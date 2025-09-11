Akrobaté na jeřábech, rocková kapela a světelné efekty. Plzeň slaví

Dramaturgem akce je Jiří Suchánek. Ten byl v roce 2015 šéfem obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, která měla program projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 na starost.
Ústřední částí programu bude představení Muaré Epereince 12. a 13. září. „Vystoupí španělsko-francouzsko-britské uskupení s akrobaty na jeřábech a rockovou kapelou. Lidé tedy uvidí kombinaci těchto dvou světů s poctivou rockovou muzikou se světelnými efekty a do toho se budou vynořovat akrobati zavěšení na konstrukcích jeřábů,“ popsal Suchánek.
Program
pátek a sobota, náměstí Republiky a sadový okruh
neděle, náměstí Republiky program v režii Divadla J. K. Tyla
Ten prohlásil, že se jedná o špičkovou show, která je osvědčená a má úspěch všude na světě.
Páteční a sobotní večer zahájí koncert skupiny The Rackers. Energická kapela z belgického Monsu, který byl v roce 2015 sesterským městem Plzně v projektu EHMK, rozehřeje diváky svižným brit-popem a rockem s prvky elektronické hudby.
Poté přijdou na scénu dvě světové umělecké formace, které se v Česku představí vůbec poprvé. Centrem města se bude potulovat francouzské pouliční divadlo Picto Facto s představením Lampadophores, kombinujícím svítící nafukovací loutky se živou hudbou a zpěvem.
Ve stínu katedrály pak oslavy vyvrcholí dechberoucím vystoupením MuaréExperience. Španělská akrobatická skupina Voalá Station s akrobaty zavěšenými nad hlavami návštěvníků představí v Plzni působivou akrobatickou a hudební komediální show, jejíž součástí bude i rockový koncert skupiny Duchamp Pilot.
Nedělní program proběhne v režii Divadla J. K. Tyla, které propojí všechny své umělecké soubory. Diváky čeká podmanivá směs operních árií, výběr z nejúspěšnějších muzikálů, okouzlující baletní scény i činohra, která mluví jazykem melodramu. Organizátoři slibují, že na jeviště přijdou nejen emoce a energie, ale především nadšení z tvorby – od zkušených sólistů až po mladé talenty. Speciálním hostem, který se zapojí do programu, bude TUTOcirk.
Program Live divadlo představí Divadlo J. K. Tyla jako živý a proměnlivý organismus, který dýchá pro své město. Zcela unikátní bude zapojení obou orchestrů – operního i muzikálového, které budou hrát živě z prostoru divadla. Jejich zvuk i obraz budou přenášeny formou video přenosu na náměstí Republiky, čímž vznikne jedinečné technologické propojení scénického umění a prostoru.
Tento inovativní přístup nabídne divákům mimořádný zážitek, který překračuje hranice klasického divadelního formátu.
