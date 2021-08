Děláme vše pro to, aby příběhy byly autentické, říká šéf Paměti národa

Jak jste se v nové pozici zabydlel? Budete pokračovat v započaté práci, nebo provedete nějaké změny?

Předně bych rád řekl, že práce v Paměti národa je neskutečně radostná a naplňující. V tomto směru jsem se zabydlel hodně rychle. I díky tomu, že tu mám bezvadnou partu šikovných kolegů. Na samotném obsahu se v Plzeňském kraji v tuto chvíli nebude moc měnit. Nadále budeme zaznamenávat pamětnické příběhy a dále je vyprávět, koleje jsou dobře položené. Budeme pokračovat v tom, co bylo při vzniku pobočky před třemi lety nastaveno. Činnost budeme pouze rozšiřovat o nové horizonty.

Který z projektů je pro vás teď v regionu nejdůležitější?

Tím největším, který představuje vlajkovou loď tohoto léta, je výstava Osvobození bez svobody, která je od července k vidění v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. Je to speciální věc. Jde o pilotní akci, z níž by měly vzejít instituty Paměti národa. Půjde o novodobá muzea 20. století, která po celé republice v krajských městech představí novou formou pamětnické příběhy z naší sbírky Paměť národa.

Co je náplní expozice?

Umožňuje prožít významné momenty plzeňského 20. století interaktivně, za pomoci rozšířené reality, filmu a multimédií. Zajímavé je, že návštěvník tu nenajde jediný panel s textem. Dostane tablet, který ho provede expozicí. Není to v žádném případě o memorování nějakých dat. Každá prohlídka stojí na jednom ze čtyř ryze plzeňských pamětnických příběhů. Pomocí pěti zastavení poskládaných z různých exponátů provede zájemce jednotlivými příběhy. Jsou tam vzpomínky na komunistický převrat, měnovou reformu a na oběti totality.

Je nějaký z osudů, který byste obzvláště vyzdvihl?

V srpnu je nejaktuálnější příběh Josefa Švajcra, který býval technikem krašovského vysílače. Byl osobně přítomen momentu, kdy v noci na 21. srpna roku 1968 na vysílač vtrhla sovětská vojska se samopaly a nařídila technikům okamžitě přerušit vysílání. Celé vybavení vysílače rozstřílela. Podle jeho slov nahoře na vysílači řádili zbylí členové jednotky, rozstříleli, co se dalo, co svítilo nebo se tomu hýbaly rafičky. Společně s kolegy dostal pouze pět minut, aby šel domů. Jinak vojáci hrozili, že jim ustřelí hlavy. Je pravděpodobně jediným žijícím pamětníkem těchto událostí.

Které další projekty v regionu připravujete?

Podzim bude hodně orientovaný na česko-bavorskou spolupráci. Vrcholí nám vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů, kdy studenti základních a středních škol hledají ve svém okolí pamětníky a shromažďují jejich příběhy. To, co běžně děláme my. Září bude patřit společné prezentaci projektu, který přesahuje hranici.

Mladí lidé jsou asi jednou z vašich největších cílových skupin…

Ano. Rozhodně se je snažíme oslovit. Ne vždycky je výuka historie na školách dostatečně zaměřena na dvacáté století. Snažíme se tak trochu doplnit roli školy. Připravili jsme několik vzdělávacích projektů, z nichž klíčový je právě ten nazvaný Příběhy našich sousedů. V jeho rámci jsme spolupracovali s žáky a studenty z Klatovska, Šumavy i Domažlicka. Myslím si, že je důležité dát mladým lidem možnost vyzkoušet si tvůrčí práci, při níž zpovídají pamětníky. Je to podle mě dobrý způsob, jak si osahat minulost, učí se díky tomu naslouchat. Zároveň pořádáme různé besedy a workshopy na školách.

Poprvé připravujete spolupráci s filmovým festivalem Finále. O co půjde?

Společně chystáme zcela novou sekci zaměřenou na manipulaci v audiovizuální tvorbě tehdy a dnes. Tento ročník bude zaměřený na manipulaci v 50. letech. Týkat se bude konkrétně agitky proti kapitalismu v podobě filmu Botostroj, který tendenčně vypráví příběh Tomáše Bati, představuje ho jako všehoschopného padoucha. Druhý film se jmenuje Slepice a kostelník a věnuje se kolektivizaci zemědělství po nástupu komunistů. Budeme mít také debatu, která se bude věnovat dezinformacím.

Setkáváte se i vy při vaší práci se šířením dezinformací?

Když se člověk podívá na velmi nedávnou historii posledních šedesáti, sedmdesáti let, zjistí, že je to pořád živá věc. Ti lidé, kteří nám svěřili své příběhy, byli mnohdy poznamenáni perzekucí komunistického režimu. Pouhé vyprávění těch příběhů nahlas v médiích nebo na výstavách vzbuzuje velké emoce, často ale u lidí, kteří v té době stáli na druhé straně. Nejde ani tak o dezinformace, jako spíše o různé ataky, kdy jsme pod palbou kritiky za to, že se něčemu třeba věnujeme více, něčemu méně.



Pro nás je to ale ryzí svědectví, pouze vyprávíme příběhy pamětníků. Samozřejmě, že děláme všechno pro to, aby příběhy byly autentické, různě je ověřujeme. Stává se nám, že najdeme nějaké další prameny třeba v archivech bezpečnostních složek. Troufám si říct, že v tu chvíli se velmi poctivě snažíme pamětníka konfrontovat s nově zjištěnými fakty a zároveň přinést jeho osobní pohled na tu kterou věc.

Pamětníci jsou velmi důležitým zdrojem informací o nedávné historii. Jejich vyprávění ovšem může být ovlivněno špatnou pamětí, neznalostí některých souvislostí nebo čistě jen tím, že se ve vzpomínkách drží jen toho dobrého. Jak se s tímto vyrovnáváte?

Není to tak, že bychom slova člověka natočili a druhý den je vypálili ven do světa. Všechno projde ještě redaktorským zpracováním, ověřováním. Musím říct, že kolegové v první linii, ti dokumentaristé, kteří příběhy natáčejí, mají velmi silný vhled do historie a oni sami jsou takovým prvním filtrem. Příběhů slyšeli velké množství, věnují se často historii 20. století i v soukromí. Například archivy bezpečnostních složek jsou pak dalším zdrojem. Cílem je, aby byly příběhy kompaktní a mohli jsme je představovat veřejnosti celistvě a stát si za nimi.

Ovlivnila nějak vaši práci epidemie koronaviru?

Ano. Natáčení pokračuje dál, ale situaci nám zkomplikovala. Nebylo možné se setkávat. Nechtěli jsme samozřejmě ohrozit staré lidi, kterých se rozhovory především týkají. Snažili jsme se použít veškerá možná opatření, jako jsou pračky vzduchu. Všechna studia v České republice jsme předělili příčkou, aby se ti lidé vůbec nesetkali s naším týmem. Stejně jsme toho ovšem nenatočili tolik jako za běžné situace.

Končíte v monitorování příběhů rokem 1989?

Rozhodně ne. Je tam hodně přesahů do devadesátých let. Jak bude doba pokračovat a projekt Paměť národa stárnout, mnoho z těch lidí, kteří dnes fungují ve veřejné debatě, v politice, v nějakých hnutích, tak jsem si jistý, že budou za nějakou dobu stát před naší kamerou. Jak už jsem ale řekl, teď se zaměřujeme zejména na nejstarší lidi. Oslovujeme domovy důchodců nebo farnosti v regionu, abychom se dostali k co nejvíce respondentům.

Zaměřujete se pouze na osoby, které byly totalitními režimy perzekvovány?

Primárně ne. Je ale pravda, že se snažíme nepředávat v uvozovkách obyčejné lidské, až rodinné osudy. Většinou jsou sdělovány příběhy lidí, kteří vstoupili do veřejného života a měli třeba problémy s režimem nebo se proti němu vymezovali. Jde o lidi, kteří byli vidět nebo slyšet a stojí za nimi činy hodné zaznamenání.

Měl jste už čas pročíst si některé z příběhů lidí z Plzeňského kraje? Je nějaký, který vám vyloženě utkvěl v paměti?

Procházel jsem v poslední době velké množství příběhů, které se vážou k 50. letům. Kvůli zmíněné spolupráci s Finále. Silný je příběh rodiny statkáře Josefa Jehlíka z Domažlicka, která byla velmi silně zasažena kolektivizací v zemědělství. Jehlík skončil ve vězení. Jejich zemědělskou techniku odkoupila místní Strojní traktorová stanice. Odkoupila v uvozovkách. Ti lidé neviděli ani korunu a ještě se museli z usedlosti vystěhovat, a to i s desetiměsíčním dítětem, pracovat na Moravě na státním statku.

Plzeňský kraj má, co se historie týče, oproti ostatním regionům některá specifika. Jak je vnímáte?

Velkým tématem je třeba blízkost hranice. Události jako Akce Kámen nebo přítomnost pohraniční stráže jsou spojeny právě s naším krajem. Zaměřujeme se na tuto tematiku více například s kolegy z Českých Budějovic. Další odlišností je osvobození Plzeňska americkou armádou na konci druhé světové války. Každý rok se nějak podílíme na plzeňských Slavnostech svobody, i když teď dva roky virtuálně. Ta naděje obrovské svobody, kterou Američané přivezli, byla tehdy během krátké doby rozmetána s nástupem další totality.



A pak tu máme měnovou reformu v roce 1951. Právě v Plzni ji provázely největší protesty. Silný je v tomto směru například příběh Josefa Hájka, dělníka ve Škodovce. Pro Paměť národa třeba vyprávěl, jak ojí vozu prorazili vrata plzeňské radnice a začali vyhazovat komunistické busty, Gottwalda, Zápotockého. Byl za účast na nepokojích velmi tvrdě režimem potrestán, skončil v Jáchymově. Téma je zajímavé i tím, že je do něj zapojena plzeňská ikona, Škodovka. Jádro protestů tvořili právě dělníci, kteří zde pracovali. S továrnou je spojen i jeden náš další projekt, který aktuálně plánujeme. Chtěli bychom se věnovat zaniklé škodovácké kolonii na Karlově. Rádi bychom více zpracovali příběhy Karlováků, kteří se dodnes scházejí.