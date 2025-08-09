Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Autor:
  17:06
Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do nemocnice v Plzni.
Fotogalerie2

Pestřec obecný | foto: Profimedia.cz

„I přestože chlapec snědl jen menší část houby, udělalo se mu nevolno a zvracel. Zdravotník na táboře mu podal černé uhlí a zavolal 155,“ sdělili letečtí záchranáři na Facebooku, kteří dítě přepravili na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice.

Posle serveru Novinky.cz bylo chlapci třináct let. Případem se zabývají policisté.

Spletl si ji s bedlou. Muž snědl tu nejjedovatější houbu, přežil jen zázrakem

Zdravotníci apelují, aby lidé nesbírali ani nejedli houby, které neznají. Kvůli otravě se aktuálně léčí v pražském IKEMu také muž, který si spletl bedlu s jedovatou muchomůrkou zelenou. Jeho stav se v nemocnici sice zlepšil, otravu ale odnesla jeho játra.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Naše cesty nejsou slučitelné, dala kapela J.A.R. sbohem kandidujícímu Klempířovi

Kapela J.A.R. se zbavila jednoho ze svých frontmanů Oto Klempíře nedlouho poté, co oznámil kandidaturu v říjnových sněmovních volbách za Motoristy v Plzeňském kraji. Naše životní cesty nejsou...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Rangers - Plzeň v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Parádní otočka a vzhůru na dalšího soupeře. Fotbalisté Plzně vyřadili Servette Ženeva a ve 3. předkole Ligy mistrů je čekají Rangers. Začíná se ve Skotsku 5. srpna od 20:45. Kde můžete zápas obou...

Hledače pokladů těžce zranil na Tachovsku myslivec, má broky v hrudníku

Hledače vzácných kovů, který v noci na neděli procházel s detektorem kovů les u Ctiboře na Tachovsku, postřelil myslivec. Zraněný čtyřiačtyřicetiletý muž skončil s vážnými zraněními v nemocnici.

Filip Turek za svou jízdu 200 km/h vyvázl bez trestu

Europoslanec a čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek nebude potrestaný za svou zběsilou jízdu po dálnici v rychlosti 200 kilometrů za hodinu. Policie případ vyhodnotila jako přestupek a předala...

ONLINE: Plzeň - Slovácko 1:0, dlouhý nákop a gól, skóre otevírá útočník Adu

Sledujeme online

Minulý týden si odložili utkání v Mladé Boleslavi, teď se plzeňští fotbalisté vrací v domácí soutěži do akce. Ve 4. kole hrají doma se Slováckem, zápas má výkop v 17 hodin a sledovat ho můžete v...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  17:26

Pro zvracejícího chlapce musel vrtulník, na táboře se otrávil houbami

Zdravotníci na Klatovsku řešili v pátek odpoledne otravu houbami. Chlapce na táboře jedna z nich zaujala a rozhodl se ji ochutnat. Byl to však jedovatý pestřec obecný. Dítě přepravil vrtulník do...

9. srpna 2025  17:06

Provoz pohotovostí přejde na pojišťovny. Lidé se bát nemusejí, tvrdí kraj

Velké změny v příštích měsících čeká oblast pohotovostí. Od začátku roku 2026 totiž povinnost pohotovosti zajistit přejde z krajů na zdravotní pojišťovny. I když se termín blíží a zbývá už jen...

9. srpna 2025  7:04

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

V Domažlicích začínají Chodské slavnosti, mši odslouží arcibiskup z Nigérie

Chodská metropole se na tři dny mění v lidské mraveniště plné postav v krojích, kdy se v ulicích města mísí tóny dud s dechovkou, bigbítem i houkáním parní lokomotivy. Do desetitisícových Domažlic...

8. srpna 2025  9:44

Prostřelení okna kamionu na D5 míří k soudu, způsob rány je však stále nejasný

Před soudem už příští měsíc stanou dva cizinci obvinění ze dvou trestných činů. Letos v lednu podle policie ve vozidle BMW během předjíždění na dálnici D5 rozbili kamionu boční okno. Zřejmě k tomu...

7. srpna 2025  15:26

Ukrajinec pózoval v kašně na náměstí, kromě kamaráda ho natáčeli i strážníci

Jedna z kašen na centrálním náměstí v Plzni opět zlákala dalšího cizince, aby se v ní vykoupal. Tentokrát šlo o Ukrajince, který v nádrži pózoval a vyzkoušel i proud vody z chrliče. Zakázanou koupel...

7. srpna 2025

Nařčení biskupova spolupracovníka z nemravností se nepotvrdilo, Holub zváží co dál

Nařčení z nevhodného sexuálního chování, kterého se měl dopustit jeden z nejbližších spolupracovníků plzeňského biskupa Tomáše Holuba, se nepotvrdilo. Dospěla k tomu policie i biskupství. Zatím není...

7. srpna 2025  11:27

Panasonic otevře za pár týdnů novou výrobní halu

Do Plzně se přesunula z Malajsie výroba tepelných čerpadel. Obor teď zažil nepříznivé roky, ale zájem už se zase začíná zvedat.

7. srpna 2025

VIDEO: Další setkání s vlkem na Šumavě. Prohlížel si fenku československého vlčáka

V okolí Hartmanic na Šumavě se v posledních dnech potuluje vlk. Jeho přítomnost dokládá už druhý případ, kdy se ukázal lidem. Poté, co svoje video ze setkání se šelmou zveřejnil náčelník šumavské...

6. srpna 2025  13:30

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Podezřelý student ZČU vraždit neplánoval, zjistila policie a případ odložila

Policisté odložili případ jednadvacetiletého studenta Západočeské univerzity v Plzni, kterého podezírali z přípravy vraždy. Podle závěru vyšetřovatelů se k ničemu takovému nechystal. Nevytvořil ani...

6. srpna 2025

Ti, kteří Plzeň roztrhali na kusy. Kdo jsou Antman a Gassama

Jeden je v klubu tři týdny, druhý dva dny. Djeidi Gassama a Oliver Antman, hbitá křídla skotských Rangers, která se v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů postarala o jasné vítězství nad Plzní...

6. srpna 2025  12:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.