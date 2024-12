Plzeň zkusí najít firmu pro modernizaci osvětlení, chce ho mít úspornější

Záměr provést modernizaci veřejného osvětlení v Plzni ve spolupráci se soukromou firmou ve formě projektu PPP schválili v minulém týdnu zastupitelé Plzně. Ve hře je přitom projekt s cenou odhadovanou na zhruba miliardu korun. V PPP projektu by mělo být během dvou let vyměněno zhruba 23 tisíc svítidel.

Podstatou PPP projektů obecně je dlouhodobý smluvní vztah mezi veřejným zadavatelem a soukromým partnerem o zajištění veřejné infrastruktury nebo služby, ve které soukromý partner nese významné riziko a odpovědnost za řízení projektu, a jeho odměna je přímo spojena s jeho výkonem.

Zástupci města tvrdí, že v Evropě je pouze několik společností, které by se do takového projektu mohly zapojit a zvládnout jej.

Modernizace svítidel má mimo jiné přinést úspory snížením spotřeby elektrické energie i možnost osvětlení regulovat podle potřeby.

Primátor Roman Zarzycký (ANO) řekl, že podle posouzení odborné firmy by to mělo přinést úsporu elektrické energie o 40 procent a sám očekává úsporu ještě vetší. Připomenul, že moderní osvětlení by například omezilo takzvaný světelný smog. Rozhodnutí týkající se možného zapojení soukromého sektoru prosadili zástupci koaličních stran ANO, PRO PLZEŇ, Pirátů a STAN. K nim se přidali zástupci SPD.

Představitelé vedení radnice tvrdili, že schválení záměru město ještě k ničemu nezavazuje a že by se mohlo vydat i jinou cestou po vyhodnocení ekonomické výhodnosti PPP projektu. Právě zapojení soukromého projektu by mohlo teoreticky radnici přinést lepší podmínky, než pokud by akci financovalo z úvěru.

Výhrady k záměru měli především zástupci opozice z TOP 09 a ODS. Zdůrazňovali, že s modernizací souhlasí, ale podle nich nebyl záměr, který připouští PPP projekt, dostatečně vysvětlený. „Jestli tomu dáte zelenou, rozjedete projekt, který pak už nebudeme schopni zastavit,“ prohlásil Petr Suchý (TOP 09). Opozice poukazovala například na to, že podle podkladů k záměru výdaje města na údržbu osvětlení vzrostou, místo aby klesaly.

Primátor Roman Zarzycký (ANO) naproti tomu zdůrazňoval, že konkrétní údaje o možné výhodnosti PPP projektu se teprve ukážou v průběhu jeho přípravy. Uvedl, že město dosud řešilo modernizaci „salámovou metodou“, která vedla k podfinancování systému, který je už roky zastaralý a nevyhovující.

„Odborná složka magistrátu připraví podklady pro transparentní veřejnou soutěž, seznámí s tím zastupitele a maximálně za rok tomu dáme, nebo nedáme zelenou a mandát,“ řekl. Upozornil, že se zavírá cesta pro řešení v režii města. „Nijak nepodporujeme PPP projekt, poptáváme všechny varianty. Cesty jsou otevřené a uvidíme, co s tím udělá trh,“ konstatoval.

Podle primátora je modernizace veřejného osvětlení jedním ze způsobů, jak zlepšovat kvalitu života ve městě i cestou ke zlepšení bezpečnosti v Plzni.

Zarzycký uvedl, že dnes jsou lampy ošklivé a některé ještě z doby komunistického režimu. Řada obcí v Česku už veřejné osvětlení modernizovala a díky tomu podle něj ušetřila na výdajích. „A my se tady dál koukáme na staré lampy a platíme 30 milionů za pseudomodernizaci několika málo lamp za rok,“ sdělil.

Zarzycký tvrdil, že v současné době město platí 70 až 80 milionů ročně za elektřinu pro staré osvětlení, a vyhazuje tak peníze oknem, protože by mohlo s novým osvětlením ušetřit 40 až 60 procent. „A sami to nedokážeme realizovat. Možnosti na naší straně jsou značně omezené, a proto poptáváme trh a říkáme, ať nám nabídne řešení,“ prohlásil.