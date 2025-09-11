Akrobaté na jeřábech, rocková kapela a světelné efekty. Plzeň slaví

  9:34
Plzeň si v letošním roce připomíná, že jí před deseti lety patřil titul Evropské hlavní město kultury 2015. Největší oslavy vypuknou už tento pátek a potrvají až do neděle. Třídenní velkolepá show, která se odehraje na náměstí Republiky a v sadovém okruhu historického centra města, bude nabitá hudbou, divadlem, akrobacií a světelnými efekty.
Vyvrcholením oslav v Plzni bude vystoupení španělsko-francouzsko-britského...

Vyvrcholením oslav v Plzni bude vystoupení španělsko-francouzsko-britského uskupení s akrobaty na jeřábech a rockovou kapelou. | foto: Toby HawkesMAFRA

Dramaturgem akce je Jiří Suchánek. Ten byl v roce 2015 šéfem obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, která měla program projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 na starost.

Ústřední částí programu bude představení Muaré Epereince 12. a 13. září. „Vystoupí španělsko-francouzsko-britské uskupení s akrobaty na jeřábech a rockovou kapelou. Lidé tedy uvidí kombinaci těchto dvou světů s poctivou rockovou muzikou se světelnými efekty a do toho se budou vynořovat akrobati zavěšení na konstrukcích jeřábů,“ popsal Suchánek.

Program

pátek a sobota, náměstí Republiky a sadový okruh

  • 18:00-18:30 Začátek akce
  • 18:30-19:30 The Rackers, koncert pop-rockové belgické kapely
  • 20:00-21:00 Picto Facto, představení Lampadophores s průvodem obřích loutek sadovým okruhem
  • 21:00-22:00 Muaré Experience, akrobatická show španělské skupiny Voalá Station a koncert rockové skupiny Duchamp Pilot

neděle, náměstí Republiky program v režii Divadla J. K. Tyla

  • 18:00 Začátek akce
  • 18:10-18:50 Opera
  • 18:50-19:30 Činohra
  • 19:30-19:40 host TUTOcirk
  • 19:40-20:10 Balet
  • 20:15 Slavnostní přípitek
  • 20:30-20:40 Činohraní
  • 20:40-21:55 Muzikál

Ten prohlásil, že se jedná o špičkovou show, která je osvědčená a má úspěch všude na světě.

Páteční a sobotní večer zahájí koncert skupiny The Rackers. Energická kapela z belgického Monsu, který byl v roce 2015 sesterským městem Plzně v projektu EHMK, rozehřeje diváky svižným brit-popem a rockem s prvky elektronické hudby.

Poté přijdou na scénu dvě světové umělecké formace, které se v Česku představí vůbec poprvé. Centrem města se bude potulovat francouzské pouliční divadlo Picto Facto s představením Lampadophores, kombinujícím svítící nafukovací loutky se živou hudbou a zpěvem.

Ve stínu katedrály pak oslavy vyvrcholí dechberoucím vystoupením MuaréExperience. Španělská akrobatická skupina Voalá Station s akrobaty zavěšenými nad hlavami návštěvníků představí v Plzni působivou akrobatickou a hudební komediální show, jejíž součástí bude i rockový koncert skupiny Duchamp Pilot.

Nedělní program proběhne v režii Divadla J. K. Tyla, které propojí všechny své umělecké soubory. Diváky čeká podmanivá směs operních árií, výběr z nejúspěšnějších muzikálů, okouzlující baletní scény i činohra, která mluví jazykem melodramu. Organizátoři slibují, že na jeviště přijdou nejen emoce a energie, ale především nadšení z tvorby – od zkušených sólistů až po mladé talenty. Speciálním hostem, který se zapojí do programu, bude TUTOcirk.

Program Live divadlo představí Divadlo J. K. Tyla jako živý a proměnlivý organismus, který dýchá pro své město. Zcela unikátní bude zapojení obou orchestrů – operního i muzikálového, které budou hrát živě z prostoru divadla. Jejich zvuk i obraz budou přenášeny formou video přenosu na náměstí Republiky, čímž vznikne jedinečné technologické propojení scénického umění a prostoru.

Tento inovativní přístup nabídne divákům mimořádný zážitek, který překračuje hranice klasického divadelního formátu.

9. března 2025
11. září 2025  9:34

10. září 2025  16:21

10. září 2025  12:58

