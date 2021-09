Kulturní dům Peklo zatím nikdo nechce. Radní budou řešit, co s ním dál

Nízká cena byla stanovena s ohledem na to, že na rekonstrukci budou potřeba stovky milionů korun, budova je památkově chráněná a radnice do podmínek prodeje dala případnému novému vlastníkovi povinnost umožnit využití velkého sálu pro společenské a kulturní akce.

Že se kupec za daných okolností nenajde, mnozí zástupci města předpokládali. „Žádný zájemce se nepřihlásil. Na nejbližší poradě vedení města se chystám otevřít diskusi o formě dalšího postupu, o tom, co s tím budeme dělat,“ prohlásil radní pro ekonomiku David Šlouf z ODS.

Už dříve se na radnici mluvilo o tom, že pokud se nový vlastník pro Peklo nenajde, město by mohlo nechat stavbu zakonzervovat a čekat, zda přijdou lepší časy a najde se způsob, jak na rekonstrukci, jejíž cena je odhadována na více než půl miliardy, získat alespoň část peněz z dotací.

„Určitě s tím nic neuděláme v nejbližší době. I kdybychom se rozhodli, že do toho město půjde samo, nejdřív musíme říct, co by tam mělo být, a pak projektovat a jednat s památkáři,“ řekl radní.

Šéf klubu opozičních zastupitelů Pirátů Pavel Bosák předpokládal, že se kupec na budovu ve špatném stavu neobjeví. „Očekával jsem to,“ reagoval. Odhaduje, že nyní může část zastupitelů chtít od některých podmínek pro prodej Pekla ustoupit.

„Aby případnému zájemci nabídku osladili. Možná už někdo nebude chtít udržet kulturní sál nebo se pokusí zrušit zákaz udělat z toho kasino,“ uvažuje Bosák.

Sám si už dříve představoval, že by město mohlo Peklo využít k vybudování víceúčelového zařízení pro působení kulturních institucí. „Mohla by tam být například knihovna i koncertní sál pro Plzeňskou filharmonii. Udělal bych architektonickou soutěž na kulturní centrum Plzně, které by navazovalo na Nové divadlo. Výhodou areálu by byla blízkost středu města,“ líčí Bosák.

V podmínkách prodeje Pekla mělo mít město zakotveno, že do roku 2030 musí nabyvatel objekt uvést do provozuschopného stavu a po dobu 20 let udržet velký sál pro společenské a kulturní akce.

Ve smlouvě měla být zakotvena také podmínka, že do 31. března 2042 v objektu nesmí kupující poskytovat ubytovací služby s výjimkou provozování hotelu nebo penzionu, poskytovat erotické služby, prodávat použité zboží, prodávat zbraně, střelivo a munici, provozovat tržnici, tržiště či zastavárnu.

Peklo patřilo mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Počátek stavby se váže k roku 1894, velký sál v neorenesančním slohu byl přistavěn v letech 1905 až 1907.

Že je budova s velkým sálem v havarijním stavu se zjistilo po zahájení částečné rekonstrukce v roce 2018. Ukázalo se, že nad velkým sálem je poškozený strop a krov je napadený dřevokaznými houbami. Objekt pak byl uzavřen.

Proti záměru Peklo nabídnout k prodeji se stavěli opoziční zastupitelé KDU-ČSL a KSČM.

Například Stanislav Šec z KDU-ČSL řekl, že bude doufat, že se kupec Pekla nenajde a město se pokusí zajistit rekonstrukci objektu ve své režii.