Muž s motorovým paraglidem v Plzni spadl na pole, v nemocnici zemřel

„Podle dosud zjištěných skutečností muž narozený v roce 2001 při vzletu s motorovým paraglidem nabral malou výšku a následně se zřítil na zem. Utrpěl velmi vážná zranění a byl předán do péče záchranářů. Přes veškerou snahu lékařů však ve zdravotnickém zařízení svým zraněním bohužel podlehl,“ uvedla.
K nahlášenému pádu motorového paraglidu vyjížděli záchranáři kolem 20:15, sdělil mluvčí hasičů Michal Holeček.
„Pilot po pádu z přibližně 50 metrů utrpěl vážná zranění. Po příjezdu hasičů byl v péči zdravotnické záchranné služby, které jsme poskytli součinnost při ošetření a transportu zraněného,“ uvedl.
|
Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu
Hasiči pomohli s transportem pilota, zajistili místo události a zdokumentovali ho. Na místě zůstali policisté a rodinný příslušník pilota. Veškerými okolnostmi nehody se zabývají policisté a také odborníci z Úřadu pro zjišťování příčin leteckých nehod.