Ženu soudí za rdoušení staříka kvůli pár tisícovkám, hrozí jí až 20 let vězení

„Řekla jsem mu: ‚Járo, nezlob se, já musím...‘ Potřebovala jsem ty peníze, já jsem to udělat nechtěla,“ prohlásila dnes u soudu obžalovaná.

„Poškozeného začala rdousit v úmyslu usmrtit jej. Poškozený upadl do bezvědomí, přestal se hýbat a v obžalované to vyvolalo dojem, že ho usmrtila. Pak s rdoušením přestala, zmocnila se deseti tisíc korun a opustila byt,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

I když je obžalovaná Marie P. vyšetřována na svobodě, za pokus o vraždu se zištným motivem jí hrozí až 20 let vězení.

V krátké době jde u plzeňského krajského soudu již o třetí případ, kdy obětem zachránilo život, že hrály mrtvé. Tentokrát senior zřejmě kvůli nedostatku vzduchu upadl na krátkou dobu do bezvědomí.

Udělala jsem to asi půl hodiny od nápadu

V osudný den byla obžalovaná s expartnerem u bankomatu. Prý neuměl sám vybírat peníze, tak mu v jeho přítomnosti vyzvedla důchod a peníze mu dala i s bankovní kartou. Pak šli spolu do obchodu na malý nákup a potom ho doprovodila domů. Když přišli do bytu, muž obžalované podle jejích slov oznámil, že jí žádné peníze nepůjčí.

Ji v té době napadlo, že mu peníze vezme násilím, protože už skoro dva měsíce měla opravené auto, ale neměla přes 12 tisíc na zaplacení. „Asi půl hodiny od nápadu, že mu ty peníze vezmu, jsem to udělala. On seděl na židli u stolu a jedl rybičky,“ popisovala žena.

Tvrdí, že seniora držela pod krkem jen krátce. Odhaduje to maximálně na minutu. „Když jsem ho držela pod krkem, řekl: ‚Nedělej to.‘ Já ho hned pustila. On se sesouval z židle dolů, spadl na kolena. Klečel na zemi, bradou byl opřený o koberec. Komunikoval se mnou, ani na okamžik nebyl v bezvědomí. Sáhla jsem mu do kapsičky ve vestě a vyndala z ní peníze. Odpočítala jsem 10 tisíc, ukázala jsme mu je. Řekl, že jo, zbývajících šest tisíc že chce nechat. Ty jsem mu vrátila do kapsy,“ uvedla žena.

Peníze si schovala do spodního prádla. Pak podle svých slov sedla a napsala důchodci na papír, že mu 10 tisíc vrátí za dva týdny.

Po ženině odchodu z bytu senior vytočil tísňové číslo policistů a nahlásil jim, co se stalo. Žena se podle svých slov po pěti minutách vrátila k bytu. Přes dveře slyšela, že muž telefonuje. Když pak odcházela z domu, zastavili ji policisté.

„Ptali se mě, kde mám peníze. Ukázala jsem jim dvě stovky, tak mě pustili. Deset tisíc jsem měla v podprsence,“ prohlásila žena. Tvrdí, že přestože že s mužem rozešla už před dvěma roky, on jí každý den telefonoval.

Verzi poškozeného už se nikdo nedozví. Zemřel dva měsíce po činu. Podle ženy byl lakomý a pořád jí sliboval, že jí peníze půjčí.

Podle znalců je obžalovaná sebestředná, bezcitná, chybí jí zábrany proti agresi, je cynická, nemá pocity viny, naopak k sobě je přecitlivělá. „Nemá příliš morálních zábran, její resocializace je podstatnou mírou ztížená,“ uvedla psycholožka. Soud bude pokračovat v létě.