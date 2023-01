Klid a rozvahu má po tátovi, vzpomíná žena na Pavla v jeho rodných Milířích

Petr Pavel se sice v Milířích narodil, ale už v roce 1963 se podle životopisu poprvé stěhoval. Jeho novým bydlištěm se staly přibližně na pět let Litoměřice, pak následovalo stěhování do Kladna.

V Milířích se současnými zhruba 180 obyvateli si na maličkého Petra Pavla pamatuje zřejmě už jen Rodika Račáková. „Jsem asi poslední z těch, kteří tady bydleli už na přelomu 50. a 60. let minulého století. Ostatní se odstěhovali nebo nejsou mezi námi živými,“ řekla žena, která je o několik let starší než Petr Pavel. Vzpomíná si, že když Pavlovi bydleli v Milířích, občas jim malého kluka také hlídala.

Život v malé vesničce na konci světa mezi Tachovem a přísně hlídanou hranicí s tehdejším západním Německem nebyl podle ní jednoduchý. „Milíře patřily mezi obce v pohraničí, které se po válce dosidlovaly lidmi z Ukrajiny nebo Rumunska, ve kterém mám i já předky. Víte, v pohraničím pásmu dřív byli jen vojáci, práce v zemědělství nebo lese. Žádná občanská vybavenost nebo obslužnost. Byly tu rodiny i s 11 dětmi, ale doktor daleko,“ vzpomínala Račáková.

Jak volili v Milířích 1. kolo prezidentských voleb: 194 voličů, účast 52,06%. Vyhrál Petr Pavel s 41 hlasy (41,41%). 2. kolo prezidentských voleb: 193 voličů, účast 58,03%. Vyhrál Andrej Babiš s 62 hlasy (55,35%).

Když bylo nějaké dítě nemocné, často to býval právě táta Petra Pavla, který vzal gazíka a jel s nimi k doktorovi nebo dojel pro léky.

„Byl to hrozně solidní člověk, cítili jste z něj noblesu v tom dobrém slova smyslu. Ráda na něj vzpomínám. Na nikoho se nepovyšoval, neřešil, kdo měl jaké školy nebo zaměstnání. Když jsem teď před volbami četla různé věci o něm nebo o Petrovi, říkala jsem si: Ale tak to nebylo! Kdyby žila garnitura našich rodičů, kteří tu Petrova tátu pamatovali, každý by na něj i jeho syna vzpomínali jen v tom pozitivním,“ podotkla stále velmi aktivní žena, i když už je také v důchodovém věku.

V Milířích byl podle údajů Českého statistického úřadu k 31. prosinci 2021 průměrný věk obyvatelstva 38,7 roku. Většina ze současných obyvatel zřejmě až do prezidentských voleb netušila, že tu favorit druhého kola kdy žil.

Rodika Račáková podotkla, že i když se Pavlovi v roce 1963 odstěhovali, Petr se se svým tátou do vesničky občas vracel. „Myslím, že v tom byla i nostalgie. Dům, ve kterém tehdy bydleli, je už zcela přestavěný, je součástí zdejšího Domova pro osoby se zdravotním postižením,“ vysvětlila žena.

„S Petrem a jeho tátou jsme se pak vídali i v dalších letech, když do Milířů přijížděli. Z dálky jsem tak sledovala i Petrovu profesionální kariéru. Petr toho má hodně po tátovi. Je klidný, slušný, rozvážný, dokáže se stručně, přesně a jednoznačně vyjádřit. Nikdy se nad nikoho nepovyšoval, nikdy nikým nepohrdal, to je pro mne velice důležité. Podílí se na charitě, vozí věci do ústavů, ale nikde se tím nechlubí, bere to jako samozřejmost,“ shrnula Rodika Račáková svůj pohled na Petra Pavla.

Ženu mrzí, že se v roce 2020 minula s Pavlovými, když přijeli do Milířů. Otec Petra Pavla krátce na to zemřel.