Muž padělal bankovky, diplomy i covidové certifikáty, skončil ve vazbě

Až osm let vězení hrozí padělateli bankovek z Plzeňska. Muž falešné peníze dal do oběhu v Plzni a v Praze. Kromě nich tiskl doma také maturitní vysvědčení, vysokoškolské diplomy a certifikáty o očkování proti covidu-19. Nepřestal ani poté, co na něj kriminalisté přišli a začali ho stíhat na svobodě. Napodruhé už skončil ve vazbě.