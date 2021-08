Muž dostal sedm let za znásilňování dcer, jedna je mentálně postižená

„Obžalovaný byl uznán vinným ze zločinu znásilnění a přečinu soulože mezi příbuznými. Soud mu uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání sedmi let,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Durná.

Trest si obžalovaný odpyká ve věznici s ostrahou. Dále mu byla uložena povinnost nahradit nemajetkovou újmu ve výši 200 tisíc korun.

Rozsudek není pravomocný. Muži z Plzně hrozilo až dvanáct let vězení.

Podle spisu muž znásilňoval své dcery, aby se sexuálně uspokojil, když mu to s družkou neklapalo.

K činům podle státní zástupkyně docházelo od roku 2008 až do loňského roku na Příbramsku a Tachovsku. Muž měl poprvé sex se starší dcerou v době mezi jejími 14. a 15. narozeninami.



„Využil toho, že nebyla schopna se mu pro nízký věk a menší sílu účinně bránit. Svlékl ji, a i když mu říkala, aby toho nechal, chytil ji za ruce, přitiskl k posteli a souložil s ní. Vyvrcholil do ruky,“ popsala již dříve první z případů státní zástupkyně.

Zmínila i další případy, kdy muž souložil nejen se starší, ale i s mladší dcerou, která má kvůli mentálnímu postižení omezenou svéprávnost. I u ní k tomu podle spisu došlo poprvé před jejími 15. narozeninami.

Muž se k sexu s dcerami přiznal. „Nesouhlasím ale s tím věkem, ve čtrnácti letech to nebylo. Bylo jí přes patnáct, protože před tím byla na gynekologickém vyšetření a tam byla panna. To samé bylo u druhé dcery, tam mohu odpřísáhnout, že pod patnáct let ne,“ prohlásil obžalovaný.

Hrozně jsem si styk s dcerami vyčítal

Ten tvrdí, že sex se starší dcerou byl dobrovolný. „Dostávala za to mobily a peníze. Ona s tím souhlasila,“ řekl u soudu. „Když chtěla mobil, přišla sama, jestli bych jí dal nový mobil a že by ho chtěla. Sama na to přistoupila, na pohlavní styky,“ hájil se.

Před soudem několikrát zopakoval, že selhal, když měl sex s vlastními dcerami. K mladší postižené dívce, kterou měl svěřenou do péče, uvedl, že té to vůbec nedocházelo. „Snažil jsem se, aby to nebylo, abych se udržel. Hrozně jsem si styk s dcerami vyčítal,“ tvrdil Plzeňan.

Muž obžalovaný ze znásilňování vlastních dcer (7. 12. 2020)