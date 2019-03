Pacientka se v nemocnici udusila jídlem, policie obvinila sanitářku

Policie potvrdila, že podezřelé úmrtí pacientky na interním oddělení Fakultní nemocnice v Plzni na Borech vyšetřuje. Bližší informace k případu ale odmítá sdělit.

„Vazební zasedání již proběhlo a vyšetřovaná žena je stíhána na svobodě,“ sdělila plzeňská policejní mluvčí Veronika Hokrová. Sanitářce hrozí až šest let vězení.

Tragédie se stala 17. února. Jednatřicetiletá sanitářka podle dostupných informací nutila pacientku sníst k večeři chleba se salámem, a to i přesto, že jí žena odstrkovala ruku a říkala, že nemá hlad. Jídlo jí zdravotnická pracovnice opakovaně vložila do úst a odešla z pokoje, aniž by se přesvědčila, že pacientka sousto snědla.

Seniorka se pak začala dusit. Sanitářka se vrátila do pokoje až poté, co ji zalarmovalo tísňové volání spolupacientky.

Pacientka se udávila většími sousty jídla

Podle serveru Novinky.cz bylo bezprostřední příčinou smrti pacientky udávení v důsledku úplného uzavření dýchacích cest většími sousty jídla.

„Může to být i souhra nešťastných náhod. Musíme koukat na to, že šlo o velmi starou pacientku, která byla těžce nemocná, prakticky v poslední fázi života,“ řekl pro Novinky.cz ředitel nemocnice Václav Šimánek a dodal, že sanitářka dál zůstává v nemocnici v pracovním poměru. Převedena byla ale na jiné pracoviště, kde nepřichází do styku s pacienty.

Žena podle vedení nemocnice byla řádně proškolena a absolvovala veškeré kurzy, které měla mít.

„Samozřejmě nutit pacientku jíst, je špatně. Určitě se měla přesvědčit o tom, že jídlo spolkla, a měla jí poskytnout pití. Není ale jasné, zda pacientka neměla mít kvůli svému stavu například kašovitou stravu. Tím mohla pochybit lékařka či dietní sestra,“ vyjádřila se šéfka jednoho zařízení v Plzeňském kraji, které se péčí o seniory zabývá.