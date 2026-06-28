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Na Hracholuskách se zřejmě utopil mladík, pátrání pokračuje druhý den

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  9:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jaroslav Večeřa

Záchranářům se nepodařilo během sobotního večera najít tělo mladíka, který se pravděpodobně utopil v přehradě Hracholusky. Pátrání dnes pokračuje, potvrdil územní řídící důstojník hasičů Zbyšek Zuber.

Mladík podle svědků zmizel kolem 17. hodiny pod hladinou v blízkosti hráze přehrady Hracholusky, kde je až dvacetimetrová hloubka. Na místo záhy dorazili hasiči, kteří měli podle Zbyška Zubera nedaleko cvičení.

Policejní mluvčí Eva Červenková informovala, že na místo události byli vysláni policejní potápěči, další hasiči a také vodní záchranáři.

„V nočních hodinách bylo pátrání přerušeno s negativním výsledkem a pokračovat bude v neděli,“ uvedla.

Na místo byl přivolán i vrtulník, vodní záchranná služba místo prohledává s pomocí vodních dronů.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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