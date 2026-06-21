Trolejbusy jako za starých časů zaplavily centrum Plzně, tisíce lidí slavily výročí

Teploměr ve stínu šplhal hodně nad hranici 30 stupňů, ale do areálu DEPO 2015 v Plzni mířily celý den spousty lidí. Právě tady, v bývalé vozovně městských trolejbusů a autobusů, byly k vidění trolejbusy, které v minulosti vozily nebo aktuálně vozí lidi do škol i práce. Výjimkou byly dva historické trolejbusy – žlutozelený vyrobený ve škodovce pro Daytonu v USA a pak modrý 17 Tr, který jezdil v Ostravě.
„Hlavním symbolem oslav bude legendární trolejbus Škoda 9Tr. Tento typ trolejbusu byl v plzeňských ulicích k vidění mezi lety 1957 a 1994 v celkovém počtu 153 vozů a jednalo se tak o nejpočetnější typ v Plzni. Jsem tedy velice rád, že na trolejbusových oslavách je k vidění nejen plzeňská „devítka“, ale i další trolejbusy tohoto typu z jiných měst,“ řekl generální ředitel PMDP Jiří Ptáček.
Jedete s námi?
Plzeňští dopraváci se domluvili s majiteli červenokrémových zakulacených trolejbusů typu 9Tr z Českých Budějovic, Pardubic a Teplic, kteří se svými stroji dorazili do Plzně. Tyhle zrenovované stroje většinou ze 70. let a začátku 80. let minulého století po celý den bezplatně kroužily centrem Plzně. Vždy plné zájemců o svezení.
„Jedete s námi? Abychom vás tu nezapomněli,“ ptal se druhý z řidičů z českobudějovického trolejbusu před odjezdem z počáteční zastávky u Depa. Po ujištění, že zůstávám na chodníku, abych pořídil obrázky odjíždějícího trolejbusu, se nad dveřmi rozezněl bzučák a se sykotem se zavřely všechny dveře. Za nepřeslechnutelného zvuku tyristorů se trolejbus odlepil od chodníku a vyrazil na okružní jízdu.
Trolejbusy k městu patří
Trasu pro historické trolejbusy lemovaly po celý den desítky fotografů, kteří si zaznamenávaly průjezdy vozidel městem.
„Trolejbusy k Plzni patří a já mám radost, že si jejich historii a existenci v rámci jubileí vždy připomínáme. Dnešní doba nám dokazuje, že ani po 85 letech se nejedná o přežitek. Naopak, v 21. století klademe na životní prostředí stále větší důraz, proto trolejbusy mají, a ještě dlouhou dobu mít budou své stálé místo ve veřejné dopravě v našem městě,“ komentoval akci plzeňský primátor Roman Zarzycký.
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Na plochu někdejšího velkého trolejbusového parkoviště zaparkovali dopraváci 5 typů plzeňských kloubových trolejbusů, osm klasických krátkých a z Prahy sem dopravili i jeden 24 metrů dlouhý trolejbus se dvěma klouby. Ty tamní dopravní podnik nasazuje především na linku na letiště.
K vidění byl i stroj před renovací
Nadšenci ze Škoda bus klubu na plochu přitáhli bývalý plzeňský trolejbus s číslem 315, který renovují. Před akcí ještě dodělávali podlahy a chody, aby mohli bez problémů pustit návštěvníky i do něj. „Z venku připomíná vzhledem nálezový stav. Ale když se na karoserii podíváte důkladně a zblízka, zjistíte, že plechy jsou vyměněné. To, co vypadá jako rez, je ve skutečnosti vytvořené barvou,“ prozradil Michal Kouba ze Škoda bus klubu. Právě tenhle trolejbus byl jedním z exponátů, který lákal návštěvníky asi nejvíce. Stále kolem něj i v interiéru bylo plno lidí.
Aby byl kontrast ještě větší, vedle tohoto trolejbusu postavili plzeňští dopraváci přibližně stejně starý a nablýskaný trolejbus stejného typu, který teprve nedávno prošel kompletní renovací. Ten má číslo 323 a je zařazený mezi historická vozidla plzeňského dopravního podniku. Při různých akcích krouží Plzní, případně se s ním dopravní podniky prezentují při oslavách dopravních podniků a společností i v jiných městech.
Osobní přívěs byl k vidění poprvé
Pod dohledem řidičů dopravního podniku si děti i dospělí mohli sednout za volanty zaparkovaných strojů a vyzkoušet si, jak šoféři vidí na silnici i kolik je na palubních deskách různých tlačítek, budíků, displejů a kontrolek.
„Babi, já se chci podívat do vajíčka. Babi, pojď,“ popoháněla ženu asi pětiletá holčička, když vedle trolejbusů uviděla nablýskaný červený autobus 706RTO z roku 1964 s připojeným přívěsem. Kompletní renovace osobního přívěsu Jelcz ukončili specialisté teprve před několika týdny, na veřejnosti se představil ve spojení s autobusem vůbec poprvé. Lidé se v něm fotografovali, hlavně děti si chtěly vyzkoušet, jak se sedí úplně vpředu u okna.
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V bývalé hale autobusové údržby kroužil třináctkrát zmenšený model kloubového trolejbusu Škoda 15Tr v brněnských barvách, který modeláři ovládali na dálku. Trolejbus jezdí, svítí, houká, zastavoval ve vyznačených zastávkách, kde otevíral a zavíral dveře. V další hale dispečeři dopravního podniku demonstrovali, jakým způsobem dohlížejí na dálku na provoz trolejbusů, autobusů a tramvají v Plzni, jak se jim na velkých obrazovkách s mapou města ukazuje, kde který spoj aktuálně je i jestli šofér dodržuje jízdní řád. Ukázali i přenosný radar, kterým mohou kdekoli ověřovat, jestli řidiči dodržují rychlostní limity.
Oslavy zakončila večerní jízda
Zástupci Škoda Group popisovali dobu, kdy po přestěhování výroby trolejbusů z Plzně do Ostrova nad Ohří na Karlovarsku sami vyráběli i karoserie trolejbusů. Vysvětlili, že v 90. letech minulého století padlo definitivní rozhodnutí, že bude i ekonomicky výhodnější odebírat šasi vozidel od velkých výrobců a oni do nich montují vlastní elektrovýzbroj. V Plzni tak při testovacích jízdách jezdí ulicemi v různém zbarvení i provedení trolejbusy v karoseriích Solaris a SOR pro většinu měst ČR nebo na Slovensku, například u trolejbusů pro Francii používali šasi Iveco.
Sobotní oslavy v Plzni ukončila večerní jízda historických trolejbusů Plzní. V neděli se na ně rozhodl navázat Škoda bus klub Dnem otevřených vrat v muzeu městské dopravy ve Strašicích na Rokycansku. Historický autobus ráno a po poledni převáží zájemce mezi zastávkami u plzeňského hlavního nádraží a strašickým muzeem, kde je otevřeno do 17. hodin.
Historické autobusy jezdí i v neděli
Nadšenci z klubu odkoupili především od Plzeňských městských dopravních podniků řadu vyřazených autobusů, trolejbusů i tramvají. V bývalé tankové hale tamních kasáren je renovují a parkují. Historické autobusy v neděli zajistí i provoz na lince ze Strašic k loveckému zámečku Tři trubky v Brdech. „Počítáme, že po dokončení renovace bude schopný jet i trolejbus Škoda 9Tr s číslem 315 po připojení sběračů k troleji vlastní silou v areálu muzea,“ podotkl Michal Kouba.