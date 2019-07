Místní fandové jsou podivní, tvrdí Lordi. Zahrají na Pekelném ostrově

Hudební festival Pekelný ostrov, který je letos už beznadějně vyprodaný, se uskuteční 5. a 6. července. Kapela Lordi na sebe upoutala pozornost také vítězstvím v soutěži Eurovision Song Contest v roce 2006. Pro členy kapely jsou vystoupení v České republice něčím speciálním.

„Když jsme sem jeli před lety poprvé, vůbec jsme nevěděli co čekat. A zažili jsme tady velký šok. Místní fandové nás milují a jsou naprosto neuvěřitelní. Jsou hodně podivní, ale v tom nejlepším slova smyslu. Nikde jinde na světě jsme nic podobného nezažili,“ pochvaluje si Tomi Petteri Putaansuu, alias démonický Mr. Lordi.

Texty kapely jsou inspirované strašidelnými filmy, takže se není co divit tomu, že její frontman je jejich milovníkem.

„Líbí se mi hlavně horory se zombíky. Mám třeba rád seriál Walking Dead. Rád se podívám také na Noční můru v Elm Street nebo Texaský masakr motorovou pilou. A musím říct, že se mi líbí spíše jeho novější verze. Mám to tak vlastně s většinou takových snímků. Zatímco spousta lidí tvrdí, že remaky za moc nestojí, já je mám často raději,“ sděluje hudebník, který je také skladatelem, malířem a režisérem.

Do Holýšova opět přijede také špička české rockové scény. K té patří například kapela Divokej Bill, která přiveze své největší hity.

Po dvou letech se na festival vrací hardrocková skupina Škwor. Mix popu a punku předvedou Rybičky 48. Hity jako Proč pocit mám nebo Přirození přiveze kapela Harlej v čele s frontmanem Tomášem Hrbáčkem. Vystoupí také oblíbené Tři sestry.

Pořádně energickou show s výrazným zvukem dud je možné očekávat od kapely Pipes and Pints. Ta se po pauze vrátila v plné síle na pódia loni. Pětice vystupuje v obměněné sestavě a s novým zpěvákem Travisem O’Neillem z Irska. V průběhu roku 2018 se kromě desítek koncertů a turné ve Španělsku, Francii, Švýcarsku a Německu objevily také čtyři nové singly. Ty finálně předznamenávají první album v nové sestavě. Deska The Second Chapter vyšla 31. května, takže některé z písní určitě zazní i v Holýšově.

Na Pekelný ostrov dorazí i kapela Dymytry, která patří ke špičce české metalové scény a její členové, podobně jako to je u finské formace Lordi, vystupují v maskách.

už 4. července od 16 hodin se před festivalovým areálem uskuteční Warm-up večírek, na který je vstup zdarma

Návštěvníci festivalu se mohou těšit také na vystoupení kapel Traktor, Vypsaná fixa, Trautenberk, Komunál, Walda Gang nebo Alkehol.

Na dětství budou moci všichni zavzpomínat při jedinečném vystoupení muzikanta Jaroslava Uhlíře, který zazpívá své hity známé z filmů a pohádek.

Stálí návštěvníci si v letošním roce všimnou několika změn v postavení areálu a jeho samotném fungování. Prvním rokem přechází festival na cashless systém, tedy bezhotovostní systém.

Na ID pásky bude umístěn čip, který si návštěvníci nabijí dle svého uvážení. Na všech prodejních místech pak budou platit pomocí nabitého čipu, nikoli hotovostí.

„Velmi oblíbenou částí festivalu se stala v minulém roce nově vybudovaná pekelná pláž u splavu, což byla příjemná chill-out zóna. Ta bude i v letošním roce zachována, stejně jako plnohodnotný festivalový servis v podobě sprch, dobíjecí stanice pro mobilní telefony, úschovny a nově se na festivalu objeví v menším počtu i keramické záchody,“ uvedl za pořadatele Jan Halík.