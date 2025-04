Obdobnou kampaň startovalo hejtmanství už v roce 2023. Tehdy do akce zapojilo modelku Andreu Verešovou. Letos si pro roli ambasadorky vybralo rektorku Univerzity Karlovy Milenu Králíčkovou. Přes dosavadní aktivity však problém s nedostatkem pěstounů zřejmě přetrvává.

Plzeňský kraj už spustil webový portál Rodina, který poskytuje ucelené informace o pěstounství i kontakty na příslušné organizace a státní instituce.

Náměstek hejtmana pro sociální oblast Jan Bozděch z ANO tvrdí, že se k tématu pěstounské péče k veřejnosti často nedostávají úplné nebo správné informace. „Rozhodli jsme se proto zvolit jednotný komunikační styl a oslovit veřejnost prostřednictvím nové vizuální identity a silné osobnosti – ambasadorky kampaně,“ říká.

Připomíná, že pro dítě je vždy lepší, když může vyrůstat v milující rodině. „Náhradní rodinná péče často představuje řešení složité životní situace, ale zajistit dostatečný počet pěstounů je čím dál náročnější,“ uvedl.

Ambasadorka Milena Králíčková je přesvědčená, že pěstounská péče je jedním z nejcennějších způsobů, jak dát dětem nový domov a naději. „Vážím si lidí, kteří tuto cestu zvažují, i těch, kteří už se pěstouny stali,“ prohlásila.

Podle Jáchyma Klimka z agentury Headz-up, která stojí za kampaní, je klíčové, aby se lidé přestali pěstounství bát a vnímali je jako příležitost, jak aktivně ovlivnit budoucnost dítěte i vlastní život.

„Chceme pěstounství dostat zpět do běžného života. Otevřeně mluvit o tom, co obnáší, a ukázat, že pěstounem se může stát každý, kdo má chuť pomáhat a splní základní podmínky,“ konstatoval.

Vedoucí sociálního odboru kraje Filip Zapletal připomněl, že hejtmanství podporuje pěstounské rodiny mimo jiné formou volnočasových a kulturních aktivit. „Pořádáme výtvarné, literární, fotografické nebo filmové soutěže, ve kterých děti zachycují svůj život v pěstounských rodinách – svá dobrodružství i každodenní chvíle. Dále organizujeme setkání pěstounských rodin, spojená s kulturním programem či volnočasovou aktivitou,“ vysvětluje.

Zájemci o pěstounství mají možnost získat informace také na pravidelných Dnech otevřených dveří, které se konají každé první pondělí v měsíci od 16 hodin v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje.

300 dětí ve zprostředkované péči, 700 v příbuzenské

„Aktuálně máme ve zprostředkované pěstounské péči přibližně 300 dětí, v nezprostředkované, tedy příbuzenské péči, je jich asi 700. Potřebovali bychom desítky nových pěstounů – jak pro dlouhodobou, tak pro přechodnou péči,“ popsal situaci náměstek hejtmana Jan Bozděch.

Když Plzeňský kraj v roce 2023 spustil kampaň na získání pěstounů, bylo v regionu celkem 701 pěstounských rodin, z toho 160 zprostředkovaných. Ve všech formách pomáhalo pěstounství zhruba osmi stovkám dětí. Podle tehdejších údajů z hejtmanství počet pěstounů mírně narůstal, ale pořád jich chyběly desítky.

Například v roce 2022 se v kraji přihlásilo 59 rodin, z toho bylo 27 žadatelů o pěstounskou péči, 24 o osvojení a osm o přechodnou pěstounskou péči.

Poptávka po pěstounech vrostla na začátku letošního roku. Tehdy totiž začalo platit, že děti do tří let, kromě zdravotně postižených, už není možné svěřovat do ústavní péče.

Pěstounská péče představuje jednu z forem náhradní rodinné péče. Zákon rozeznává tři druhy: zprostředkovanou, nezprostředkovanou a přechodnou péči. Stát přispívá pěstounům na zajištění dítěte a zároveň poskytuje odměnu osobám, jimž bylo dítě svěřeno do péče. Při výběru pěstounů je vždy kladen důraz hlavně na zájem a potřeby dítěte.