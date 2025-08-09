„I přestože chlapec snědl jen menší část houby, udělalo se mu nevolno a zvracel. Zdravotník na táboře mu podal černé uhlí a zavolal 155,“ sdělili letečtí záchranáři na Facebooku, kteří dítě přepravili na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice.
Posle serveru Novinky.cz bylo chlapci třináct let. Případem se zabývají policisté.
|
Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem
Zdravotníci apelují, aby lidé nesbírali ani nejedli houby, které neznají. Kvůli otravě se aktuálně léčí v pražském IKEMu také muž, který si spletl bedlu s jedovatou muchomůrkou zelenou. Jeho stav se v nemocnici sice zlepšil, otravu ale odnesla jeho játra.