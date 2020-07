Věžák u Borského parku dostal zelenou, vyroste místo parkovacího domu

Cestu k vybudování čtrnáctipodlažního domu v atraktivní oblasti na okraji Borského parku v Plzni otevřeli zastupitelé města. Stavba má vyrůst na pozemku o rozloze zhruba 2700 metrů čtverečních za obchodním centrem a Borským parkem.

Pozemek patří společnosti BC Bory, za kterou stojí developer Martin Hrubý. Dům se zhruba šedesáti byty má být vysoký přes 40 metrů. Zastavěná plocha je plánovaná na přibližně 500 metrů čtverečních.

Město pozemek v roce 2014 prodalo bývalému majiteli obchodního centra za výhodnou cenu 1900 korun za metr čtvereční na stavbu parkovacího domu. Ta se neuskutečnila a pozemek změnil majitele.

Nový vlastník v minulém volebním období přišel s projektem výstavby bytového domu. V zastupitelstvu to vyvolalo rozruch, protože město pozemek prodalo levněji právě kvůli plánu na stavbu parkovacího domu. Počítala s tím také zastupiteli schválená pravidla regenerace sídliště Bory. Zastupitelé proto v minulém volebním období projekt odmítli.

Nyní ale záměr dostal zelenou. Vlastník totiž městu za pozemek doplatí, a navíc na radnici naplánovali, že jiný parkovací dům bude stát o pár set metrů dál ve Skupově ulici.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS prohlásil, že vlastník pozemku doplácí městu ke kupní ceně téměř 2,3 milionu korun. Celkově tak půjde o přibližně 7,4 milionu, aby cena odpovídala prodeji pozemku pro bytový dům.

„Peníze budou sloužit k vybudování parkovacích míst nebo veřejného prostranství,“ řekl náměstek primátora Pavel Šindelář. Investor navíc dal centrálnímu městskému obvodu půl milionu korun jako kompenzaci za nevybudovaná parkovací stání.

Zastupitel opozičních Pirátů Pavel Bosák uvedl, že se obává, že město v tomto případě svým přístupen dává návod developerům, jak získat městský pozemek včetně zeleně, aby se tam postavila budova.

„Pozemek se původně prodal na parkování a to by ten důvod, proč se na takový prodej přistoupilo,“ sdělil. Pak podle Bosáka ale začal postupný proces proměny. „Někdo tomu říká salámová metoda. Z místa, kde měla být zeleň, se mělo stát parkoviště, a nakonec to bude multifunkční dům,“ popisoval.

Náměstek Šindelář oponoval, že změna využití pozemku dává smysl, protože nedaleko vyroste parkovací dům pro zhruba tři stovky aut.

Pavel Bosák ale upozornil, že v novém domě budou desítky bytů a že projekt nepokryje potřebu parkovacích míst pro jeho obyvatele. „Takže se dá očekávat, že se situace s parkováním v oblasti zhorší. Podle mě ten projekt nebude obyvateli v okolí vítán.“

Parkovací dům pro zhruba tři stovky aut

Předseda plzeňské KDU-ČSL Stanislav Šec upozornil, že město v oblasti připustilo výstavbu několika bytových domů. Varoval, že to se může odrazit v nedostatku míst v základních školách v okolí.

„Chtěl bych vás poprosit, abyste řešili situaci se základními školami. Ty domy se tam neobjeví hned a bude ještě pár let na posílení kapacity škol, aby nedošlo k tomu, že pro děti ve školách nebudou místa,“ varoval Šec.

V minulém volebním období proti projektu na stavbu domu vehementně protestoval nynější náměstek primátora Michal Vozobule z TOP 09, který byl tehdy v opozici. Nyní už zvedl ruku pro.

„Došlo k narovnání stavu, který tam byl, když se cena pozemku vyrovnala na základě znaleckého posudku. A v komisi pro koncepci a rozvoj řada architektů řekla, že budova navržené kompozice tam může být. Navíc problém s parkováním v oblasti se vyřeší vybudováním parkovacího domu ve Skupově ulici,“ konstatoval.