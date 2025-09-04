Žena neuhlídala psy, které měla na starost. Jeden z nich pokousal školačky

  12:02
Do nemocnice na ošetření odvezla záchranná služba dvě školačky, které v Plzni pokousal pes. Zvíře uteklo ženě, která ho měla hlídat. Případem se zabývají policisté.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Tichý

Policisté vyjížděli k ohlášenému napadení dětí na Anglické nábřeží ve středu kolem čtvrté hodiny odpoledne.

Na místě zjistili, že dvacetiletá žena, která je příbuznou majitelů dvojice psů, měla zvířata hlídat. Psi jí ale utekli a jeden z nich pokousal dvě školačky.

„Záchranáři na místě ošetřili dívku mladšího školního věku a dívku staršího školního věku. S povrchovými poraněními v oblasti dolních končetin byly dívky transportovány do zdravotnického zařízení,“ uvedla za záchrannou službu Karolína Korčíková.

K incidentu byli přivoláni také strážníci, kteří byli připraveni agresivního psa odchytit. To ale nebylo zapotřebí, než přijeli, žena už oba psy měla na vodítku. Strážníci tak pouze zkontrolovali čip, zda je zvíře očkované.

Pes, který zaútočil, byl plemene staford. Případ nyní policisté šetří.

