Plzeň se připravuje na oslavy, lidé uvidí obří loutky nebo akrobaty

Program zároveň připomene, že od založení města uplynulo 730 let a také 80 roků od osvobození Plzně na konci druhé světové války.

Oslavy začnou 8. března čtyřhodinovou akcí nazvanou Plzeň 2025 – Open up! Jejím dramaturgem je Jiří Suchánek, který byl v roce 2015 šéfem obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, která měla na starost program projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. „Velká zahajovací událost je specifická tím, že je na míru šitá městu – je to příběh vytvořený přímo pro něj. Šijeme ho s plzeňskou partou, absolventy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a dalšími lidmi,“ prohlásil Jiří Suchánek.

Na náměstí Republiky se při zahájení objeví veliké světelné loutky Dundu, které vznikly ve Stuttgartu a vystupovaly po světě na mnoha místech. „Moc se mi líbí, jsou perfektní. Loutky budou součástí videomappingového příběhu se scénářem, což je spojení, ve kterém je ještě nikdo neviděl. V české premiéře se představí největší osmimetrový Dundu, který zatím vystupoval jenom jednou v Linci,“ vysvětluje Suchánek.

Příběh bude stát na vyprávění dvou loutek, které se do naší doby dostanou z roku 2700. Podle dramaturga loutky povedou dialogy a budou se na město a jeho historii dívat jako ‚vyšší‘ bytosti, které cestují galaxií a časem. „Některé záležitosti budou glosovat. Bude to dialog tatínka a pubertální dcery, takže spolu povedou i trochu vtipné rozhovory,“ líčí Suchánek.

Součástí bude promítnutí videí natočených Plzeňany. Doporučení, jak by měla vypadat, je na webu plzen2025.eu. „Moc bych si přál, aby byla vtipná, mezigenerační a aby mladá generace nezapomínala na starší generaci. Nějakým vtipným gagem, který musí být němý, se mohou ukázat na místě, které mají v Plzni nebo jejím okolí rádi,“ uvedl.

Ve dnech 21. až 22. března se uskuteční 10. ročník festivalu BLIK BLIK. Tentokrát bude festival rozšířen o několik instalací. Zajímavostí bude například projekt Square – multimediální performance realizovaná ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, která kombinuje současný tanec, projekce a hru světla a stínu, nebo instalace Flux od Collectif Scale z Francie.

V rámci street artového festivalu WALLZ ve dnech 21. až 27. června vznikne umělecké dílo v historickém centru v Proluce. Do 20. ledna 2025 je vyhlášena otevřená mezinárodní výzva pro street artové umělce. Nadčasová velkoplošná nástěnná malba má reflektovat genia loci místa, kulturní život ve městě i moderní trendy, a to jako trvalá vzpomínka na výročí roku 2025 a jako protipól historizující fresky Theatrum mundi na fasádě protější budovy.

Další velkou akcí v centru bude ústřední část programu, a to představení Muaré Epereince 12. a 13. září. „Vystoupí španělsko-francouzsko-britské uskupení. To zahrnuje akrobaty na jeřábech a rockovou kapelu. Lidé tedy uvidí kombinaci těchto dvou světů s poctivou rockovou muzikou se světelnými efekty a do toho se budou vynořovat akrobati zavěšení na konstrukcích jeřábů,“ popsal. Suchánek tvrdí, že se jedná o špičkovou show, která je osvědčená a má úspěch všude na světě.