Strážníci přistihli po zavíračce 20 lidí, majitel se oháněl právníkem

Plzeňští strážníci byli do Skrétovy ulice, kde se restaurace nachází, vysláni ve 23.25 hodin. Stěžovatel jim uvedl, že tam hosté ruší noční klid.

„V provozovně se v danou chvíli nacházelo asi dvacet osob, které seděly u stolu a popíjely,“ sdělila mluvčí plzeňských strážníků Veronika Kuchyňková.

„Je to protiústavní a už to řeší můj právník,“ řekl strážníkům rozzlobený provozovatel.

Vzhledem k tomu, že porušil mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, který zakazuje přítomnost osob v hospodách, restauracích a barech od 22 do 6 hodin ráno, celou záležitostí se bude zabývat Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje. Majiteli hrozí vysoká pokuta.

Majitel Balkania restaurantu Milan Klasnič vysvětlil, že v 10 hodin večer zamknul restauraci a vyvěsil na ní nápis, že je zavřeno.

„Ale dorazilo deset městských strážníků. Když jsem jim říkal, že je uvnitř jen pár přátel a příbuzní, že je to soukromá věc, nevěřili mi, nechtěl jsem s nimi bojovat,“ sdělil.

„Nevím, jak přišli na to, že jsme uvnitř, protože ani hudba nehrála,“ doplnil majitel, který si nedovede vysvětlit, proč přišlo tolik strážníků. „Jako kdybychom byli mafiáni,“ posteskl si.

Uvedl, že v době nouzového stavu v březnu oznamovali restauracím, že se musí zavírat. „Nyní nám nikdo neoznámil, že máme zavřít v 10 večer. Já přeci nejsem povinen sledovat noviny,“ uvedl majitel.

Podle něj je mnoho soukromníků finančně na kolenou a nemají z čeho platit elektřinu nebo nájmy. „Banky, dodavatelé elektřiny a další chtějí platit, ale nikdo nepomáhá a teď budu ještě platit pokutu. My soukromníci jsme zoufalí, nemusíme sice používat EET, ale to nám finančně nepomůže,“ sdělil s tím, že v jeho okolí už zavřely tři restaurace a jedna má otevřeno jen do půl páté odpoledne. „Zničilo nás to,“ konstatoval se zoufalstvím v hlase.

Od 23. září, kdy mimořádné opatření začalo platit, plzeňští strážníci řešili pouze tento jediný případ jeho porušení.