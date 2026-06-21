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Trolejbusy jako za starých časů zaplavily centrum Plzně, tisíce lidí slavily výročí

Petr Ježek
  11:45
V centru Plzně kroužily při sobotních oslavách trolejbusy, které ve městě jezdily před čtyřmi desítkami let. Tisíce lidí dorazily na oslavy 90 let výroby trolejbusů v Plzni a zároveň připomínky 85 let, kdy jsou trolejbusy součástí plzeňské městské dopravy.

Teploměr ve stínu šplhal hodně nad hranici 30 stupňů, ale do areálu DEPO 2015 v Plzni mířily celý den spousty lidí. Právě tady, v bývalé vozovně městských trolejbusů a autobusů, byly k vidění trolejbusy, které v minulosti vozily nebo aktuálně vozí lidi do škol i práce. Výjimkou byly dva historické trolejbusy – žlutozelený vyrobený ve škodovce pro Daytonu v USA a pak modrý 17 Tr, který jezdil v Ostravě.

V zóně DEPO 2019 se slavilo 90 let od začátku výroby trolejbusů Škoda a 85 let od zahájení jejich provozu v Plzni. Hlavní hvězdou byl legendární model Škoda 9Tr, mezi lety 1957 a 1994 v celkovém počtu 153 vozů. (20. června 2026)
Trolejbusy jako za starých časů zaplavily centrum Plzně, tisíce lidí slavily výročí. (20. června 2026)
Trolejbusy jako za starých časů zaplavily centrum Plzně, tisíce lidí slavily výročí. (20. června 2026)
Trolejbusy jako za starých časů zaplavily centrum Plzně, tisíce lidí slavily výročí. (20. června 2026)
21 fotografií

„Hlavním symbolem oslav bude legendární trolejbus Škoda 9Tr. Tento typ trolejbusu byl v plzeňských ulicích k vidění mezi lety 1957 a 1994 v celkovém počtu 153 vozů a jednalo se tak o nejpočetnější typ v Plzni. Jsem tedy velice rád, že na trolejbusových oslavách je k vidění nejen plzeňská „devítka“, ale i další trolejbusy tohoto typu z jiných měst,“ řekl generální ředitel PMDP Jiří Ptáček.

Jedete s námi?

Plzeňští dopraváci se domluvili s majiteli červenokrémových zakulacených trolejbusů typu 9Tr z Českých Budějovic, Pardubic a Teplic, kteří se svými stroji dorazili do Plzně. Tyhle zrenovované stroje většinou ze 70. let a začátku 80. let minulého století po celý den bezplatně kroužily centrem Plzně. Vždy plné zájemců o svezení.

„Jedete s námi? Abychom vás tu nezapomněli,“ ptal se druhý z řidičů z českobudějovického trolejbusu před odjezdem z počáteční zastávky u Depa. Po ujištění, že zůstávám na chodníku, abych pořídil obrázky odjíždějícího trolejbusu, se nad dveřmi rozezněl bzučák a se sykotem se zavřely všechny dveře. Za nepřeslechnutelného zvuku tyristorů se trolejbus odlepil od chodníku a vyrazil na okružní jízdu.

Trolejbusy k městu patří

Trasu pro historické trolejbusy lemovaly po celý den desítky fotografů, kteří si zaznamenávaly průjezdy vozidel městem.

„Trolejbusy k Plzni patří a já mám radost, že si jejich historii a existenci v rámci jubileí vždy připomínáme. Dnešní doba nám dokazuje, že ani po 85 letech se nejedná o přežitek. Naopak, v 21. století klademe na životní prostředí stále větší důraz, proto trolejbusy mají, a ještě dlouhou dobu mít budou své stálé místo ve veřejné dopravě v našem městě,“ komentoval akci plzeňský primátor Roman Zarzycký.

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Na plochu někdejšího velkého trolejbusového parkoviště zaparkovali dopraváci 5 typů plzeňských kloubových trolejbusů, osm klasických krátkých a z Prahy sem dopravili i jeden 24 metrů dlouhý trolejbus se dvěma klouby. Ty tamní dopravní podnik nasazuje především na linku na letiště.

K vidění byl i stroj před renovací

Nadšenci ze Škoda bus klubu na plochu přitáhli bývalý plzeňský trolejbus s číslem 315, který renovují. Před akcí ještě dodělávali podlahy a chody, aby mohli bez problémů pustit návštěvníky i do něj. „Z venku připomíná vzhledem nálezový stav. Ale když se na karoserii podíváte důkladně a zblízka, zjistíte, že plechy jsou vyměněné. To, co vypadá jako rez, je ve skutečnosti vytvořené barvou,“ prozradil Michal Kouba ze Škoda bus klubu. Právě tenhle trolejbus byl jedním z exponátů, který lákal návštěvníky asi nejvíce. Stále kolem něj i v interiéru bylo plno lidí.

Aby byl kontrast ještě větší, vedle tohoto trolejbusu postavili plzeňští dopraváci přibližně stejně starý a nablýskaný trolejbus stejného typu, který teprve nedávno prošel kompletní renovací. Ten má číslo 323 a je zařazený mezi historická vozidla plzeňského dopravního podniku. Při různých akcích krouží Plzní, případně se s ním dopravní podniky prezentují při oslavách dopravních podniků a společností i v jiných městech.

Osobní přívěs byl k vidění poprvé

Pod dohledem řidičů dopravního podniku si děti i dospělí mohli sednout za volanty zaparkovaných strojů a vyzkoušet si, jak šoféři vidí na silnici i kolik je na palubních deskách různých tlačítek, budíků, displejů a kontrolek.

„Babi, já se chci podívat do vajíčka. Babi, pojď,“ popoháněla ženu asi pětiletá holčička, když vedle trolejbusů uviděla nablýskaný červený autobus 706RTO z roku 1964 s připojeným přívěsem. Kompletní renovace osobního přívěsu Jelcz ukončili specialisté teprve před několika týdny, na veřejnosti se představil ve spojení s autobusem vůbec poprvé. Lidé se v něm fotografovali, hlavně děti si chtěly vyzkoušet, jak se sedí úplně vpředu u okna.

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V bývalé hale autobusové údržby kroužil třináctkrát zmenšený model kloubového trolejbusu Škoda 15Tr v brněnských barvách, který modeláři ovládali na dálku. Trolejbus jezdí, svítí, houká, zastavoval ve vyznačených zastávkách, kde otevíral a zavíral dveře. V další hale dispečeři dopravního podniku demonstrovali, jakým způsobem dohlížejí na dálku na provoz trolejbusů, autobusů a tramvají v Plzni, jak se jim na velkých obrazovkách s mapou města ukazuje, kde který spoj aktuálně je i jestli šofér dodržuje jízdní řád. Ukázali i přenosný radar, kterým mohou kdekoli ověřovat, jestli řidiči dodržují rychlostní limity.

Oslavy zakončila večerní jízda

Zástupci Škoda Group popisovali dobu, kdy po přestěhování výroby trolejbusů z Plzně do Ostrova nad Ohří na Karlovarsku sami vyráběli i karoserie trolejbusů. Vysvětlili, že v 90. letech minulého století padlo definitivní rozhodnutí, že bude i ekonomicky výhodnější odebírat šasi vozidel od velkých výrobců a oni do nich montují vlastní elektrovýzbroj. V Plzni tak při testovacích jízdách jezdí ulicemi v různém zbarvení i provedení trolejbusy v karoseriích Solaris a SOR pro většinu měst ČR nebo na Slovensku, například u trolejbusů pro Francii používali šasi Iveco.

Sobotní oslavy v Plzni ukončila večerní jízda historických trolejbusů Plzní. V neděli se na ně rozhodl navázat Škoda bus klub Dnem otevřených vrat v muzeu městské dopravy ve Strašicích na Rokycansku. Historický autobus ráno a po poledni převáží zájemce mezi zastávkami u plzeňského hlavního nádraží a strašickým muzeem, kde je otevřeno do 17. hodin.

Historické autobusy jezdí i v neděli

Nadšenci z klubu odkoupili především od Plzeňských městských dopravních podniků řadu vyřazených autobusů, trolejbusů i tramvají. V bývalé tankové hale tamních kasáren je renovují a parkují. Historické autobusy v neděli zajistí i provoz na lince ze Strašic k loveckému zámečku Tři trubky v Brdech. „Počítáme, že po dokončení renovace bude schopný jet i trolejbus Škoda 9Tr s číslem 315 po připojení sběračů k troleji vlastní silou v areálu muzea,“ podotkl Michal Kouba.

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