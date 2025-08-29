Tepelnými čerpadly vyrobenými v Plzni plánuje Panasonic zásobovat celý evropský trh.
Panasonic, který působí v Plzni od roku 1996, srovnal se zemí polovinu svých původních nemovitostí na Borských polích a za 684 dní postavil novou moderní halu. Díky novému komplexu se rozšířila výrobní plocha o 250 procent na celkových 140 tisíc metrů čtverečních.
„Produkujeme zde tepelná čerpadla typu vzduch-voda s kapacitou 3 až 30 kW pro domácnosti a průmysl. Současná výroba je na cestě k více než zdvojnásobení oproti roku 2024, s plánem dosáhnout do roku 2030 kapacity 1,4 milionu vnitřních a venkovních jednotek ročně. Skutečný objem produkce bude samozřejmě záviset na evropské poptávce po tepelných čerpadlech, která podle našich prognóz poroste,“ říká Tetsumasa Mizuta, generální ředitel Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech, což je oficiální název plzeňského výrobního závodu.
Nástup výroby se v minulých letech zpomalil, protože kvůli cenám energií, válce na Ukrajině a evropské legislativě dočasně poklesl zájem o tuto technologii vytápění.
Nyní ale firma vidí od ledna letošního roku každý měsíc nárůst poptávky. „Abychom mohli rychle reagovat na potřeby i specifické požadavky evropského trhu, je pro naši značku zásadní mít v Evropě nejen nezávislé vedení obchodních aktivit, ale také kompletní výrobu i vývoj. A mám velkou radost, že v Plzni budeme mít poslední dvě jmenované strategické činnosti takříkajíc pod jednou střechou,“ doplňuje Mizuta.
Panasonic v Plzni se rozšiřuje, bude třikrát větší. Nabírá i pracovníky
Mimořádně pyšná je firma na své evropské R&D centrum, středisko výzkumu a vývoje, které vzniká v rámci plzeňského závodu za více než 600 milionů korun. Do tří let má zajišťovat v Evropě veškerý výzkum a vývoj značky Panasonic se zaměřením na tepelná čerpadla typu vzduch-voda. „Jedním z klíčových špičkových partnerů je VŠB – Technická univerzita Ostrava, která kompletně navrhla a postaví jednu z výzkumných laboratoří,“ uvádí Tetsumasa Mizuta.
Centrum má v Plzni zajistit kompletní vývoj tepelného čerpadla až po finální produkt. Součástí centra bude i řada testovacích a zátěžových laboratoří. Ty čerpadla prověří v extrémních teplotách, tlakových podmínkách a důkladně otestují jejich hlučnost. Po plném zprovoznění centra bude společnost postupně nabírat desítky inženýrů.
Otevření nového areálu a jeho propojení s vývojem evropského významu ocenil i předseda vlády Petr Fiala, který se pátečního oficiálního zahájení výroby zúčastnil. Řekl, že otevření špičkového závodu na tepelná čerpadla posiluje konkurenceschopnost českého průmyslu, přináší nová kvalifikovaná pracovní místa a potvrzuje, že Česká republika nabízí atraktivní podmínky pro technologicky náročné a inovativní projekty.
„V České republice chceme podniky, kde vznikají kompletní výrobky s vysokou přidanou hodnotou, podniky propojené s vědou a výzkumem. Naše vláda bude tyto investice i nadále aktivně podporovat,“ konstatoval premiér.
V nové hale Panasoniku v Plzni chtějí ročně vyrobit až milion tepelných čerpadel
V areálu aktuálně pracuje více než 700 zaměstnanců a jejich počet bude stoupat úměrně s rostoucí výrobní kapacitou. Mezi pracovníky je nyní asi 30 procent agenturních, firma ale počítá, že poměr kmenových zaměstnanců navýší až na 80 procent.
Při maximální produkci bude továrna potřebovat počet zaměstnanců zdvojnásobit. „Původní plány počítaly s vytvořením až 2 tisíc míst při maximální výrobě, ale tyto prognózy významně ovlivnila integrace automatizace. Světu současné výroby vládnou digitalizace, AI a automatizace, a proto jsme na ně významně vsadili i my,“ vysvětluje Radek Vach, ředitel pro strategii plzeňského závodu Panasonic.
V areálu je nyní 80 robotů a v následujících letech firma plánuje desítky dalších automatizačních projektů.
Továrna, která dříve převážně montovala televizory z dílů dovezených z Asie, si nyní až 70 procent dílů vyrábí sama. A šanci dává i tuzemským dodavatelům. „Platí: čím blíže Plzni, tím lépe. Především z důvodů rychlejší i snazší logistiky a nižší ekologické zátěže přepravy je lokalizace klíčová. V současnosti pochází více než 55 % subdodávek z ČR nebo Evropy obecně a cílem pro nejbližší roky je zvýšit tento podíl na 85 procent. To je samozřejmě velká příležitost pro české firmy,“ říká Radek Vach.
První na Borských polích
Japonsko patří společně s Německem a USA mezi tři největší zahraniční investory v Česku a konkrétně Panasonic je největším japonským investorem. Společnost do Česka vstoupila v roce 1996 a o rok později zahájila provoz první haly na výrobu televizorů.
Tehdy šlo o první japonskou investici v ČR a Panasonic byl zároveň prvním investorem v rodící se průmyslové zóně Borská pole, která je nyní jednou z největších v Česku. Společně s investicí do nového závodu činí souhrnný objem investic společnosti Panasonic v ČR více než 27 miliard korun.
„Společnost Panasonic od svého vstupu na český trh investovala celkem do dvanácti projektů a napříč republikou nabídla už bezmála 9 500 pracovních míst. Vážíme si nejen lety prověřeného byznysového vztahu, ale také schopnosti našich japonských partnerů pružně reagovat na vývoj trhu a proměnit původní výrobní závod v moderní provoz s ještě vyšší přidanou hodnotou. Každý investor, který dokáže takto inovovat a posouvat své aktivity, má zásadní význam pro rozvoj a stabilitu české ekonomiky a rádi ho v jeho aktivitách podpoříme,“ říká Jan Michal, generální ředitel agentury CzechInvest.
