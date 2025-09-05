Konec výjimky. Majitelé elektroaut už musí v Plzni platit za parkování

  10:44
Majitelé elektromobilů přišli od 1. září po letech o možnost parkovat v Plzni zadarmo. Informoval o tom náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar ze STAN. Bezplatné parkování pro auta s elektrickým pohonem bylo v Plzni zavedeno v roce 2020 jako forma podpory bezemisní automobilové dopravy.
ilustrační snímek | foto: Martin Polívka, MF DNES

Náměstek Aleš Tolar chtěl bezplatné parkování pro elektromobily ještě o další rok prodloužit. Návrh ale ve vedení města nezískal dostatečnou podporu.

Podle náměstka je nyní v Plzni registrovaných zhruba 1 300 elektromobilů, což představuje přibližně pouhé jedno procento z celkového počtu aut registrovaných ve městě. Tolar se proto domnívá, že alespoň symbolická podpora elektromobility ze strany města měla ještě pokračovat do doby, než bude v Plzni registrováno více elektromobilů.

„Mělo to smysl minimálně proto, že nezmizely všechny důvody, pro které se to kdysi zavádělo. To znamená, že to byla pobídka pro elektromobilitu jako takovou. Byla to malá záležitost, která dělala elektromobilitu o něco výhodnější. Město k tomu v podstatě jiný nástroj než parkovné nemá. Nejsou tady nízkoemisní zóny, kde by město mohlo elektromobily upřednostnit, takže zvýhodněné parkování byla jediná možnost, jak ji podpořit,“ vysvětloval Tolar.

Auto s kamerami krouží po Plzni, denně odhalí až sto parkovacích přestupků

Připomněl, že ze strany města by se jednalo o obdobný typ podpory, jako když stát nechce od majitelů elektromobilů platby za používání dálnic.

Návrh prodloužit bezplatné parkování pro elektromobily v Plzni neposuzovala ani rada města, protože neměl dostatečnou podporu a pro bylo pouze pět radních.

Tolar připustil, že proti jeho návrhu stojí mínění mnoha lidí, kteří tvrdí, že elektromobily si kupují bohatí a není zapotřebí je podporovat. „Je pravda, že většina přesně takhle uvažuje,“ konstatoval.

Bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09 řekl, že stále platí, že pokud auto po městě jede a někde zaparkuje, je pořád lepší, když je elektrické. „Jednoduše je lepší, pokud nekouří, než když kouří a otravuje vzduch,“ prohlásil.

Zda bezplatné parkování mohlo fungovat jako motivace k nákupu elektromobilu, je podle něho těžké říct. „Bylo to spíš symbolické opatření. Nejsem naivní, abych si myslel, že si člověk koupí auto za statisíce proto, aby mohl někde parkovat zadarmo,“ uvedl.

Podle Vozobule se vždy počítalo s tím, že parkování zdarma pro elektromobily v Plzni mělo mít nějakou hranici. „V momentě, že by jich bylo významně víc, už by byla zapotřebí nějaká regulace v podobě zpoplatnění,“ tvrdí.

Dovedl by si pak představit variantu, kdy by elektromobily platily za parkování v historickém jádru, kde se má omezovat provoz.

12. srpna 2024
