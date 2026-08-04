Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Falešné fotky, předávky v lesích a zvířata na útěku. Byznys se psy z Balkánu roste

Jitka Kubíková Šrámková
  16:00
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Předávky na benzinkách, zfalšované fotky a nulová péče. Obchod se psy z východních zemí přerůstá v problém, který může do Česká vrátit smrtelnou vzteklinu. To si myslí psí záchranáři, kteří kritizují byznys s dovozem psů z Rumunska a Balkánu, který se v posledním zhruba roce a půl rozmohl tak, že specialisté na odchyt se s nadsázkou řečeno nezastaví.

S odchytem těchto polodivokých psů, kteří nejsou zvyklí na člověka, pomáhá jako dobrovolnice i Pavla Rynešová z Klatovska. Před dovozy varovala na konci června i Státní veterinární správa (SVS).

Ta uvedla, že Itálie počátkem června 2026 informovala členské státy Evropské unie o potvrzeném případu vztekliny u psa, který byl dovezen do EU z Maroka.

Jedná se o polodivoké psy, kteří po generace žijí tuláckým životem, jsou zvyklí starat se sami o sebe, nejsou zvyklí na kontakt s člověkem, takže odchyt je složitý.

Pavla Rynešovádobrovolnice

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do Česka dorazí silné bouřky. Zasáhnou několik krajů

Deštivé počasí v Praze (1. července 2026)

Do Česka odpoledne dorazí od severozápadu silné bouřky, budou postupovat na východ, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstraha konkrétně platí pro Prahu a kraje Středočeský, Karlovarský,...

To, co se dělo s dlažbou v Plzni, je barbarství, říká architekt

Někdejší pracovník Národního památkového ústavu, architekt Petr Domanický, na...

V mimořádném rozruchu kolem úpravy západní strany náměstí Republiky v Plzni se podle bývalého pracovníka Národního památkového ústavu, architekta Petra Domanického, neřeší podstatné porušení zásad...

Plzeň - Zbrojovka 1:1, domácí opět ztratili, Brno navázalo na triumf nad Spartou

Sestřih zápasu
Daniel Vašulín (Zbrojovka) se raduje z gólu proti Plzni, svému bývalému týmu.

Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou 3:1, teď fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň po remíze 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní...

Žena, která za jízdy vypadla z auta kvůli přivřenému pásu, v nemocnici zemřela

ilustrační snímek

Sedmadvacetiletá žena, která v Horní Bříze na Plzeňsku vypadla za jízdy z auta, v nemocnici zemřela. Informaci dnes dopoledne potvrdila policie. Spolujezdkyně měla ve dveřích přivřený bezpečnostní...

V ČR padaly teplotní rekordy. Pět procent stanic naměřilo své absolutní maximum

ilustrační snímek

V pátek padl teplotní rekord na dvou třetinách stanic v ČR pro daný den, tedy 31. 7. Pětina má rekord pro červenec, pět procent stanic naměřilo dokonce své maximum.

V podhůří Šumavy hoří les. Plameny se rychle šíří, hasí i vrtulník s bambivakem

ilustrační snímek

Velké množství hasičských jednotek zasahuje u požáru lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Plameny se rychle šíří a zásah komplikuje těžko přístupný terén. Je vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního...

4. srpna 2026  16:04

Falešné fotky, předávky v lesích a zvířata na útěku. Byznys se psy z Balkánu roste

Premium
ilustrační snímek

Předávky na benzinkách, zfalšované fotky a nulová péče. Obchod se psy z východních zemí přerůstá v problém, který může do Česká vrátit smrtelnou vzteklinu. To si myslí psí záchranáři, kteří kritizují...

4. srpna 2026

Chtěli jsme i české kluky, ty si ale seberou movité kluby. Jandač o posilách a přípravě

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Hráče na ledě sledoval z čestné lóže, občas si zapsal do notýsku poznámku. Po prvním týmovém tréninku, na němž již nechyběly ani tři zámořské posily Škody, pak trenér plzeňských hokejistů Josef...

4. srpna 2026  13:14

V Plzni ožila šance na noční veterinární pohotovost, fungovat by mohla od jara

ilustrační snímek

Šance, že se po delším marném úsilí podaří zajistit v Plzeňském kraji noční veterinární pohotovost, je reálná. Oznámil to primátor Plzně Roman Zarzycký (ANO). Podle něj by služba mohla začít fungovat...

4. srpna 2026  10:02

Hlučný náklad vyplašil koně, shozená dívka se těžce zranila. Hřebce utratili

ilustrační snímek

Na Plzeňsku policisté vyšetřují událost, která se stala v Plzni v městské části Lobzy. Dle předběžných informacích, projelo auto s nákladním vozíkem kolem skupiny koní. Zvířata se splašila a jezdkyně...

3. srpna 2026  22:17

Hromadné propouštění v Plzni. Automobilový dodavatel JTEKT zruší přes 300 míst

ilustrační snímek

Dodavatel komponentů pro automobilový průmysl, plzeňská pobočka firmy JTEKT, propustí přes 300 lidí, což je zhruba polovina zaměstnanců. Důvodem je změna vlastníka. Firmu totiž koupil německý...

3. srpna 2026  15:05

Škoda sport park v Plzni má nové zázemí, hřiště a chystá lezeckou věž

Novinky ve Škoda sport parku v Plzni na Slovanech. (30. července 2026)

Nejnavštěvovanější sportovní areál v Plzni se letos dočkal dalšího ze série postupných vylepšení. Škoda sport park ve čtvrti Slovany má nový víceúčelový objekt k podstatnému zkvalitnění zázemí pro...

3. srpna 2026  11:38

Häkkinenovou k závodění přivedla česká babička: Miluju její „kladníky“

Most, 1. 8. 2026, Autodrom Most, Racing Journal Speed Fest. Ella Häkkinen,...

Zlákal Ellu Häkkinenovou k závodění její slavný táta Mika? „Ne“ je správná a překvapivá odpověď. Patnáctiletá česká vyslankyně ve formuli 4 si k benzinu přičichla díky plzeňské babičce. „V mých...

3. srpna 2026  10:30

Nálada v Plzni pod bodem mrazu. Hyského sráží ztráty na domácí scéně, čas mu mizí

Plzeňský trenér Martin Hyský sleduje utkání se Zbrojovkou Brno.

Nespokojené mručení se z domácích sektorů ve Štruncových sadech ozývalo už předtím. Ale když si plzeňští fotbalisté v závěru sobotního duelu se Zbrojovkou Brno za nerozhodného stavu přihrávali ze...

3. srpna 2026  7:17

Musíme se zamyslet, zda tým neposílit, řekl Hyský. Fanoušci žádali jeho konec

Plzeňský trenér Martin Hyský dumá během utkání se Zbrojovkou Brno.

Ani druhé domácí utkání nového ročníku Chance Ligy nepřineslo fotbalistům Viktorie kýžené vítězství. Po úvodní porážce s Libercem tentokrát remizovali se Zbrojovkou Brno 1:1 a po dvou kolech mají na...

2. srpna 2026  7:45

To, co se dělo s dlažbou v Plzni, je barbarství, říká architekt

Někdejší pracovník Národního památkového ústavu, architekt Petr Domanický, na...

V mimořádném rozruchu kolem úpravy západní strany náměstí Republiky v Plzni se podle bývalého pracovníka Národního památkového ústavu, architekta Petra Domanického, neřeší podstatné porušení zásad...

2. srpna 2026  7:31

Plzeň - Zbrojovka 1:1, domácí opět ztratili, Brno navázalo na triumf nad Spartou

Sestřih zápasu
Daniel Vašulín (Zbrojovka) se raduje z gólu proti Plzni, svému bývalému týmu.

Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou 3:1, teď fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň po remíze 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní...

1. srpna 2026  19:15,  aktualizováno  22:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.