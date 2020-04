Pes sežral na procházce párek s žiletkou, pachatele hledá policie

Karel Boháček bydlí se svojí rodinou a šestiletým psem plemene pomeranian na holýšovském sídlišti v ulici Na Stráni. V úterý odpoledne šel se psem jménem Eywi na procházku jeho jedenáctiletý syn.

„Samozřejmě ho měl na vodítku, protože víme, že co Eywi najde, to sežere. Proto mají syn i dcera instrukce, že když se něco takového stane a oni nevědí, co snědl, mají nám to okamžitě říct. Tak se to stalo i včera,“ vypráví majitel psa.

Nebezpečnou návnadu snědl šestiletý Eywi.

Chlapec šel vyvenčit psa jen kolem bytovky. U vedlejšího vchodu ale Eywi něco našel a začal to žrát. „Štěstí bylo, že náš pes je malý a nebezpečná návnada byla pro něj natolik velká, že se začal ihned dávit a nastražený kus uzeniny se žiletkou vyzvracel,“ popsal Boháček.

Protože se ale ve zvratcích objevila krev, popadla paní Boháčková psa a jela s ním hned k veterináři.

„Na rentgenu se naštěstí ukázalo, že žádné masivní vnitřní krvácení nemá. Dostal antibiotika,“ neskrýval radost z dobré zprávy Karel Boháček.

Domnívá se, že pokud by návnadu našel větší pes, který by ji i spolkl, dopadlo by to mnohem hůře.

Zatímco pes byl v péči veterináře, Karel Boháček přes sociální síť ihned před nebezpečnou návnadou varoval ostatní pejskaře. Zprávu během chvíle sdílelo přes tisíc lidí.

„Mám tušení, kdo to mohl udělat, ale nemám důkaz. Nechám to na policii, které jsme případ nahlásili,“ uzavřel pejskař s tím, že na místě se našel ještě jeden kus párku s žiletkou.



„Provedli jsme šetření a fotodokumentaci. Případ evidujeme jako přestupek proti občanskému soužití. Po pachateli pátráme,“ sdělila za domažlickou policii Dagmar Brožová.