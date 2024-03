Makléřka prohrála na automatech i peníze svých klientů, dostala tři roky

Žena, která se ke všemu přiznala, se okamžitě odvolala. Podle svých slov v hracích automatech hledala zpočátku odreagování. „Dalo se tam zapomenout na starosti. Zpočátku bylo příjemné vyhrávat. Když se rozvine hráčská vášeň, neuvažujete racionálně. Spíš koukáte na blikání beden, nevím, jak to říct jinak. Ztrácíte pojem o čase. Byly dny, kdy jsem vyhrála 300 tisíc korun. Pokud to padá, můžete rychle prohrát. Třeba jsem za hodinu dvě prohrála 100 tisíc,“ popisovala Muková.

Než všechno prasklo, házela peníze do automatů bezmála sedm let. Začala s tím v roce 2013, skončila v závěru roku 2019.

Nejmladšímu podvedenému je nyní třicet let, většině přes 60, nejstaršímu téměř 90 roků. Lidé ženu znali jako makléřku mnoho let, plně jí důvěřovali.

„Obžalované přitěžuje, že oběťmi jsou osoby výrazně vyššího věku, i osoby s částečně omezenou svéprávností. Pokud ani tohle obžalovanou nezastavilo, museli jsme k tomu přihlédnout jako k přitěžující okolnosti při rozhodování o trestu,“ uvedl soudce Jiří Žižka.

Kvůli hráčské vášni, kterou se ženě dařilo dlouho tajit i před jejími nejbližšími, se jí rozpadlo manželství, kvůli nespláceným půjčkám čelí exekucím, přišla i o původní práci.

Soudce s podmínkou nesouhlasil

S většinou obětí podvodů se už vyrovnala investiční společnost, pro kterou žena získávala klienty a peníze ke zhodnocení. Soudci rozhodli, že společnosti musí žena splatit 7,5 milionu korun. „Co nám přinese, když žena dostane nepodmíněný trest navrhovaný státní zástupkyní? Navrhuji podmíněný trest, dohled probačního úředníka, trest veřejně prospěšných prací, který je výchovný a na tyto situace pasuje více než tři roky za mřížemi,“ prohlásil v závěrečné řeči advokát Ondřej Faist.

Podle soudce ale něco takového nepřicházelo v úvahu. Navíc senát neuvěřil ani ženou prezentované závislosti na hracích automatech. Podle nich šlo spíše o účelovou obhajobu, když bez pomoci odborníků dva roky automaty nehraje.

„Část vylákaných prostředků použila na splácení svých úvěrů nebo pojištění auta. Když přišla o původní práci a přístup k penězům, zvolila pragmatický postup. Stanovovala si, kolik může maximálně prohrát. To neodpovídá takovému narušení, že by bylo možné uvažovat o vlivu nepříčetnosti,“ vysvětlil soudce. Dosud netrestané ženě hrozilo za podvod od dvou do osmi let vězení.