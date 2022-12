Památky v kraji zvou k návštěvě, na hrad Kašperk se vrátí Anděl Páně

Historické i současné papírové betlémy si lze prohlédnout na zámku Kozel do 6. ledna. „Výstavu v jízdárně doplní ukázky vánočních zvyků i přehlídka různých způsobů zdobení vánočních stromečků. Zajímavostí je, že po ukončení výstavy budou stromky vysazeny v zámeckém parku,“ uvedl kastelán Jan Polívka.

Na prohlídku hradu Švihov mohou lidé vyrazit ode dneška do 30. prosince od 10 do 14 hodin.

Svátečně nazdobené interiéry zámku v Horšovském Týně jsou přichystané až do Silvestra. Expozice připomene vývoj vánočních stromků, ozdob a betlémů. Chybět nebude ani nahlédnutí do voňavé zámecké kuchyně. Zámek je přístupný vždy od 10 do 15 hodin.

Vánoční prohlídky tachovského zámku se uskuteční od 27. do 30. prosince vždy od 13, 14 a 15 hodin. Návštěvníky provede kastelán Pavel Voltr.

Během svátečních dnů bude již tradičně přístupný i hrad Kašperk. Při samostatné prohlídce se turisté od 28. prosince až do 1. ledna mohou podívat do budovy purkrabství, zříceniny hradního paláce a vystoupají až do posledního patra západní věže s úžasnými výhledy na celou centrální Šumavu.

Cestou se seznámí nejen s historií hradu, ale i zvyky šumavských Vánoc. Během otevírací doby bude na volně přístupném nádvoří k dispozici občerstvení.

Ve středu se pak na hrad Kašperk vrátí Anděl Páně. Oblíbenou pohádku, která se na památce natáčela, přiveze její režisér Jiří Strach. Promítání pohádky proběhne ve vytápěném podsklepení purkrabství a režisér připomene její natáčení.

V předchozích dvou dnech bylo možné navštívit akci Vánoce na hradě Radyně. Návštěvníky po zřícenině provedla družina císaře Karla IV.