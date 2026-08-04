S odchytem těchto polodivokých psů, kteří nejsou zvyklí na člověka, pomáhá jako dobrovolnice i Pavla Rynešová z Klatovska. Před dovozy varovala na konci června i Státní veterinární správa (SVS).
Ta uvedla, že Itálie počátkem června 2026 informovala členské státy Evropské unie o potvrzeném případu vztekliny u psa, který byl dovezen do EU z Maroka.
Jedná se o polodivoké psy, kteří po generace žijí tuláckým životem, jsou zvyklí starat se sami o sebe, nejsou zvyklí na kontakt s člověkem, takže odchyt je složitý.