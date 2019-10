Pouť kluka z Plzně: Obsluhoval španělského krále a oblíbil si ho Porsche

Za pět životů by jiní nezažili tolik, co šestasedmdesátiletý Peter Noack za ten svůj jediný. Jeho dětství poznamenal konec války. Pak to z číšnického učně v plzeňském hotelu Slovan dotáhl do jednoho z nejlepších podniků v Praze a dalších ve Frankfurtu. Obsluhoval slavné politiky, byznysmeny i muzikanty. A velký kus života strávil se svou ženou jako majordomus v rodině jedněch z nejvýznamnějších německých průmyslníků.