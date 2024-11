Pěstouni chybí. Hrozí, že se batolata budou vracet do škodlivého prostředí

Děti do tří let věku se budou od Nového roku kvůli nedostatku pěstounů vracet do nevhodného rodinného prostředí, kde byly třeba týrané. Toho se obává Jana Tytlová, ředitelka Dětského centra Plzeň. Důvodem je fakt, že Dětské centrum Plzeň i Dětský domov Trnová už nebudou moci od začátku roku 2025 přijímat děti do tří let věku ze sociálních důvodů, a to kvůli novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí. A pěstounů je málo.