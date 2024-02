Podmínka pro medika za týrání psa neplatí, soud musí zkoumat zprávy veterinářů

Krajský soud dnes rozhodl, že po odvolání obžalovaného Martina Švece se rozsudek Okresního soudu Plzeň-město z loňského roku ruší a případ se mu vrací zpět k novému projednání.

Podle závěru krajského soudu byl rozsudek okresního soudu předčasný a nepřezkoumatelný a je potřeba doplnit znalecký posudek.

„Soud musí jednotlivě a podrobně rozebrat zprávy z veterinárních ordinací, musí každé jednání obžalovaného posoudit, zda šlo o trýznění zvířete či o surové provádění týrání. Soud by se měl zabývat i subjektivní stránkou zavinění, zda šlo o úmysl. Je zajímavé, že obžalovaný se zákroky netajil, posílal e-mailové zprávy a fotografie původnímu majiteli psa s tím, jaké zdravotní potíže pes má. Soud tohoto svědka vyslýchal a chtěl po něm tyto záznamy, ale už je nedostal. Může to být podstatný důkaz, je třeba to také dotáhnout do konce a předat znalkyni,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Eduard Wipplinger.

Proti loňskému verdiktu se odvolala i státní zástupkyně, která navrhovala, aby kromě podmíněného trestu 18 měsíců na zkušební dobu dva roky, zákazu držení a chovu zvířat na pět let, propadl státu i pes Artuš. Aby ho Martin Švec už nikdy neměl ve své péči. Odvolací soud ale tuto námitku vyhodnotil jako neodůvodněnou.

Artušovi bych nikdy neublížil, tvrdí medik

Podle původního rozsudku muž v prvním pololetí roku 2020 se svým Jack Russell teriérem zacházel způsobem vyvolávajícím bolest, sám mu dával léky na předpis určené lidem.

Švec přiznal, že sám stanovoval diagnózy u psa i to, že mu nasadil rektální rourku a hadičku. Veterináři mu vyčítali, že tím psa poškozuje. Obžalovaný ale popřel, že by zvířeti nasazoval vlastní medikaci. Soud má ale z veterinárních zpráv za prokázané, že majitel psa sdělil, že jej léčí, a v několika zprávách byly potvrzené léky.

Podle spisu Švec psovi také prováděl zbytečně punkce, zaváděl drén. V domnění, že on i zvíře onemocněli svrabem, oba oholil a mazal sebe i Artuše speciálními přípravky. Na svoji obhajobu medik tvrdil, že psa měl moc rád a bál se o něj. Artušovi by prý nikdy úmyslně neubližoval.

„Je to všechno nesmysl. Kdybych chtěl psa týrat, nejezdil bych s ním každý týden na veterinu,“ tvrdí Švec, který měl zvíře v péči asi půl roku.

„Byl zdravý, čerstvě naočkovaný. Martin Švec se nám líbil jako zájemce o našeho pejska. Říkal, že má s Jack Russely zkušenosti, zdál se nám jako docela příjemný člověk, nevzbuzoval žádné podezření. Prostě nám padl do oka,“ řekl soudu předchozí majitel zvířete Ilja K.

I po předání psa byl se Švecem v kontaktu. „Každý měsíc nám posílal fotky a videa Artuše. Zdálo se nám ale divné, že byl najednou pejsek tak nemocný. Posílal nám obrázky z kapaček, pak jak byl zase zdravý, a že se mu zase něco přihodilo. Že má nějaký zánět, zranění, je po operaci. Zdálo se nám to divné, vždyť u nás byl Artuš až na jednu výjimku zdravý,“ vysvětloval Ilja K.

Přiznal, že ho Švec naštval zprávou, která zněla v tom smyslu, že mu Artuše dali zadarmo asi proto, že je pejsek pořád nemocný. „Ale u nás byl přece zdravý,“ řekl muž.

Psycholog Petr Weiss již dříve u soudu řekl, že medik má nadprůměrný intelekt, ale také zvýšenou agresivitu a dominanci.

Tříletého psa ve vážném stavu přivezli medikovi příbuzní v závěru června 2020 na veterinu. Podle veterinářky měl tehdy na těle nekrózy, zlomenou jednu packu, poraněné oko, oholenou srst, byl apatický a pod vlivem léků.