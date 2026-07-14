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Muž s motorovým paraglidem v Plzni spadl na pole, v nemocnici zemřel

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  7:52
Smrtelná zranění utrpěl v pondělí večer pětadvacetiletý muž, který v katastru plzeňské části Červený Hrádek havaroval s motorovým paraglidem. V nemocnici později zemřel, informovala v úterý policejní mluvčí Michaela Raindlová.

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„Podle dosud zjištěných skutečností muž narozený v roce 2001 při vzletu s motorovým paraglidem nabral malou výšku a následně se zřítil na zem. Utrpěl velmi vážná zranění a byl předán do péče záchranářů. Přes veškerou snahu lékařů však ve zdravotnickém zařízení svým zraněním bohužel podlehl,“ uvedla.

Po pádu motorového paraglidu z asi padesátimetrové výšky v pondělí večer utrpěl v Plzni těžká zranění pětadvacetiletý muž. V nemocnici zemřel. (13. července 2026)

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K nahlášenému pádu motorového paraglidu vyjížděli záchranáři kolem 20:15, sdělil mluvčí hasičů Michal Holeček.

„Pilot po pádu z přibližně 50 metrů utrpěl vážná zranění. Po příjezdu hasičů byl v péči zdravotnické záchranné služby, které jsme poskytli součinnost při ošetření a transportu zraněného,“ uvedl.

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Hasiči pomohli s transportem pilota, zajistili místo události a zdokumentovali ho. Na místě zůstali policisté a rodinný příslušník pilota. Veškerými okolnostmi nehody se zabývají policisté a také odborníci z Úřadu pro zjišťování příčin leteckých nehod.

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