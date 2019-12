Plzeň plánuje čtyři nové parkovací domy, první by měl vyrůst u bazénu

Radní schválili návrh podoby parkovacího domu, který by měl vyrůst poblíž městského bazénu ve čtvrti Slovany. Právě tento by měl z plánovaných parkovacích objektů vzniknout jako první. Podle předsevzetí vedení města by mohl stát do tří let.

Pak má podle dosavadních plánů přijít na řadu parkovací dům ve Skupově ulici nedaleko obchodního centra Luna ve čtvrti Bory.

Podle náměstka primátora pro dopravu Michala Vozobuleho bude mít parkovací dům u bazénu kapacitu necelé dvě stovky vozidel.

„Samotná stavba bude souviset s úpravami okolí, kde je dlouhodobě nevyhovující dopravní situace. Chceme vyřešit nejenom parkovací kapacitu, ale další problémy, které s provozem v oblasti souvisí,“ nastínil Vozobule.

Radní dali přednost studii, která počítá s tím, že parkovací dům bude z poloviny zapuštěný do země. „Dvě patra budou pod povrchem a dvě nad zemí. V plánu je, že tam vznikne místo pro zhruba 170 aut,“ řekl náměstek.

Podle jeho slov bude objekt u bazénu dokončený do příštích komunálních voleb, tedy do roku 2022.

Náklady na parkovací objekt u bazénu jsou nyní 140 milionů

Michal Vozobule tvrdí, že v podobně pokročilé fázi příprav jako parkovací dům u bazénu je i plán na parkovací dům ve Skupově ulici na Borech. V dlouhodobějším výhledu je pak plán vybudovat parkovací domy na Světovaru a na Severním Předměstí.

Největší úskalí pro stavbu parkovacího objektu u bazénu může představovat financování. Náklady jsou nyní odhadované na zhruba 140 milionů korun.

Radní pro ekonomiku David Šlouf se domnívá, že zajistit potřebné peníze bude v tomto případě možné. „Myslím, že samotná stavba bude probíhat v letech 2021 a 2022. Pokud do dvou let rozložíme financování a bude se jednat například v každém roce o sedmdesát milionů korun, budeme na to schopni peníze najít. Pokud se nestane něco nepředvídatelného, je to s velkou pravděpodobností reálné,“ uvedl Šlouf.

Místostarosta městského obvodu Plzeň-Slovany Jan Fluxa upozornil, že s vybudováním parkovacího domu musí být spojené rozšíření oblasti placeného parkování. Na Slovanech má dosáhnout až ke Slovanské aleji.

Přibude oblastí placeného parkování

„Netrpělivě čekáme, až Správa veřejného statku přijde s návrhem, o kterém jsme připraveni začít jednat v podstatě okamžitě,“ prohlásil. Zdůrazňuje, že ke zlepšení situace v parkování je třeba udělat víc kroků. „Není to jenom o tom, že postavíme čtyřpatrové parkoviště,“ konstatoval.

Zástupci města tvrdí, že rozšíření oblastí placeného parkování pomůže lidem, kteří v nich bydlí, protože vzniknou místa vyhrazená rezidentům. Ti je budou moci využívat za přijatelný poplatek. Dnes jde o 700 korun ročně.

Rozšíření oblasti placeného parkování by mělo také snížit v ulicích počet aut zaparkovaných řidiči, kteří do Plzně dojíždějí za prací.

Jan Fluxa tvrdí, že na Slovanech by se měla oblast placeného parkování rozšířit ještě před vybudováním parkovacího domu, nejpozději však zároveň s jeho otevřením.

Město Plzeň zatím ve své režii vybudovalo dva parkovací objekty. Nejprve to byl v roce 2011 otevřený parkovací dům Rychtářka a potom v roce 2014 podzemní parkovací dům u budovy Nového divadla.