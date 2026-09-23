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Útok psa na dítě. Pitbul se před obchodem vyvlékl z vodítka, pokousal šestiletou dívku

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  9:59
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Iveta Lhotská, MF DNES

Šestiletou dívku pokousal před obchodem v Plzni pes, záchranáři ji převezli do nemocnice. Podle policie bylo zvíře uvázané k mříži a vyvléklo se z vodítka.

Na dívenku zaútočil americký pitbulteriér v pondělí kolem sedmé hodiny večer. Když se incident odehrál, majitel psa byl zrovna uvnitř obchodu.

„Případem se zabýváme. Pes měl být podle dosud zjištěných skutečností přivázaný k mříži před obchodem a vyvléknout se z vodítka,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

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Dívenku pes pokousal na ruce a noze. Záchranáři ji po ošetření odvezli do fakultní nemocnice k dalšímu ošetření.

Podle serveru Krimi-Plzeň.cz dívenka šla na procházku se svojí matkou a jejich psem malého vzrůstu. Když ho spatřil pitbulteriér, začal na něj štěkat, až se z vodítka vyvlíkl a zaútočil na dítě.

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