách Operace Kovboj. Start je v německém Eslarnu, cíl v Hostouni. Přihlášeno je 23 štafet. Jsou nejen z měst a obcí u nás a v Německu, které osvobozovala 2. kavalerie. Oslovili jsme i policii, hasiče, dvě štafety jsou z americké základny. Běží lékaři z domažlické nemocnice i doktor Jan Pirk, který postavil rodinný tým,“ vypočítal starosta Hostouně Miroslav Rauch.

Pietní akty, ale i štafetový běh

I členové plzeňského Military Car Clubu objíždějí podle předsedy Radka Neubauera desítky pomníčků a pietních aktů. V sobotu 29. dubna se s technikou zúčastní ve Zbůchu odhalení pamětní desky pilotu RAF Antonínu Dvořákovi.

Na letošní Slavnosti svobody, které budou o příštím víkendu, už nepřijede do Plzně žádný z amerických, kanadských ani belgických veteránů, kteří v roce 1945 osvobozovali západní Čechy. Těm nejmladším je bezmála 100 let, a tak náročná cesta by pro ně byla už příliš velkým rizikem. V řadě případů přijedou mladší členové jejich rodin.

Ivan Rollinger z plzeňského muzea generála Pattona naznačil, že nepřítomnost veteránů se snaží vynahradit úpravami expozic v muzeu. „Stávající expozice je z Normandie do Plzně. Protože veteráni nám budou chybět už letos, jsou expozice doplněné o věci právě od nich. Hodně veteránů nás opustilo v poslední době. Třeba známého Erika O. Petersena v expozici připomíná jeho brigadýrka, se kterou navštěvoval Slavnosti svobody. Vystavena je baseballová čepice Earla Ingrama nebo Jima Dankena,“ nastínil Ivan Rollinger.