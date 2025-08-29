Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Martin Polívka
  14:55
Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní komplex se špičkovým výzkumným a vývojovým centrem významně navýší její výrobní kapacity. Do pěti let má být areál schopen ročně vyrábět až 1,4 milionu vnitřních a venkovních jednotek tepelných čerpadel.
Panasonic otevřel v Plzni na Borských polích nový výrobní areál. Investoval do...

Panasonic otevřel v Plzni na Borských polích nový výrobní areál. Investoval do něj osm miliard korun. Do pěti let má být areál schopen ročně vyrábět až 1,4 milionu vnitřních a venkovních tepelných čerpadel. (29. srpna 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Firma Panasonic otevřela v Plzni na Borských polích nový výrobní areál na...
Otevření nové výrobní haly se účastnil také premiér Petr Fiala. (29. srpna 2025)
Firma Panasonic otevřela v Plzni na Borských polích nový výrobní areál na...
Firma Panasonic otevřela v Plzni na Borských polích nový výrobní areál na...
47 fotografií

Tepelnými čerpadly vyrobenými v Plzni plánuje Panasonic zásobovat celý evropský trh.

Panasonic, který působí v Plzni od roku 1996, srovnal se zemí polovinu svých původních nemovitostí na Borských polích a za 684 dní postavil novou moderní halu. Díky novému komplexu se rozšířila výrobní plocha o 250 procent na celkových 140 tisíc metrů čtverečních.

Firma Panasonic otevřela v Plzni na Borských polích nový výrobní areál na tepelná čerpadla za osm miliard korun. (29. srpna 2025)
Otevření nové výrobní haly se účastnil také premiér Petr Fiala. (29. srpna 2025)
Firma Panasonic otevřela v Plzni na Borských polích nový výrobní areál na tepelná čerpadla za osm miliard korun. (29. srpna 2025)
Firma Panasonic otevřela v Plzni na Borských polích nový výrobní areál na tepelná čerpadla za osm miliard korun. (29. srpna 2025)
47 fotografií

„Produkujeme zde tepelná čerpadla typu vzduch-voda s kapacitou 3 až 30 kW pro domácnosti a průmysl. Současná výroba je na cestě k více než zdvojnásobení oproti roku 2024, s plánem dosáhnout do roku 2030 kapacity 1,4 milionu vnitřních a venkovních jednotek ročně. Skutečný objem produkce bude samozřejmě záviset na evropské poptávce po tepelných čerpadlech, která podle našich prognóz poroste,“ říká Tetsumasa Mizuta, generální ředitel Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, což je oficiální název plzeňského výrobního závodu.

Nástup výroby se v minulých letech zpomalil, protože kvůli cenám energií, válce na Ukrajině a evropské legislativě dočasně poklesl zájem o tuto technologii vytápění.

Nyní ale firma vidí od ledna letošního roku každý měsíc nárůst poptávky. „Abychom mohli rychle reagovat na potřeby i specifické požadavky evropského trhu, je pro naši značku zásadní mít v Evropě nejen nezávislé vedení obchodních aktivit, ale také kompletní výrobu i vývoj. A mám velkou radost, že v Plzni budeme mít poslední dvě jmenované strategické činnosti takříkajíc pod jednou střechou,“ doplňuje Mizuta.

Panasonic v Plzni se rozšiřuje, bude třikrát větší. Nabírá i pracovníky

Mimořádně pyšná je firma na své evropské R&D centrum, středisko výzkumu a vývoje, které vzniká v rámci plzeňského závodu za více než 600 milionů korun. Do tří let má zajišťovat v Evropě veškerý výzkum a vývoj značky Panasonic se zaměřením na tepelná čerpadla typu vzduch-voda. „Jedním z klíčových špičkových partnerů je VŠB – Technická univerzita Ostrava, která kompletně navrhla a postaví jednu z výzkumných laboratoří,“ uvádí Tetsumasa Mizuta.

Centrum má v Plzni zajistit kompletní vývoj tepelného čerpadla až po finální produkt. Součástí centra bude i řada testovacích a zátěžových laboratoří. Ty čerpadla prověří v extrémních teplotách, tlakových podmínkách a důkladně otestují jejich hlučnost. Po plném zprovoznění centra bude společnost postupně nabírat desítky inženýrů.

Otevření nového areálu a jeho propojení s vývojem evropského významu ocenil i předseda vlády Petr Fiala, který se pátečního oficiálního zahájení výroby zúčastnil. Řekl, že otevření špičkového závodu na tepelná čerpadla posiluje konkurenceschopnost českého průmyslu, přináší nová kvalifikovaná pracovní místa a potvrzuje, že Česká republika nabízí atraktivní podmínky pro technologicky náročné a inovativní projekty.

„V České republice chceme podniky, kde vznikají kompletní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, podniky propojené s vědou a výzkumem. Naše vláda bude tyto investice i nadále aktivně podporovat,“ konstatoval premiér.

V nové hale Panasoniku v Plzni chtějí ročně vyrobit až milion tepelných čerpadel

V areálu aktuálně pracuje více než 700 zaměstnanců a jejich počet bude stoupat úměrně s rostoucí výrobní kapacitou. Mezi pracovníky je nyní asi 30 procent agenturních, firma ale počítá, že poměr kmenových zaměstnanců navýší až na 80 procent.

Při maximální produkci bude továrna potřebovat počet zaměstnanců zdvojnásobit. „Původní plány počítaly s vytvořením až 2 tisíc míst při maximální výrobě, ale tyto prognózy významně ovlivnila integrace automatizace. Světu současné výroby vládnou digitalizace, AI a automatizace, a proto jsme na ně významně vsadili i my,“ vysvětluje Radek Vach, ředitel pro strategii plzeňského závodu Panasonic.

V areálu je nyní 80 robotů a v následujících letech firma plánuje desítky dalších automatizačních projektů.

Továrna, která dříve převážně montovala televizory z dílů dovezených z Asie, si nyní až 70 procent dílů vyrábí sama. A šanci dává i tuzemským dodavatelům. „Platí: čím blíže Plzni, tím lépe. Především z důvodů rychlejší i snazší logistiky a nižší ekologické zátěže přepravy je lokalizace klíčová. V současnosti pochází více než 55 % subdodávek z ČR nebo Evropy obecně a cílem pro nejbližší roky je zvýšit tento podíl na 85 procent. To je samozřejmě velká příležitost pro české firmy,“ říká Radek Vach.

První na Borských polích

Japonsko patří společně s Německem a USA mezi tři největší zahraniční investory v Česku a konkrétně Panasonic je největším japonským investorem. Společnost do Česka vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů.

Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je nyní jednou z největších v Česku. Společně s investicí do nového závodu činí souhrnný objem investic společnosti Panasonic v ČR více než 27 miliard korun.

„Společnost Panasonic od svého vstupu na český trh investovala celkem do dvanácti projektů a napříč republikou nabídla už bezmála 9 500 pracovních míst. Vážíme si nejen lety prověřeného byznysového vztahu, ale také schopnosti našich japonských partnerů pružně reagovat na vývoj trhu a proměnit původní výrobní závod v moderní provoz s ještě vyšší přidanou hodnotou. Každý investor, který dokáže takto inovovat a posouvat své aktivity, má zásadní význam pro rozvoj a stabilitu české ekonomiky a rádi ho v jeho aktivitách podpoříme,“ říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.

21. září 2023
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé...

Klubko hadů se zabydlelo v základech domu, vystrašení majitelé zavolali hasiče

Hasiči vyjížděli v neděli do obce Bezděkovec na Plzeňsku, kde se u základů rodinného domu objevili hadi. Klubko plazů majitele nemovitosti dosti znepokojovalo a tak si na pomoc zavolali právě hasiče....

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

Plzeň bude hrát na AS Řím, v Evropské lize vyzve i Porto, Malmö či Fenerbahce

Znovu do Říma, tentokrát ale na utkání s tamním AS. Plzeňští fotbalisté si v rámci hlavní fáze Evropské ligy zopakují také zápas na Ferencvárosi, čeká je rovněž výjezd na Basilej a do Atén proti...

29. srpna 2025  12:45,  aktualizováno  14:58

Nový závod Panasonicu v Plzni vyrobí ročně až 1,4 milionu tepelných čerpadel

Japonská společnost Panasonic polila své podnikání v Plzni živou vodou. Do nového výrobního areálu na tepelná čerpadla v plzeňské průmyslové zóně Borská pole investovala osm miliard korun. Moderní...

29. srpna 2025  14:55

Šéfka žalobců uspěla s dovoláním, soud musí znovu projednat útok nožem u baru

Nejvyšší soud nařídil Vrchnímu soudu v Praze, aby znovu rozhodl v kauze útoku před plzeňským barem. Za napadení soka nožem dostal pachatel v odvolacím řízení jen podmíněný trest. Nejvyšší státní...

29. srpna 2025  9:45

Žena na elektrokoloběžce nepřežila střet s náklaďákem, oživovali ji desítky minut

Desítky minut záchranáři oživovali mladou ženu, která ve čtvrtek jela v centru Plzně na elektrokoloběžce po přechodu a srazila se s odbočujícím nákladním autem. Těžká zranění nepřežila.

28. srpna 2025  17:12

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Lidské selhání, nebo úmysl. Národní park prověřuje, jak z výběhu unikli vlci

Na svobodě se pořád nachází jeden z vlků, který utekl z výběhu u návštěvnického centra v Srní na Klatovsku. Jak se mohly šelmy, z nichž dvě už zoologové odchytili, dostat z výběhu, správa parku stále...

28. srpna 2025  15:53

V Česku je nedostatek kameniva, řada obcí se ale staví proti rozšíření těžby

V Česku je nedostatek kameniva pro stavbu důležitých silnic a dálnic. Ministerstvo průmyslu a obchodu proto plánuje zapsat nové lokality mezi takzvaná strategicky významná ložiska stavebního kamene a...

28. srpna 2025  13:25

Včas se rozsvítí i zhasne. Jak funguje nová technologie osvětlení vlakových nástupišť?

V Pačejově a Horažďovicích na Klatovsku testuje Správa železnic inteligentní systém, který na nástupištích zapne osvětlení teprve půl hodiny před příjezdem vlaku a po odjezdu soupravy ho zase vypne....

28. srpna 2025  8:23

Houkala záchranka, letěl vrtulník. A pak o mrtvém brigádníkovi četli na internetu

V malé obci Velké Hydčice na Klatovsku dnes ráno za tragických okolností vyhasl život teprve patnáctiletého chlapce, jemuž se stalo osudným devastující zranění na brigádě v místní firmě. Zdejší lidé...

27. srpna 2025  17:20

Marek Ztracený pokřtil v Plzni mládě vzácné zebry. Je to pro mě déja vu, přiznal

Zpěvák a skladatel Marek Ztracený ve středu v plzeňské zoo pokřtil mládě vzácné zebry bezhřívé. Samičce dal jméno Efia Simona. Do zahrady zavítal jen několik dnů před svým sobotním vyprodaným...

27. srpna 2025  14:05

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Online pohotovost se má v kraji spustit na podzim, přihlásili se tři uchazeči

Na podzim by se v Plzeňském kraji mohl rozjet systém takzvané online lékařské pohotovosti. Vedení kraje oznámilo posun ve svém záměru novou distanční zdravotnickou službu pro veřejnost zavést....

27. srpna 2025  10:02

V extralize zůstanu, dokud mě někdo bude chtít, usmívá se plzeňský bek Percy

V české nejvyšší soutěži se chystá už na pátou extraligovou sezonu. Po dvou letech v Českých Budějovicích a poté ve Vítkovicích vyztužil v létě obránce Stuart Percy defenzivu plzeňské Škody.

27. srpna 2025  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.