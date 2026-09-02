V objektu jsou místa pro celkem 173 aut a 63 stání je vyhrazeno pro parkování zdarma.
Za měsíční pronájem parkovacího místa se od začátku července platilo 2 500 korun, roční předplatné stálo 27 tisíc korun. Pro krátkodobé stání platila sazba 80 korun za den. Uvedené ceny se od 1. září snížily na polovinu.
Při otevírání domu 30. června zástupci radnice uváděli, že placených míst je obsazena zhruba polovina. Náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar řekl, že se přitom vycházelo z počtu zájemců, kteří si místo rezervovali, ale mnozí z nich pak rezervaci nevyužili, za místa nezaplatili, a ta proto zůstala nevyužitá.
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„Zlevnili jsme o 50 procent jak dlouhodobé, tak krátkodobé předplatné. Původní cena byla nastavená podle cen v parkovacím domě Rychtářka, který je obsazen ze 75 procent. Reálný zájem tomu ale v parkovacím domě Atom neodpovídá. Měli jsme rezervace na zhruba padesát procent míst, ale předplatitelů bylo nakonec asi jenom 20 procent. Proto jdeme s cenou dolů, aby se potkala nabídka s poptávkou. Než mít místa prázdná, je lepší, když budou za poloviční cenu,“ vysvětlil Tolar.
Lidem, kteří už uhradili původní cenu, město podle jeho slov prodlouží platnost předplatného na dvojnásobné období. „Tím jim to zpětně kompenzujeme, aby se necítili zlevněním poškození,“ sdělil.
Parkovací dům Atom vyrostl na místě veřejného parkoviště u obchodního centra. Severní Předměstí je v Plzni dlouhodobě oblastí, kde je největší nedostatek parkovacích míst.