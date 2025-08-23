Památkám pomohlo počasí a dobrá nabídka, v sobotu otevřou po setmění

Autor: ,
  6:53
Některým historickým památkám v Plzeňském kraji letos vzrostla návštěvnost. Mimořádný nárůst v červenci zaznamenali na Hradě a zámku Horšovský Týn na Domažlicku, vyšší počet návštěvníků evidují také na hradě ve Velharticích nebo na hradě Švihov na Klatovsku a v zámku Nebílovy na Plzeňsku. Některé památky se v sobotu otevřou veřejnosti po setmění.
Zámek v Horšovském Týně, Manětíně a Kozlu, ale také klášter Kladruby a Plasy...

Zámek v Horšovském Týně, Manětíně a Kozlu, ale také klášter Kladruby a Plasy nebo hrad Rabí či Velhartice zvou v sobotu 23. srpna na Hradozámeckou noc. | foto: Národní památkový ústav

V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za...
V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za...
V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za...
Klášter v Plasích v rámci Hradozámecké noci otevře Večerní salon u Metternichů....
43 fotografií

Podle správců státních památek je návštěvnost závislá na více faktorech, mezi které patří nabídka akcí pro veřejnost nebo počasí.

Hrad a zámek Horšovský Týn měl za prvních sedm měsíců nárůst zhruba o 300 návštěvníků. Velký vliv měl skok v červenci, kdy ve srovnání s loňskem přišlo přes 1 700 lidí navíc, celkem 5 795 lidí.

Zámek v Horšovském Týně, Manětíně a Kozlu, ale také klášter Kladruby a Plasy nebo hrad Rabí či Velhartice zvou v sobotu 23. srpna na Hradozámeckou noc.
V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za svitu svíček budou zpřístupněny velké i malé nádvoří, horní hrad, vrchol nejvyšší věže i hradní sklepení. Vstup bude možný od 19 hodin, hradní brána se uzavře ve 22 hodin.
V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za svitu svíček budou zpřístupněny velké i malé nádvoří, horní hrad, vrchol nejvyšší věže i hradní sklepení. Vstup bude možný od 19 hodin, hradní brána se uzavře ve 22 hodin.
V rámci Hradozámecké noci se otevře například hrad Rabí. K volné prohlídce za svitu svíček budou zpřístupněny velké i malé nádvoří, horní hrad, vrchol nejvyšší věže i hradní sklepení. Vstup bude možný od 19 hodin, hradní brána se uzavře ve 22 hodin.
43 fotografií

„Jsme tak v Plzeňském kraji skokani roku, návštěvnost se zvedla o 45 procent. Je to hlavně díky tomu, že jsme otevřeli atraktivní výstavu a znovu zpřístupnili hradní okruh, takže o návštěvníky nemáme nouzi,“ vysvětluje kastelán Jan Rosendorfský.

Zmíněná výstava se jmenuje Když služba měla styl a představuje desítky livrejí služebnictva významných šlechtických rodů – Trauttmansdorffů, Schwarzenbergů, Metternichů, Clam-Gallasů, Rohanů, Lichnovských, Salmů a dalších. Umožňuje tak nahlédnout do světa a života zámeckých služebníků na aristokratických dvorech v průběhu několika staletí. K vidění jsou stejnokroje panských komorníků a lokajů, kočích, lovců, pážat či hudebníků.

Když jsou hice, lidí přijde míň

Jan Rosendorfský připouští, že návštěvnost ovlivňuje i počasí, které v červenci netáhlo lidi tolik k vodě a chtěli se zabavit jinak. „Zdaleka ale nejde jenom o počasí. Podstatnou roli hraje i nabídka různých akcí, aby lidé měli za čím jít,“ uvedl.

Na hradě Velhartice návštěvnost v prvních sedmi měsících roku vyrostla na 27 556, což je o téměř tři tisíce lidí víc než za stejné období minulého roku. Meziroční nárůst v samotném červenci byl o zhruba 1100 na 14 419 návštěvníků.

„Mírný nárůst jsme měli třeba i v květnu, který byl chladný,“ říká Anděla Mejstříková ze správy hradu. Zvýšený zájem nepovažuje za nijak enormní a připomíná, že například v období covidové pandemie přišlo na hrad třeba kolem 19 tisíc lidí za měsíc. „Nyní je ten počet na běžné úrovni doby před covidem,“ uvedla. Připouští, že počasí na návštěvnost nějaký vliv má, podobně jako svátky, kdy mají lidé volno. „Pokud jsou hice, lidí přijde míň. A když dlouho lije, lidi ani nevyjedou,“ popisuje.

Kultura táhne? Jak co

Potvrzuje, že nabídka programu na památkách má vliv. „Loni jsme otevírali okruh Šumavská klenotnice, který sice nemá velkou kapacitu, ale když se v souvislosti s tím o památce mluví, lidi se o to více zajímají a je to znát. Proto se snažíme něco nového nabízet. Pokud se akce zaměří na rodiny s dětmi, lidé jsou vděční, že mají nějaký program, ale u kulturních akcí je to trochu nevypočitatelné. To už musí být nějaká bomba, aby jich to přitáhlo hodně,“ konstatovala.

K památkám v Plzeňském kraji, kde přibylo návštěvníků, patří také hrad ve Švihově. Za prvních sedm měsíců se letos počet návštěvníků zvedl na 24 059 lidí a to je přibližně o 1 300 víc, než za stejnou dobu přišlo loni. Jen v červenci to byl nárůst o zhruba 1 100.

Kastelán Lukáš Bojčuk tvrdí, že se jedná o důsledek více vlivů. „V našem případě byla v červenci návštěvnost trošku vyšší než loni. Myslím, že jsou tři faktory, které k tomu mohly přispět. Trošku asi mělo vliv počasí, ale to nebylo zásadní. My jsme v průjezdné lokalitě, takže se počasí projevuje míň než jinde. V květnu a v červnu jsme tady měli hodně školních zájezdů. Třetí faktor zřejmě je, že jsme jeden z okruhů, konkrétně ve věži, letos otevřeli bez průvodce, a tím se kapacita navýšila. To v návštěvnosti v řádu stovek lidí nějaký nárůst udělá,“ je přesvědčen Bojčuk.

Hradozámecká noc zve na památky po setmění

O přízeň návštěvníků budou památky bojovat už v sobotu večer. V rámci Hradozámecké noci nabídnou pestrý program od kostýmovaných prohlídek, koncertů a divadel až po večerní pozorování hvězd či atmosféru svíčkami osvětlených prostor.

Své brány například otevře zámek v Horšovském Týně, Manětíně a Kozlu, dále klášter Kladruby a Plasy, zámek Nebílovy, hrad Rabí, Velhartice a Švihov a selský statek U Matoušů v Plzni – Bolevci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Silné bouřky udeřily nečekaně ve dvou liniích. Zkomplikovaly i provoz vlaků

V sobotu zasáhly Plzeňský a Jihočeský kraj silné bouřky, které postupovaly Českem ve dvou liniích. Meteorologové upozorňovali, že na Šumavě může dojít ke zvedání hladin řek. Na některých místech...

Řehka v kampani STAN? Jeho partnerka poslankyně po dotazech upravila fotky

Poslankyně a jednička kandidátky STAN v Plzeňském kraji Michaela Opltová na sociálních sítích v době volební kampaně sdílela fotografie se svým partnerem, náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou....

Školák využil opilosti o 30 let starší Ukrajinky a znásilnil ji, do vězení nepůjde

Krajský soud v Plzni zamítl odvolání mladistvého chlapce, jemuž soud nižší instance vyměřil za znásilnění ženy podmínku a nařídil ústavní výchovu. Patnáctiletý chlapec z Klatovska vloni využil toho,...

Vlčí detektivka v Srní. Odchycenou samici vrátili ke smečce, ve výběhu ale našli lebku

Zoologové šumavského parku vrátili ke smečce v Srní vlčici, kterou po několikadenním pobytu na svobodě odchytli. Stále ale není jasné, kolik vlků ve výběhu skutečně je a kolik jich uteklo. Čísla se...

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

Památkám pomohlo počasí a dobrá nabídka, v sobotu otevřou po setmění

Některým historickým památkám v Plzeňském kraji letos vzrostla návštěvnost. Mimořádný nárůst v červenci zaznamenali na Hradě a zámku Horšovský Týn na Domažlicku, vyšší počet návštěvníků evidují také...

23. srpna 2025  6:53

Nechutné soužití v Plzni. Senior vylévá z okna bytu moč, stěžují si sousedé

Obyvatelé bytového domu v Plzni na Doubravce řeší velice nechutný problém. Někdo tam leje z okna moč, z čehož místní podezřívají staršího muže žijícího ve čtvrtém patře. Lidé mají postříkané parapety...

22. srpna 2025  13:51

Gruzínci vykrádali zaparkovaná auta u D5, za pár desítek minut zvládli tři

Soud poslal do vazby dva cizince, kteří podle policistů vykrádali osobní auta na dálničních odpočívadlech. Policie odhalila jejich trestnou činnost u D5 na Tachovsku. Gruzínci si vyhlédli neuzamčené...

22. srpna 2025  10:30

Na D5 zemřela řidička dodávky po srážce s kamionem. Záchranářům bránila stavba

V opravovaném úseku dálnice D5, na 132,5 kilometru, na Tachovsku se ve čtvrtek odpoledne srazila dodávka s kamionem. Kvůli kolonám a rozkopané druhé polovině dálnice měli záchranáři problémy se na...

21. srpna 2025  16:54,  aktualizováno  21:21

Uprchlou vlčici odchytili a vrátili do výběhu v Srní, záhy uhynula

V Srní na Klatovsku ve středu odpoledne uhynula vlčice, kterou předtím v noci zoologové správy šumavského parku odchytili v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Příčinu úhynu...

21. srpna 2025  15:01

Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za dvojnásobný pokus o vraždu. Loni v květnu se pokusil spolu se spoluvězněm v káznici v Horním Slavkově zabít...

21. srpna 2025  13:36

Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy

Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za čtyřminutové překročení limitu pro parkování na místě pro zásobování v centru Plzně. Vlastník auta...

21. srpna 2025  9:52

Slončík se z Plzně vrací do Hradce: Věřím, že to je správná volba

Tak přece jen půjdou fotbalisté Hradce Králové do dalších zápasů, v nichž potřebují napravit neslavný vstup do sezony, s vytouženou posilou. Do jejich týmu se totiž po několika měsících vrací Tom...

21. srpna 2025  9:49

Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když...

20. srpna 2025  15:46

Na Klatovsku odchytili další vlčici. Zda utekla ze Srní, potvrdí až DNA

Zoologové odchytili druhou vlčici, která se pohybovala v okolí Kundratic nedaleko Hartmanic na Klatovsku. Zda se jedná o zvíře, které uteklo z výběhu v Srní, určí až analýza DNA. Identifikační čip se...

20. srpna 2025  14:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Chtěli zabít dozorce, soudí dvojici vězňů. Když jim plán nevyšel, zapálili celu

Loni v květnu se podle obžaloby pokusili dva vězni v káznici v Horním Slavkově zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili...

20. srpna 2025  10:35

Na šanci si musel počkat, pak se Višinský odměnil hattrickem. To jsem nečekal, líčil

Jeden hattrick o víkendu, další diváci na stadionu v Mladé Boleslavi viděli hned o tři dny později. Tentokrát se ale o show postaral soupeř. V úterní dohrávce třetího ligového kola kraloval záložník...

19. srpna 2025  21:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.